Turnhalle am Gymnasium: In Krisenzeiten Platz für 140 Flüchtlinge

Von: Elke Robert

Falls es nicht ausreichend Wohnungen gibt, dürfte der Landkreis die Zweifachturnhalle am Gymnasium nutzen. © Hans-Helmut Herold

Bis zu 140 Flüchtlinge dürfen in der Zweifachturnhalle des Schongauer Welfen-Gymnasiums vorübergehend untergebracht werden. Der Landkreis Weilheim-Schongau möchte vorbereitet sein - vorsichtshalber.

Schongau - Um diese Notunterbringung in Schongau umsetzen zu können, beantragte nun der Landkreis Weilheim-Schongau eine Nutzungsänderung. Vorbauen möchte man damit für den Fall, dass es nicht möglich ist, ausreichend Wohnungen für geflüchtete Menschen anzumieten, war die Erklärung im Bau- und Umweltausschuss der Stadt Schongau, der sich jüngst mit dem Thema befasste.

„Der Landkreis stellt den Antrag auf Nutzungsänderung vorsorglich“, erläuterte Bürgermeister Falk Sluyterman, „das ist eine rein präventive Maßnahme.“ Derzeit seien 93 Flüchtlinge aus der Ukraine in Schongau gemeldet. Der Landkreis habe derzeit auch noch ausreichend Angebote an privaten Wohnungen, „aber man möchte vorbereitet sein“, so Sluyterman.

Auch in anderen Orten können die Turnhallen genutzt werden, falls nötig

Wie der Rathauschef berichtete, gebe es so eine Nutzungsänderung nicht nur in Schongau, sondern für weitere Turnhallen an Schulen, für die der Landkreis Sachaufwandsträger ist. Erst kürzlich hatte die Stadt Penzberg der Nutzung einer kreiseigenen Turnhalle zugestimmt, knapp 190 Flüchtlinge könnten dort, falls nötig, untergebracht werden. Auch die Jahnhalle in Weilheim könnte zu einem vorübergehenden Flüchtlingsquartier werden.

Stadtbaumeister erinnerte an die Flüchtlingskrise 2015 zurück

Rückblick: Ab Mitte 2015 waren in der Berufsschulturnhalle Betten für Flüchtlinge aufgestellt. © Hans-Helmut Herold (Archiv)

Schongaus Stadtbaumeister Sebastian Dietrich erinnerte an die Zeit ab September 2015 zurück, in der die Berufsschulturnhalle in Schongau mit Betten für Asylbewerber belegt war. Einwände seitens der Mitglieder des Bauausschusses gab es für diese temporär begrenzte Möglichkeit nicht.

