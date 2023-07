Konzept für die „Krone des Pfaffenwinkels“: Das ist für den Tourismus in Schongau geplant

Von: Elena Siegl

Der Wohnmobilplatz passt als Angebot gut zur Zielgruppe, meint der Tourismus-Experte. Aber er müsse umgestaltet werden. © Hans-Helmut Herold

Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Schongau – der aber noch ausbaufähig ist, zu diesem Schluss kommt ein Experte. Wie die Stadt für Urlauber attraktiver werden kann.

Schongau – Nicht nur das „Tor zum Pfaffenwinkel“ sondern die „Krone des Pfaffenwinkels“ soll Schongau in Sachen Tourismus künftig sein, so ein Vorschlag aus der Ideen-Werkstatt zum Tourismus-Konzept. Durch die Stadtmauer passe dieses Motto auch bildlich gut, sagte Albert Rinn von der Tourismus- und Regionalberatung, der Inhalte für das Konzept in der jüngsten Stadtratssitzung vorstellte. Rund 13 Millionen Euro würden durch den Tourismus in Schongau erwirtschaftet, erklärte er. Freilich müsse man von dieser Summe Steuern und beispielsweise Vorleistungen abziehen. Trotzdem sei der Tourismus nicht nur als „Beiwerk“ sondern als wichtiger Wirtschaftsfaktor zu verstehen, den es weiter auszubauen gelte, so Rinn.

Barrierefreiheit – auch für Familien, die mit einem Kinderwagen unterwegs sind wichtig –, Nachhaltigkeit und Digitalisierung, seien Themen auf die die Zielgruppe wert lege, erklärte Rinn. Diese müssten bei allen Maßnahmen berücksichtigt werden. Als besonders wichtig benannte Rinn den Aufbau eines Informations- und Leitsystems. Statt eines „Schilderwaldes“, brauche es wenige Schilder, die den Gast so durch die Stadt führen, dass er „alles mitbekommt und erlebt, was am schönsten ist.“ Notwendig sei, dass Willkommenspunkte am Bahnhof und Parkplätzen in diese Route integriert werden. Auch der Wohnmobilstellplatz, der zwar gut zur Zielgruppe passe aber dringend umgestaltet werden müsse, so Rinn. Unter Berücksichtigung der Funktion als Festplatz, sollte die Anlage begrünt, die Auslastung und somit die Einnahmen erhöht werden.

Aufenthaltsqualität satt Parkplätze in der Schongauer Altstadt

Parkplätze und Verkehr in der Altstadt sollten außerdem reduziert werden. (Tages-)Touristen würden die Stadt nicht mit dem Auto sondern zu Fuß erkunden wollen. Dafür müsse man die nötigen Räume schaffen und die Aufenthaltsqualität etwa durch Begrünung und Möblierung steigern. Münz- und Weinstraße müssten auch umgestaltet werden.

Aktuell sei der Tourismus sehr saisonal auf den Sommer fokussiert. Man müsse schauen, dass man die Bettenauslastung rund ums Jahr erhöhe. Dazu könnten verschiedene Events angeboten werden, die sich als touristisches Highlight profilieren und die Bekanntheit der Stadt fördern, erklärte Rinn. In der Maßnahmenwerkstatt sei etwa die Idee „Schongaus schauriger Winter“ aufgekommen, mit verschiedenen Veranstaltungen „bis kurz vor Ostern“, die mit der Hexennacht zu Halloween den Anfang nehmen könnten.

Highlights könnten auch eine Escape-Spiel-Stadtführung, ein mittelalterliches Festmahl im Ballenhaus oder der Wiederaufbau des Lechtors als Kletterturm sein, so erste Brainstorming-Ideen aus der Tourismus-Werkstatt.

Zwar gebe es bereits einige Angebote für Touristen, diese sollten aber besser vernetzt werden. Veranstaltungen müssten auch online gebucht werden können. Angebotslücken wie beispielsweise ein Fahrradverleih gelte es zu schließen.

