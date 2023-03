UPM: Für viele Mitarbeiter ist UPM wie Familie

„Das ist ein Schock für die Mitarbeiter“: Bei UPM in Schongau sind 135 Arbeitsplätze in Gefahr

Von: Boris Forstner

Das Schongauer UPM-Werk: Dort sind 135 Arbeitsplätze bedroht. © Herold

Schock beim Papierhersteller UPM in Schongau: Das Unternehmen will die Papiermaschine 6 stilllegen, weil die Nachfrage zuletzt massiv eingebrochen ist. 135 der insgesamt rund 530 Arbeitsplätze sind bedroht.

Schongau – Erst knapp zwei Monate ist es her, da klang Werkleiter Wolfgang Ohnesorg im Interview mit der Heimatzeitung noch sehr zuversichtlich, als es um die Energiefragen beim mit weitem Abstand größten Stromverbraucher im Landkreis ging. Tatsächlich sind es nicht die teuren Gas- und Strompreise, die den Papierhersteller in Bedrängnis bringen, sondern die massiv eingebrochene Nachfrage nach sogenannten ungestrichenen Papieren für Magazine und Zeitungen. „Das war so nicht abzusehen“, sagt Ohnesorg. Ende Februar wurde bereits in einigen Teilbereichen Kurzarbeit eingeführt. „Wir haben eine massive Überproduktion und müssen reagieren, um wieder wettbewerbsfähig zu werden.“

UPM: Nicht das Werk in Schongau ist betroffen

Wie Massimo Reynaudo, Executive Vice President, UPM Communication Papers, in einer Mitteilung schreibt, hätten die Covid-19-Jahre enorme Nachfrageschwankungen auf den Märkten für grafisches Papier zur Folge gehabt, gefolgt von einer Phase hoher Inflation und beispielloser Volatilität. „Nun, da die Volatilität nachlässt, kehrt der Markt für grafische Papiere zu seinem langfristigen Trend einer rückläufigen Nachfrage zurück, der die Branche seit über einem Jahrzehnt prägt“, so Reynaudo.



Betroffen ist auch das Werk im österreichischen Steyrermühl, das ein halbes Jahr früher als ursprünglich geplant bereits Ende Juni geschlossen werden soll, was eine Kapazitätsreduzierung von 320 000 Tonnen Zeitungspapier bedeute. Mit der Stilllegung der PM 6 in Schongau sollen ebenfalls zum Ende des zweiten Quartals künftig 165 000 Tonnen ungestrichene Publikationspapiere weniger produziert werden. Beide Maßnahmen sollen pro Jahr 13 Millionen Euro Kosten sparen, heißt es.



Die Papierproduktion auf den wettbewerbsfähigen Maschinen 7 und 9 bei UPM Schongau und auf vier weiteren UPM-Papiermaschinen für ungestrichene Publikationspapiere in Deutschland und Finnland soll mit einer Kapazität von insgesamt 1,8 Millionen Tonnen fortgeführt werden, heißt es in der Mitteilung. Das bedeutet, dass Papier, das in Schongau bisher auf der PM 6 gedruckt wurde, auf die anderen Maschinen verlagert werden soll. Dazu müsste einige Vorbereitungen getroffen werden. „Wir wollen versuchen, unsere Produktionsmengen von 700 000 Tonnen halten zu können“, sagt Ohnesorg.

UPM: Für viele Mitarbeiter ist UPM wie Familie

Das gilt natürlich auch fürs Personal, das gestern Vormittag informiert worden ist. „Das ist ein Schock für die Mitarbeiter, das geht auch an mir nicht spurlos vorüber“, sagt der Werkleiter mit belegter Stimme. Man werde jetzt mit dem Betriebsrat die Gespräche über einen Sozialplan aufnehmen. Geplant sei, den Abbau möglichst verträglich über natürliche Fluktuation zu gestalten und mit so wenigen Kündigungen wie möglich auszukommen. „Wir wollen möglichst viele Mitarbeiter behalten“, sagt Ohnesorg.



Auch für Betriebsratsvorsitzenden Christian Wegele war die Nachricht ein „Schock“, wie er sagt, aber aufgrund der Entwicklung im Papiermarkt für ihn nicht völlig überraschend. Für viele Mitarbeiter sei UPM wie eine Familie, sagte Wegele und verweist auf sich: „Mein Opa und mein Vater haben hier gearbeitet, ich bin seit 40 Jahren dabei, auch mein Sohn war mal hier.“ Wenn einer der größten Arbeitgeber der Region 135 Stellen abbaue, sei das natürlich eine bittere Nachricht. „Aber langfristig gesehen wird uns dieser Schritt helfen, weil damit die übrigen Arbeitsplätze gesichert werden“, gibt sich Wegele optimistisch.

Erstmeldung, 22. März 2023, 12.30 Uhr

