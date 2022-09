THW Schongau: Einweihung der neuen Räume und ein Führungswechsel

Gemeinsame Segnung der neuen Fahrzeuge durch Diakon Hans Steinhilber und Pfarrer Dirk Wollenweber. © Hans-Helmut Herold

Zwei neue Fahrzeuge sowie die neuen Räume des THW wurden eingeweiht. Zuvor stand der Wechsel des Ortsbeauftragten auf dem Programm. Walter Frömmrich (68) gab sein Amt ab.

Schongau – Die große Halle, in der unter der Woche die Einsatzfahrzeuge in Reih und Glied stehen, ist zur Festhalle umdekoriert: Der Führungswechsel des „Kommandanten“ des Schongauer THW steht auf dem Programm. Zum anderen werden die neuen Unterkunftsräume sowie zwei Fahrzeuge gesegnet.

Noch vor dem offiziellen Wechsel wird Walter Frömmrich für 50 Jahre im aktiven THW-Dienst von Dominik Helms, dem Landesbeauftragten von Bayern, mit dem Goldenen Ehrenzeichen geehrt – der höchsten Auszeichnung, die das THW zu vergeben hatDer Jubilar zeigt sich gerührt. „Als 14-Jähriger ging ich zur Wasserwacht, wechselte dann aber schnell zum THW“, so Frömmrich. Er hatte bei Bauarbeiten einen Baggerfahrer des THW beobachtet, wie locker er mit dem Gerät umging. Das imponierte Frömmrich. Frömmrich kletterte die Leiter in der Truppe nach oben. 1984 wurde er mit 31 Jahren der jüngste Ortsbeauftragte in Bayern. „Das wäre nie ohne die Hilfe und Unterstützung meiner Familie gegangen“, so Frömmrich.

Über 50 Jahre ehrenamtlich beim THW aktiv

Jährlich 600 Stunden wandte er für das Ehrenamt auf. Seiner Hartnäckigkeit und Weitsichtigkeit ist es auch zu verdanken, dass eine neue Unterkunft mit modernen Räumlichkeiten geplant und realisiert wurde. „Ich höre erst dann auf, wenn der Bau fertig ist“, so seine Ankündigung 2013.

Nach dem Führungswechsel (.l.): Dominik Helms (Landesbeauftragter Bayern), Walter Frömmrich, Harald Wörnzhofer und Manfred Bock (Leiter Regionalstelle). © Hans-Helmut Herold

Durch Corona hat sich viel verschoben, jetzt hat Frömmrich seine Ankündigung umgesetzt. Der Bau ist innen und im Außenbereich fertig gestellt, ein passender Nachfolger ist gefunden: Schwiegersohn Harald Wörnzhofer, jahrelang der Stellvertreter, übernimmt das Amt des Ortsbeauftragten. Der „Alte“ wird vom Landesbeauftragten Dominik Helms abberufen, dem „Neuen“ die Ernennungsurkunde überreicht.

38 Jahre lang hat Vollblut THWler Walter Frömmrich die Schongauer Dienststelle geführt, die Truppe geprägt und der Institution seinen Stempel aufgedrückt. Dabei machte er immer wieder deutlich, wie wichtig fundierte Ausbildung und professionelles Gerät ist. Er setzte sich unter anderem dafür ein, dass eine Hochleistungspumpe für den Landkreis angeschafft und in Schongau stationiert wurde. Diese kamschon häufig bei Hochwasser zum Einsatz. Unter anderem beim Elbehochwasser 2002 in Dresden und ein Jahr später in Südfrankreich. 2005 in Freising konnte damit eine größere Katastrophe verhindert werden.

Neuer Ortsbeauftragter

Vertreter von Feuerwehr, Katastrophenschutz, Polizei, Wasserwacht, BRK, Bundeswehr, dem Landratsamt, der Seelsorge und der Kommunalpolitik zeigen bei der Veranstaltung ihre Verbundenheit zum THW und dem Jubilar. „Eine herausragende Person, die immer sehr angagiert ist – einfach einer der anpackt“, so Falk Sluyterman, Bürgermeister von Schongau. Sein Amtskollege aus Peiting, Peter Ostenrieder, führt Zahlen an: „In 70 Jahren THW hatten wir fünf Ortsbeauftragte. Allein Walter Frömmrich schulterte über die Hälfte der Jahre dieses Ehrenamt. Man sieht, was für Herzblut in seiner Arbeit steckt.“ Der stellvertretende Landrat Wolfgang Taffertshofer schließt sich mit lobenden Worten an: „Es ist ein beruhigendes Gefühl zu wissen, dass es Menschen wie Sie gibt, die anpacken können, Hut ab vor Ihrer Leistung.“

Dem Nachfolger Harald Wörnzhofer wird Respekt und Anerkennung gezollt. „Dass er dieses Amt als neuer Motor übernommen hat“, so Sluyterman. Ostenrieder wünscht Harald Wörnzhofer und allen anderen ein „Glück auf für die Zukunft.“ Dabei beschreibt es es als einmalig auf der Welt, dass beim THW 98 Prozent aller Mitarbeiter ehrenamtlich arbeiten.

Musikalisch umrahmt durch die Trachten- und Knappschaftskapelle segnen Pfarrer Dirk Wollenweber und Diakon Hans Steinhilber Personal, die beiden neu angeschafften Fahrzeuge und die neuen Räumlichkeiten. Dabei lässt es sich Pfarrer Wollenweber, der selbst Atemschutzträger bei der Feuerwehr Peiting ist, nicht nehmen, den Hinweis auf ein Zitat im Brief an die Römer mit Kreide auf den Boden der Halle und auf die Scheinwerfer der neuen Fahrzeuge zu schreiben: Röm 8, 38 -39.

