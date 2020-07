Trotz Corona: „Sehr engagierter Jahrgang“ feiert Abitur in Schongau

Statt einer großen Feier wurden die 102 Abiturienten des Schongauer Welfen-Gymnasiums am gestrigen Freitag klassenweise und nacheinander verabschiedet.

Schongau – Mit dem Abitur, so beschrieb es Mathelehrer Simon Batzer, sind die Schüler nun am Gipfel ihrer Schullaufbahn angekommen. Auch wenn zum Ende hin noch einige Corona-Wolken aufzogen, haben es die Abiturienten geschafft. Zahlreiche Hinweisschilder zeigen nun mögliche Wege, wie es weiter gehen könnte.

Gleich fünf Abiturfeiern fanden am gestrigen Freitag am Welfen-Gymnasium statt. Klassenweise kamen die Abiturienten mit ihren Eltern nacheinander in die Aula. „Sie werden sich noch lange an das Abitur zurückerinnern – und auch an die besonderen Umstände, unter denen es stattfand“, so Schulleiter Bernhard O’Connor in Richtung der Schüler und Eltern, die mit genügend Abstand zusammenkamen. Musikalische Auftritte von kleinen Schülergruppen gaben dem Ganzen dennoch den würdigen Rahmen.

+ Das sind die besten Abiturienten am Schongauer Welfen-Gymnasium: Von links Kristin Seichter, Johanna Rößle und Hannah Adelt (12b). © Hans-Helmut Herold

Abiturienten des Welfen-Gymnasiums Schongau 2020: Besser als der bayerische Durchschnitt

Trotz aller Hindernisse haben die Abiturienten die Zeit gut gemeistert und können in jedem Falle stolz auf sich sein, so der Schulleiter. Von den ursprünglich 144 Schülern, die im Jahr 2012 ans Gymnasium gekommen waren, erhielten 102 Schüler ihr Reifezeugnis. „Damit haben 71 Prozent – unabhängig von eventuell später hinzugekommenen Schülern – den Weg bis zum Ende geschafft. Eine sehr gute Bilanz“, lobte O’Connor. Der Gesamtschnitt liege bei der Note 2,23 – unter dem bayerischen Schnitt von 2,25.

„Doch es ist genauso wichtig, was neben den Leistungen passiert“, betonte O’Connor, der sich über den sehr engagierten Jahrgang freute – sei es im Sozialen, Musik, Kunst oder Sport.

+ Zählt zu den besten Abiturienten am Welfen-Gymnasium Schongau: Anna Hornung (12e). © Hans-Helmut Herold

Abiturfeier am Welfen-Gymnasium 2020: Grußworte der Landrätin und des Bürgermeisters

Auch wenn sie coronabedingt nicht an der Feier teilnehmen konnten, richteten Landrätin Andrea Jochner-Weiß, Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman und Unternehmen, die Preise für die besten Abiturienten stifteten, Grußworte aus. Sie zeigten Stolz und Anerkennung für die Leistungen und riefen die Schüler dazu auf, Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen.

Neben dem Schulleiter hielt der jeweilige Klassenleiter eine Rede. Für Wilfried Funke, der in den vergangenen Jahren immer wieder zum Festredner gewählt worden war, war es heuer die letzte Abiturrede. Alle gaben den Absolventen persönliche Worte mit auf den Weg.

+ Das sind die besten Abiturienten am Schongauer Welfen-Gymnasium: Von links Laura Jordan und Louisa Holderied (12d). © Hans-Helmut Herold

Simon Batzer wollte auf weise Vorschläge lieber verzichten. „Wir haben Euch alles mit auf den Weg gegeben, ich vertraue darauf, dass ihr selbst die richtigen Entscheidungen trefft.“ Er schloss, in Bezug auf den Vergleich von Schule und einer Bergwanderung, mit einem Zitat von Bergsteiger-Legende Reinhold Messner: „Das Glück findet sich nicht am Gipfel, sondern in uns. Wenn wir ganz wir selbst sind.“

Das sind die Abiturienten des Welfen-Gymnasiums Schongau 2020:

Alexander Adamo, Hannah Adelt, Alanur Akyüz, Rama Alragab, Amira Anderl, Maja Angerhofer, Florian Beer, Eva Bernhardt, Marthe Bernhardt, Christian Bertl, Franziska Bertl, Sebastian Bertl, Annika Bötel, Christoph Bohrer, Anna Braun, Esther Braun, Laura Braunegger, Viola Breidenbach, Annika Brenzing, Timea Budinská, Zoe Burmeister, Markus Czogallik, Hafiza Demir, Rebekka Dück, Leo Dupont-Christ, Clara Eichelberg, Helene Engelien, Johannes Ertl, Cagla Evci, Miriam Frisch, Laura Garus, Moritz Gebhardt, Anna Gierstorfer, Maximilian Hark, Amelie Heck, Fiona Hedrich, Julia Hentschke, Alexander Hild, Louisa Holderried, Andreas Holl, Anna Hornung, Eva Ihsen, Elfrun Jaenisch, Laura Jordan, Elias Kammerer, Antonia Kaul, Tamara Keil, Tobias Kirchbichler, Ayla Kopov, Jessica Kosian, Thilo Kosian, Klaudia Kostrzewa, Lara Kratzer, Dennis Kröner, Julia Landes, Hanna Lindauer, Moritz Mannseichner, Raphael Marx, Lisa Mattern, Moritz Metschl, Alan Mohamad, Niklas Müller, Annika Nägele, Stefan Neumeier, Thomas Niculiu, Laura Niemand, Maria Novozhilov, Arzu Öz, Lea Pagallies, Simon Pledl, Christina Rapprich, Corinna Rauch, Jan Richter, Kim Rienecker, Amina Rifatov, Johanna Rößle, Selina Schach, Jonas Schaffer, Simone Schießl, Philip Schleich, Marius Schlögel, Jakob Scholz, Valerie Schopf, Sebastian Schorer, Susanne Schuster, Kristin Seichter, Fatihcan Simsek, Sophia Sinn, Hannah Stadtmüller, Sophia Straub, Josef Strobl, Magdalena Tenzer, David Toth, Endrita Velija, Elias Völk, Lisa-Marie Wimberger, Amelie Wirth, Moritz Witter, Ibrahim Yamanoglu, Franziska Zeller, Amelie Zidek, Henry van der Smagt.

