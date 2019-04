Tourismusverband Pfaffenwinkel: Fit werden für die Online-Buchung

Über zwei Semester hinweg hat Andreas Klausmann nun wieder die Schulbank gedrückt. Und der frisch gebackene eCoach für den Tourismusverband Pfaffenwinkel steckt schon mittendrin in seiner Arbeit: Die Gastgeber im Landkreis fit zu machen, um digital wettbewerbsfähig und für ihre Gäste attraktiv zu bleiben.

Schongau – Welche Informationen stelle ich am besten ins Internet, wie bediene ich die Social-Media-Kanäle und wo biete ich meine Ferienwohnung am besten an – über die großen Buchungsplattform oder doch lieber nur regional begrenzt? Viele Fragen, die sich für den Gastgeber auftun können – und die Andreas Klausmann vom Tourismusverband Pfaffenwinkel mit Sitz in der Schongauer Bauerngasse gerne beantwortet. Mit Blick auf die immer komplexer werdende digitale Welt, wurde der Mediengestalter für Digital- und Printmedien gemeinsam mit Kollegen anderer Tourismusverbände und Touristinfos intensiv geschult – in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Oberbayern München und der FH Salzburg.

„Der kleine Gastgeber kann da überfordert sein“, so Klausmann, der nun die Möglichkeit hat, persönlich zugeschnittene Vermarktungsstrategien an die Hand zu geben. Das beginnt damit, sich die Objekte anzusehen, den Ist-Zustand eventuell schon vorhandener Veröffentlichungen zu beurteilen und gemeinsam zu überlegen, wie man sich besser verkaufen kann. Das reicht vom Google-Business-Eintrag bis hin zur neuen Website und dem Eintrag ins Gastgeberverzeichnis des Pfaffenwinkelverbandes.

Viele Gastgeber im Pfaffenwinkel haben noch Angst vor der Online-Buchbarkeit

„Die Königsdisziplin ist die Online-Buchbarkeit, doch davor haben noch viele Gastgeber Angst.“ Klausmann erklärt auch, warum: Ganz abgesehen von vermeintlich technischen Hürden, legen viele Gastgeber Wert auf den persönlichen Kontakt und wollen auch mal die Möglichkeit haben, einen Gast abzulehnen. „Diese Hemmschwelle der Online-Buchbarkeit möchte ich abbauen“, so Klausmann. Und mit dem neuen Buchungssystem wird alles so einfach, „das kann auch ein Dreijähriger“, verspricht der frisch gebackene eCoach. Auch und gerade was die Buchungsplattformen anbelangt – von „Booking.com“ über „Bed & Breakfast“ bis hin zur „BestFewo“ –, der Tourismusverband Pfaffenwinkel kümmert sich um die Details, der Gastgeber muss nur noch sagen, ob er das will. Klausmann rät unbedingt dazu. „Die Buchungsplattformen werden sehr mächtig werden, wir wollen erreichen, dass die Gastgeber auch in Zukunft am Reisemarkt mitmachen können.“

Dazu gehört vor allem die Optimierung für den Endverbraucher, also den Gast, der mal rasch seine Ferienwohnung bucht -– und zwar mittlerweile zu 95 Prozent online und davon zu 80 Prozent von mobilen Endgeräten aus. „Das können wir sinnvoll nur über die Apps der großen Portale ausspielen“, so Klausmann.

Dem Tourismusverband geht es um die kleinen Gastgeber

Die großen Hotels der Region sind natürlich längst dabei – ob Holl, Parkhotel oder Vollmann. Dem Tourismusverband Pfaffenwinkel geht es jetzt um den kleinen Gastgeber, der sich bisher vielleicht hauptsächlich auf seine Stammgäste verlassen hat.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die neuen Buchungsstrecken gehen in Kürze online – auf der Seite des Tourismusverbandes, und wenn möglich auch auf den Seiten jener Gemeinden, die das System nutzen wie Peiting, Steingaden, Rottenbuch, Wildsteig, Prem und Bernbeuren. Eine Zusammenarbeit mit der Stadt Weilheim und der Gemeinde Peißenberg ist laut Klausmann ebenfalls geplant. „Und wir wünschen uns neue Gastgeber, die sich über den Tourismusverband Pfaffenwinkel vermarkten lassen“, wirbt Klausmann. Seitens des Verbandes steht einer leichteren Online-Vermarktung nichts mehr im Wege.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der ersten oberbayerischen eCoach-Akademie verfügen nun 17 Regionen und Destinationen in Oberbayern über einen eigenen eCoach. Bayerns Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert und der Präsident des Tourismusverbandes Oberbayern München, Klaus Stöttner, überreichten den Absolventen der ersten oberbayerischen eCoach-Akademie eine Urkunde.

