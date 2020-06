Versuchter Einbruch in zwei Schongauer Gaststätten

Gleich in zwei Gaststätten in der Schongauer Altstadt wollten am Wochenende Unbekannte einbrechen, was ihnen jedoch nicht gelungen ist. Die Polizei sucht Zeugen.

Schongau - Besonders geschickt scheinen sich der oder die Täter nicht angestellt zu haben bei ihrem Versuch, in zwei Gaststätten in der Schongauer Altstadt einzubrechen. In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten der oder die Täter, in ein Bistro am Marienplatz zu gelangen.

Der Täter scheiterte an der Scheibe aus Sicherheitsglas

Dazu sollte die Scheibe der Eingangstüre eingeschlagen werden, was aber misslang, denn die Scheibe war aus Sicherheitsglas. Auch bei der Nebentüre gab es keinen Erfolg, es blieb beim Versuch.

Auch ein paar Meter weiter blieb es nur beim Versuch

Ein paar Meter weiter in der Christophstraße versuchte der Einbrecher, das Türschloss zu einem Nebenraum zu knacken, was er aber ebenfalls nicht schaffte. Wie die Polizei Schongau berichtet, steckte der Unbekannte danach einen Schlüssel in das Schloss und klebte diesen mit Sekundenkleber fest. Vermutlich hatte es der Täter auf die Wettautomaten abgesehen. In diesem Lokal stehen gleich fünf Automaten mit jeweils rund 1000 Euro Inhalt.

Den Ärger und den Schaden haben die Gastronomen

Den Ärger und den Schaden haben die Gastronomen. Für den Einbruch ins Bistro am Marienplatz sind dies laut Polizei rund 300 Euro. Das Türschloss des Lokals in der Christophstraße muss ausgetauscht werden, der Schaden beläuft sich auf rund 150 Euro. Hinweise auf den oder die Täter hat die Polizei bisher nicht. Wer etwas beobachtet hat oder etwas über die Einbrüche weiß, soll sich bitte an die Polizei in Schongau wenden unter der Nummer 08861/23460.

