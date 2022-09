Herbstprogramm der VHS Schongau startet: Giftpilze erkennen, Schafkopfen lernen

Von: Elke Robert

Sie stellten das Herbst-/Winter-Programmheft der Volkshochschule (VHS) Schongau vor: Birgit Groba-Gottwald (li.) und Roswitha Eimer. © vhs

Mit dem Schulstart beginnen auch in der Erwachsenenbildung bei der VHS Schongau die ersten Kurse. Das Angebot ist insgesamt breit gefächert.

Schongau – Ein Qigong-Kurs, ein Pralinenkurs für Einsteiger sowie der Basiskurs „Happy Painting!“ sind die ersten drei Angebote der Schongauer Volkshochschule, die ab kommenden Mittwoch, 14. September, in das neue Semester startet. Das gemeinsam mit der VHS in der Marktgemeinde Peiting herausgegebene Programmheft liegt aus, auch online kann man sich schon längst durch alle Angebote klicken.

Seit diesem Jahr ist der Verbund der Volkshochschulen im Pfaffenwinkel als Stützpunkt für Verbraucherbildung ausgezeichnet. Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) vergibt dieses Qualitätssiegel an Einrichtungen der Erwachsenenbildung in ganz Bayern, die Wissen rund um den Konsumalltag vermitteln.

Unter anderem arbeite man dafür eng mit der Verbraucherzentrale Bayern, dem bayerischen Verbraucher-Service sowie weiteren Kooperationspartnern vor Ort zusammen, so Ursula Diesch, Leiterin der VHS Schongau. „Ausschlaggebend dabei ist, dass die Qualität und die Produkt- und Anbieterneutralität der Kursleitenden und ihrer Bildungsangebote sichergestellt wird.“

Die offizielle Eröffnung des Stützpunktes soll im Herbst noch folgen, so Diesch. Man habe attraktive Angebote zu aktuellen Verbraucherthemen ausgewählt wie etwa den Vortrag „Nachhaltige Finanzanlagen“ oder Antworten auf die Frage, welche Faktoren bei der Immobilienfinanzierung eine Rolle spielen. Speziell an Frauen richtet sich ein Online-Börsen-Vortrag von Paulina Lolov, die sich der Frage nähert: „Sind Frauen die besseren Anleger?“

Von Online-Kursen bis zu Wanderungen in der Natur

Aus den Bereichen Gesellschaft, Politik und Kultur werden wieder verschiedene Online-Vorträge angeboten. Wer lieber unterwegs ist und die Natur erkunden möchte, ist vielleicht bei den beiden Pilzsachverständigen Ruth und Thomas Zick gut aufgehoben. Bei ihrer Pilzwanderung „Giftpilze, Speisepilze und Heilpilze“ geben sie Tipps zur Zubereitung und Verwendung der verschiedenen Pilze, aber auch, wie man die gefährlichen Doppelgänger erkennt.

Auch kann man eine Runde zu den Bäumen an der Schongauer Stadtmauer unternehmen oder bei einer Stadtführung mit Gisela Sporer vielleicht herausfinden, warum die Schongauer und die Peitinger ein so „spezielles“ Verhältnis haben.

Eine spirituelle Tageswanderung vom Engelsrieder See nach Wessobrunn leitet Thomas Echtler. An ausgewählten Plätzen kann man innehalten, an anderen Stellen markante Bauwerke und Besonderheiten kennenlernen. Wer sich hingegen lieber online in den sozialen Netzwerken und im Internet sicher bewegen möchte, bekommt hierzu Tipps von Martin Schleier.

Schongauer VHS-Herbstprogramm 2022: Sprach- und Gesundheitskurse

Bei den Sprachkursen kann man zwischen Deutsch, Englisch, Französisch oder Italienisch wählen, Schwerpunkte bei den Gesundheitskursen sind Yoga, Wirbelsäulengymnastik und Pilates. Neu aufgenommen wurden der Kurs Wirbelsäulen-Qi Gong mit Gabriele Kapfer, um Rückenschmerzen entgegenzuwirken, und Yin Yoga. Mit Stefanie Bräutigam kann man auf die Suche gehen nach seiner „inneren Balance“.

Zwei Kursleiterinnen hätten sich auf süße Leckereien spezialisiert, so Diesch: Bei Christine Fremmer gibt es Dampfnudeln in allen Variationen, Violeta Kristen gibt Tipps beim „Gesünder Naschen ohne Zucker“. Spaß am gemeinsamen Naschen, Ausprobieren und Austauschen stehen laut Programmheft im Vordergrund.

Schongauer VHS-Herbstprogramm 2022: Angebot für Kunst- und Kulturinteressierte

Kunst- und Kulturinteressierte haben ebenfalls die Qual der Wahl, vom Märchenabend bis zu Malkursen – vom Aquarellmalen bis hin zum „Happy Painting“ mit Beatrice Amberg, denn jeder kann malen, heißt es. „Ausprobieren lohnt sich, es macht auf jeden Fall Freude, ein neues Kunstwerk auf das Papier zu bringen“, sagt Diesch.

Nach längerer Zeit wieder neu aufgenommen wurden Nähkurse. Wer die Regeln fürs Schafkopfen bisher nicht kennt, kann dies mit der VHS ändern. Auch Bogenschießen lässt sich lernen. „Zum Bogenschießkurs sollte man sich gleich anmelden, der findet nämlich bereits am 18. September statt“, so der Tipp der VHS-Leiterin.

Info In Schongau ist das Programmheft zu bekommen im Rathaus bei der Tourist Information und in verschiedenen Geschäften. Auf der Internetseite unter www.vhs-schongau.de sind alle Kurse zu finden mit detaillierten Beschreibungen. Anmeldungen nimmt das Team der VHS Schongau unter der Telefonnummer 08861/214-191 oder via Mail unter vhs@schongau.de entgegen.

