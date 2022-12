Bürgerstiftung Schongau: Spenden für Therapie und Tanzschuhe

Von: Elke Robert

Teilen

Die Stiftung finanziert eine Therapie für Kinder: Bürgermeister Sluyterman mit den Leiterinnen der Schönachschule Altenstadt Michaela Steber und Cornelia Eicher (re.). © Hans-Helmut Herold

Passend zu Weihnachten hat die Bürgerstiftung Schongau wieder Ehrenamtliche und Projekte mit einem Geldbetrag unterstützt. Gefördert werden heuer wieder viele Kinder – ob sie nun in einer speziellen Therapie das Sprechen lernen oder in der Faschingsgarde das Tanzbein schwingen.

Schongau – In eine eigene Sitzung hatte jüngst Bürgermeister Falk Sluyterman eingeladen, um die diesjährigen Preise der Bürgerstiftung Schongau persönlich zu übergeben. Mit Spenden von Bürgern und den Erträgen aus dem Stiftungsvermögen werden jährlich soziale, kulturelle oder auch sportliche Einrichtungen oder gemeinnützige Zwecke unterstützt.

In der Schönachschule wird eine spezielle Therapie angeboten, die Kinder zum Sprechen bringt

Der Nachwuchs stand heuer offenbar in einem besonderen Fokus: 2000 Euro gehen an die Barbos-Stiftung, die sich um die kreative Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen kümmert. Die von der Gründerin Barbara Osterwald entwickelte Tonfeld-Therapie wird in der Schönachschule in Altenstadt angewandt. „Die Therapie ist sehr kostenintensiv“, beschrieb es Sluyterman und übergab das Wort an Schulleiterin Michaela Steber und deren Stellvertreterin Cornelia Eicher. „Die Fortschritte, die erzielt werden, sind fantastisch. Wir haben ein mutistisches Mädchen, das Dank dieser Therapie nun wieder zu sprechen begonnen hat“ , bedankten sie sich.

15 Paar Garde-Schuhe besorgt Anne Löw für den Faschings-Nachwuchs. © Hans-Helmut Herold

Mit dem Kinderlied „Suse, liebe Suse, was raschelt im Stroh? Das sind die lieben Gänslein, die haben kein’ Schuh’“ leitete der Rathauschef über zu den nächsten Begünstigten, ebenfalls Kinder und Jugendliche. Denn für 1050 Euro werden 15 Paar neue Schuhe für die Nachwuchstänzer in der Jugendgarde der Schongauer Faschingsgesellschaft (SFG) angeschafft. Entgegen nahm den Scheck Anne Löw. „Es sind schon wieder Schuhe zu klein geworden, aber die Garden finanzieren sich leider nicht durch die Tanzeinlagen, weil die sonstigen Ausgaben zu hoch sind“, berichtete sie. Die Schuhe bleiben im Fundus der SFG.

Trachtenverein hatte große Ausgaben beim Preisplatteln

Mit 3000 Euro unterstützt die Stiftung den Trachtenverein „Schloßbergler“ Schongau. Zwei Tage lang hatte man ein Preisplatteln im Jakob-Pfeiffer-Haus ausgerichtet – was mit erheblichen finanziellen Auslagen verbunden war, so Sluyterman. Für den Scheck bedankte sich Trachtler-Vorstand Markus Wölfle. Gemessen hätten sich 300 Einzelteilnehmer bei den Kindern und 250 bei den Erwachsenen aus insgesamt 19 Vereinen. Und der Aufwand habe sich für Schongau doppelt gelohnt, denn die aktiven Erwachsenen bei den „Schloßberglern“ belegten den ersten Platz – zuletzt stellte man 1958 die beste Plattlergruppe.

Der Arbeitskreis Fuchstalbahn in der Umweltinitiative Pfaffenwinkel wird mit einem Beitrag von 500 Euro bedacht – für viel Werbearbeit jeglicher Art. Der Bürgermeister bedankte sich für das „großartige Engagement, das sich schon ein Stück weit ausgezahlt hat“. Der Kreistag Weilheim-Schongau hat den Kriterien zur Reaktivierung der Fuchstalbahn und einer Potenzialanalyse bereits zugestimmt, nur der Kreistag Landsberg fehle noch.

Arbeitskreis Fuchstalbahn trauert weiter um Hans Schütz

Einen Beitrag für das Werbebudget erhielt der Arbeitskreis Fuchstalbahn mit (v.li): Harald Baumann, Renate Müller, Irmgard Schreiber-Buhl und Helmut Vollmann. © Hans-Helmut Herold

Sprecher Harald Baumer bedankte sich für den Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit und erinnerte an den dieses Jahr verstorbenen Mitstreiter Hans Schütz, der vieles, was nun in Bewegung sei, eingeleitet habe – „er fehlt uns wirklich“.

2000 Euro seitens der Stiftung gehen an die Arbeiterwohlfahrt (AWO). Die Corona-Jahre hätten dem Ortsverband Schongau arg zugesetzt. Weil keine der regelmäßigen Veranstaltungen stattfinden konnte, habe man keinerlei Einnahmen gehabt. „Miete und Unterhaltskosten laufen aber weiter, wir mussten von der Substanz leben“, so die Vorsitzende Barbara Karg. Sie bedankte sich für die Zuwendung und versprach: „Wir werden weitermachen.“

Auch die Musikschule wird weiter unterstützt - für den Nachwuchs

An die Schongauer Musikschule gehen ebenfalls 2000 Euro, und zwar speziell für den Erwerb von Musikinstrumenten für den Nachwuchs. Vereinsvorstand Erwin Krauthauf nahm den Scheck entgegen. „Der Musikschulverein ist eben kein Selbstläufer, die Einnahmen reichen nicht aus.“ Krauthauf verwies auf den enormen Wachstum der Musikschule im abgelaufenen Jahr, man sei in fast allen Gemeinden im Umkreis vertreten. Die Kosten, etwa für die Ausstattung der Bläserklasse, finanziere man in der Regel über Spenden und über Freunde der Musikschule. „Und wir werden nicht aufhören, wiederzukommen“, so sein Hinweis.

Auch das Aktionsbündnis „Pro Krankenhaus Schongau“ wurde mit unterstützt

Die Gruppe „Schongau belebt“ wurde ebenfalls berücksichtigt, die ihrerseits das „Aktionsbündnis Pro Krankenhaus“ tatkräftig unterstützt hatte. Zwar habe man im Stiftungsrat darüber diskutiert, „aber das Geld ist gut angelegt, wie man am Ausgang des Bürgerentscheids sieht“, so Sluyterman. Den 500-Euro-Scheck nahmen Sandra Stöhr und Daniela Puzzovio entgegen. Die Vizebürgermeisterin bedankte sich im Namen des Aktionsbündnisses, man sei nur eine kleine Gruppe von 15 Leuten. „Das war ein großer Kraftakt, anfangs haben wir alles aus dem eigenen Geldbeutel finanziert.“ Man habe sich gefreut, dem Aktionsbündnis im Hintergrund etwas helfen zu können.

Ein Ehrenamtspreis war in diesem Jahr nicht ausgelobt worden. Wegen Corona hatte Manfred Wodarczyk seinen Preis verspätet erhalten - nämlich erst in diesem Sommer.

Die Ausschüttung der Bürgerstiftung aus den beiden Vorjahren fand zunächst einmal nicht persönlich statt.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.