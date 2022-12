Schongau trauert um Anton Nägele: Ehrenring-Träger und langjähriger CSU-Stadtrat ist gestorben

Von: Elke Robert

Bei der Sportlerehrung 2019 wurde Anton Nägele (2.v.re.) durch (v.l.) Landrätin Andrea Jochner-Weiß, den Sportkreis-Vorsitzenden Franz Schlesinger und Peitings Bürgermeister Michael Asam eine Sonderauszeichnung verliehen. © Roland Halmel

Anton Nägele ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Der langjährige CSU-Stadtrat und Träger des Schongauer Ehrenrings war leidenschaftlicher Unterstützer von Sport, Politik und Vereinsleben.

Schongau – Anton Nägele ist tot: Diese traurige Nachricht überbrachte Bürgermeister Falk Sluyterman am vergangenen Dienstagabend zu Beginn der Stadtratssitzung und bat das Gremium und die Besucher um eine Gedenkminute für den ehemaligen Stadtrat und Ehrenringträger von Schongau.

Drei Wahlperioden lang saß der Schongauer für die CSU-Fraktion mit am Ratstisch, ab dem 1. Mai 1990 zunächst unter Bürgermeister Luitpold Braun, danach zwei Amtsperioden bis 2008 unter Bürgermeister Friedrich Zeller. Er saß für das Gremium im Ausschuss der Heiliggeist-Spitalstiftung, im Rechnungsprüfungsausschuss und in einer Kommission für Bäderfragen, einem Vorläufer des Plantsch-Verwaltungsrats. Und er war zuständig für das damalige Hallen- und Freibad.

„Ich bin ihm immer wieder begegnet und habe ihn sehr geschätzt“, so Bürgermeister Sluyterman. Nägele habe sich noch lange für die Kommunalpolitik interessiert und sei Jahr für Jahr zur Bürgerversammlung der Stadt gekommen – heuer erstmals nicht mehr.

Gesundheit und Sport haben Nägele besonders am Herzen gelegen. Nicht nur, dass er lange bei der AOK tätig war, zuletzt als Geschäftsstellenleiter in Schongau. Auch beim TSV Schongau engagierte er sich über viele Jahre hinweg, vor allem beim Lauftreff. Bereits 80-jährig, wurde er bei der Sportlerehrung des Landkreises mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.

CSU Schongau: „Wir verlieren ein Urgestein“

„Wir verlieren ein Urgestein“, bedauert Oliver Kellermann, Ortsvorsitzender der CSU Schongau. Im September 1989 war Nägele in die CSU eingetreten und hatte ganz spontan den Sprung in den Stadtrat geschafft. Kellermann erinnert sich, wie Nägele sich nach 18 Jahren dann entschieden habe, dass nun die jungen Mitglieder des Ortsverbandes für den Stadtrat kandidieren sollten. Nägele – als Letzter auf der Liste – verpasste den erneuten Einzug ins Stadtparlament nur knapp, so viele Schongauer hatten ihm doch wieder eine Stimme gegeben. „Er war ein absolut liebenswerter Mensch“, so Kellermann, „ein herzlicher Mann, der mit Leidenschaft die Politik, den Sport und das Vereinsleben unterstützte.“

Nägele lebte zuletzt im Heiliggeist-Spital in Schongau, wo er nach schwerer Krankheit im Alter von 83 Jahren im Beisein seiner Schwester und seiner Tochter starb.