„In die Schublade darf dieses Projekt auf keinen Fall“

Das Tourismus-Konzept wurde von vielen Stadträten gelobt, der Beschluss fiel letztendlich einstimmig. „In die Schublade darf dieses Projekt auf keinen Fall“, so Kornelia Funke (CSU). Wirtschaftlich und menschlich könne man dazugewinnen. Hans Rehbehn (CSU) forderte, an die Maßnahmen schnell „Preisschilder“ zu hängen und Gelder im Nachtragshaushalt oder spätestens für 2024 einzuplanen. Alexander Majaru (SPD) sagte, man solle die finanziellen Aspekte in Ruhe durchsprechen, aber dennoch bald an die Umsetzung gehen.

„Das ist aktive Wirtschaftspolitik, die wir hier betreiben“, so Gregor Schuppe (ALS). Es sei langfristig gut angelegtes Geld und mache die Stadt auch für die eigenen Bürger attraktiver. Dass bei der Umsetzung auch in anderen Bereichen als der Tourist Information (siehe Kasten) eine Stärkung nötig sei, müsse mitgedacht werden, so Bettina Buresch (Grüne). Auch auf Stadtbauamt und Gartenbauamt werde mehr Arbeit zukommen.

Nach Input, was man in Sachen Köhler-Villa, Josefsheim und Hotel Holl tun sollte, bat Michael Eberle (CSU) den Tourismus-Fachmann, der sich hier aber nicht einmischen wollte. „Ein attraktives Angebot fördert aber die Ansiedlung von Gastronomie und Hotellerie, das ist sicher“, so Rinn.

Tourist Information Schongau soll umgestaltet werden

Als essenziell nannte Albert Rinn die Weiterentwicklung der Tourist Information vom Informationsdienstleister zum Markenbotschafter. „Ein Punkt, an dem man Flyer bekommt, ist Vergangenheit“, so Rinn. „Die Tourist Information muss dem Gast einen echten, erlebnisaufgeladenen Mehrwert zu den digital verfügbaren Informationen bieten.“

Man habe auch schon überlegt, wie die Räume der Tourist Information – die auf jeden Fall in der Altstadt seien sollen – künftig aussehen könnten. Freilich solle es weiterhin ein Büro geben, Infomaterial und einen Beratungsbereich. Es müssten dort aber Karten und regionale Produkte verkauft werden. Eine Lounge soll zum Verweilen einladen, eine Kinderecke und ein Café könnten integriert werden, so Rinn. Außerdem soll die Tourist Information Platz bieten für Veranstaltungen wie zum Beispiel Lesungen oder Ausstellungen. Verstehen könne man das ganze als Art „Showroom“. Die Marke „Schongau“ soll präsentiert werden.



Auch an der Organisation müsse sich etwas ändern, um all das umsetzen zu können, so Rinn. Minimal drei Vollzeitstellen plus eine Aushilfe im Sommer seien nötig, „um das Programm wuppen zu können.“ Die Verbindung von Tourismus und VHS sei nicht ideal, da beide Bereiche kaum Berührungspunkte hätten.



Außerdem problematisch sei, dass die Aufgabenverteilung zwischen der Tourist Information und dem Tourismusverein nicht hundertprozentig getrennt sei. Diese Trennung müsse man künftig schaffen, so Rinn. Der Tourismus der Stadt Schongau soll sich auf das operative Geschäft konzentrieren. Dazu gehören Außenmarketing online und offline, strategisches Management, Gästeinformation, Infrastrukturpflege- und Entwicklung, Produkt- und Veranstaltungsmanagement.



Der Tourismus-Verein könne als Beirat verstanden werden. Er soll die Interessen der Mitglieder gegenüber der Stadt, der Region und nach innen vertreten. Außerdem soll er künftig die Gästeführungen und den Betrieb des Lechfloßes organisieren.