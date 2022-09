Schongau: Verstärkung und große Pläne fürs Juze

Im Köhlerstadel

Im Jugendzentrum Schongau gibt es ein neues Gesicht: Für ein Jahr verstärkt Tim Vogelmann das Team. Ideen gibt es viele, und noch mehr Projekte, denn auch im Juze beginnt ein neues Schuljahr, das immer einen großen Wechsel mit sich bringt. Stolz ist man außerdem auf die erste eigene Website.

Schongau – Sein Anerkennungsjahr für die fünfjährige Ausbildung zum Erzieher macht Tim Vogelmann in Schongau. Der Hohenpeißenberger hat schon Erfahrung im Waldkindergarten in Paterzell gesammelt und im Peitinger Hort der Kinderhilfe in der Untereggstraße. Nach der Schulzeit in Rottenbuch mit diversen Praktika im Bereich Menschen mit Behinderungen, Krippe und Freizeit, folgt nun das letzte Praxisjahr, worauf sich Vogelmann sehr freut. „Schule ist nicht so meins“, sagt der 20-Jährige und lacht, vermutlich sei er das, was das Unwort „Macher“ bezeichnet, spielt Erzieher Sebastian Kosler den Ball beim Pressetermin gleich humorvoll weiter.

Was Tim Vogelmann an der offenen Jugendarbeit reizt: Die Kinder und Jugendlichen kommen freiwillig

Was Vogelmann an der offenen Jugendarbeit reizt, sei der Freiwilligkeitscharakter: „Die Jugendlichen kommen von sich aus, und das Juze hat es selbst in der Hand mit seinem Angebot.“ Feedback, wenn man schlechte Arbeit abliefere, gebe es sofort, ergänzt Kosler.

Juze-Leiterin Christina Annibalini hat gleich eine ganze Reihe von Ideen, wie der junge Mann sich einbringen könnte, der gerne für seine Facharbeit ein Thema aus dem Bereich Medienpädagogik wählen würde. „Das war auch mein Lieblingsfach in der Schule, und es bietet sich an, mit den ganzen Ressourcen zu arbeiten, die der neue Mediaroom im Schongauer Juze bietet“, so der angehende Erzieher.

Das Juze hat sich mit der Idee, den Medienraum zu erweitern, bei der Telekom-Stiftung beworben

Da Vogelmann selbst bereits bei Kurzfilm-Projekten vor und hinter der Kamera mitwirkte, könne er eventuell gemeinsam mit Jugendlichen einen Imagefilm über das Juze Schongau drehen, ist einer der Wünsche von Annibalini.

Von der Diskriminierung von Minderheiten, über Frauenfeindlichkeit bis hin zu Mobbing habe er in den ersten Tagen schon einige Themen gesammelt, die den Schongauer Juze-Besuchern wichtig seien, ergänzt Vogelmann. Beworben hat man sich in jedem Fall mit diesem Projekt bei der Telekom-Stiftung für eine großzügige Förderung und wartet nun gespannt, ob Schongau ausgewählt wird.

Neue Website geht am 4. Oktober online

So ein Imagefilm ließe sich auch prima einbinden auf der Juze-Website, die erste eigene überhaupt für die Schongauer Einrichtung. Bisher sei man da über die Website der Stadt Schongau recht eingeschränkt gewesen. Das soll sich ändern: Amalia Becker, auch unter ihrem Künstlernamen Mali.Malt bekannt, arbeitet schon seit geraumer Zeit daran, nach der finalen Präsentation soll die Seite freigegeben werden und ist ab 4. Oktober online. „So können wir besser auf unsere Projekte aufmerksam machen, uns und unsere Arbeit vorstellen“, so Annibalini. Gerade bei der Bewerbung für Fördergelder sei eine gute Website durchaus von Nutzen, ergänzt Kosler.

Teilnahme an der Foto-Challenge

Nutzen will man die Online-Plattform bereits für das anstehende Kunst- und Kulturfestival, das vom 2. bis 9. Oktober in Schongau und Umkreis stattfindet. Ein großes Puzzle soll entstehen. Das Thema der 2. KUKU „Identität“ sei gerade für viele Jugendliche wichtig und man wolle die Gelegenheit bieten, sich mit diesem schwierigen Thema intensiv auseinanderzusetzen. Wie Annibalini verrät, bekommt das Juze hierbei sogar Unterstützung: Weil man sich beim Kreisjugendring für die ORLA mit einbringt, die vom 29. September bis 3. Oktober in Weilheim läuft, darf man sich für die KUKU-Teilnahme die KJR-Praktikantin Sophie Hölzl ausleihen.

Dass man nun im Schongauer Juze Verstärkung hat, finden alle gut und soll sich auch gleich bemerkbar machen. „Da kann man dann auch mal intensiv nur mit einer kleinen Gruppe arbeiten“, denkt Basti Kosler beispielsweise an die Teilnahme bei der KUKU-Foto-Challange.

Die Vorbereitungen für Fotowettbewerb wie auch Kunst- und Kulturausstellung laufen im Juze am 29. September an.

Für die Ausstellung „machART“ in Herzogsägmühle am 10. Oktober sollen im Juze zwei Tape-Art-Figuren gefertigt werden. Und demnächst wird im Juze Schongau auch groß gefeiert, denn man richte in der Lechstadt das Helferfest für das „Hammersound“ aus, da man am Bandcontest selbst nicht dabei gewesen sei. Nicht zuletzt will Christina Annibalini sehen, ob sie nicht die Mädchenarbeit verstärken könne bis Ende des Jahres, je nachdem, wie groß auch die Nachfrage ist. Denn jetzt müsse sich die Gruppe der neuen Besucher erst einmal festigen. „Es ist spannend, für uns ist der Herbst die Zeit der Veränderungen“, so Annibalini.

