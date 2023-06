Ära bei Schongauer Papierfabrik geht zu Ende: Emotionaler Abschied von der PM 6

Von: Boris Forstner

Die letzte Papierrolle auf der PM 6 wurde am Dienstag produziert, was die Mitarbeiter genau vermerkten (Bild rechts): Nach 54 Jahren, 11 Monaten und 9 Tagen ist Schluss, insgesamt wurden auf der Maschine 8,2 Millionen Tonnen Papier hergestellt. © Reichhart/UPM

Am Dienstag ist in der Schongauer UPM-Papierfabrik eine Ära zu Ende gegangen: Die PM 6, die 1968 in Betrieb ging, war zum letzten Mal im Einsatz.

Schongau - Viele Mitarbeiter auch aus anderen Abteilungen seien zusammengekommen, um Abschied zu nehmen und Fotos zu machen, sagt Werkleiter Wolfgang Ohnesorg, der von einem „emotionalen Moment“ spricht. Die PM 6, die 1968 in Betrieb ging, war am 27. Juni 2023 zum letzten Mal im Einsatz. Die Verhandlungen mit dem Betriebsrat – betroffen sind von der Stilllegung 136 der insgesamt rund 530 Mitarbeiter – seien rechtzeitig erfolgreich abgeschlossen worden, so Ohnesorg.

Laut dem Werkleiter sei es gelungen, den nötigen Personalabbau vor allem durch Altersteilzeitregelungen abzufangen. Man wolle betriebsbedingte Kündigungen so gut wie möglich vermeiden. Das bestätigt Betriebsratschef Christian Wegele: „Zwischenzeitlich standen wir kurz vor dem Abbruch der Verhandlungen, aber letztlich müssen wir uns mit dem Ergebnis nicht verstecken.“ Quasi könnten alle Mitarbeiter ab Jahrgang 1965 abschlagsfrei in Rente gehen. „Wir hätten schon noch einige Ideen gehabt, etwa eine zusätzliche Schicht einzuführen. Das hätte nochmal 20 Arbeitsplätze gerettet, wäre aber wegen der dann zu geringen Wochenarbeitszeit schwer umzusetzen gewesen“, sagt Wegele.

Mangelnde Nachfrage nach grafischen Papieren

Ohnesorg bedankt sich bei der Belegschaft, die es geschafft habe, alle produzierten Papiersorten, die bisher auf der PM 6 hergestellt wurden, in so kurzer Zeit auf die PM 9 zu verlagern. Dafür mussten einige Anpassungen vorgenommen werden, das habe sehr gut funktioniert, so Ohnesorg: „Wir mussten keine Produkte an andere UPM-Werke abgeben. Derzeit läuft auf der PM 9 schon der erste offizielle Buchdruck-Auftrag.“ Was mit der PM 6 passiert, ist noch unklar. Manche Teile, wie der Rollenschneider, der auch für die andere Maschine passt, sollen als Ersatz behalten werden. „Aber der Ab- oder Umbau so einer großen Maschine ist schwer“, sagt Ohnesorg. „Außerdem wollen wir ja nicht die Konkurrenz stark machen.“

Die Ursache für den Personalabbau – mangelnde Nachfrage nach grafischen Papieren – habe sich in den drei Monaten seit Bekanntgabe der Pläne nicht geändert. Und bei den Energiepreisen würde sich UPM, der mit Abstand größte Stronverbraucher im Landkreis, Hilfe von der Politik wünschen: „Natürlich kämpfen wir für einen günstigen Energiestrompreis“, so Ohnesorg.

