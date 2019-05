Viele Angebote bei Frühlingsfest-Premiere

Mit guter Laune, Musik und Schnäppchen haben die Besucher und Geschäftsleute in der Schongauer Altstadt am Freitag dem nasskaltem Wetter getrotzt. Die erste Auflage des Frühlingsfestes „Schongau zeigt sich“ ist gelungen, finden nicht nur die Veranstalter.

Schongau – Bevor es auf den Marienplatz geht, stärkt sich Familie Beckstein erst einmal bei Engin Yapici. Vor seinem Gemüseladen hat er am Freitag einen Grill aufgebaut und brutzelt Fleischpflänzchen. „Sehr lecker“, findet Katrin Beckstein, die aufpassen muss, dass ihr ihre beiden Kinder nicht alles wegessen. Dann zieht es die Familie weiter: zur Hüpfburg, wo schon einige andere Kinder herumtoben.

Vereinzelt kommen die Besucher zu „Schongau zeigt sich“. Bei der ersten Auflage des Frühlingsfestes, das die Werbegemeinschaft zusammen mit der Stadt Schongau organisiert hat, ist in der Altstadt einiges geboten.

Frühlingsfest in Schongau: Kinderschminken im Frauenzimmer

Auf dem Marienplatz sind neben der Hüpfburg auch mehrere Buden aufgebaut, Autohäuser stellen ihre Fahrzeuge aus, vom Frauenzimmer aus beschallen die „Brass Boys“ den Platz mit Blasmusik. Die Leute hören zu, versammeln sich vor dem Geschäft unter der Markise, die vor dem leichten Nieselregen schützt, und schlürfen Sekt oder Orangensaft. Drinnen kommen auch die Kinder wieder auf ihre Kosten. Während sich ihre Eltern dort die Kleidungsstücke anschauen, freut sich der Nachwuchs über das Kinderschminken.

+ Spaß auf der Hüpfburg haben zahlreiche Kinder beim Frühlingsfest in der Altstadt. © Herold

So auch Lara. Sie hat mit ihrer Mama Carina Fuchs einen Ausflug zu „Schongau zeigt sich“ gemacht. Im Frauenzimmer lässt sich die Siebenjährige erst einmal zur Mondkönigin schminken. „Wir klappern alle Kindersachen ab und schauen ein bisschen rum“, erzählt Carina Fuchs. „Es ist echt schön – nur das Wetter könnte besser sein.“

„Schongau zeigt sich“: Organisatoren sind mit Frühlingsfest zufrieden

So sehen das auch die Organisatoren um Kornelia Funke und Samira Krantic von der Werbegemeinschaft sowie Sebastian Dietrich von der Stadt. Dass das Wetter nicht mitspielt sei zwar schade, trotzdem seien sie sehr zufrieden, dass das Angebot angenommen wird und einige Leute unterwegs sind, sagen sie. „Und die knallgelben Liegestühle setzen dem tristen Wetter immerhin etwas Wärme und Farbe entgegen“, so Krantic. Sie sollen den ganzen Sommer über in der Altstadt stehen und Menschen zum Verweilen einladen.

Nicht nur am Marienplatz ist vieles geboten, Geschäfte in der ganzen Altstadt beteiligen sich am Frühlingsfest. Bei Eva Maurer Mode in der Weinstraße stöbern die Kunden ebenfalls zu Livemusik – hier kommt sie direkt aus dem Schaufenster, wo sich ein Musikerduo platziert hat. Die Idee kommt an, weiß Eva Maurer. Immer wieder schauen neue Kunden vorbei – „es sind schon etwas mehr Leute als sonst unterwegs“.

„Schongau zeigt sich“: Frühlingsfrisuren in der Colorbar

In der Colorbar von Nicole Resch gibt es Tipps und Tricks für Frühlingsfrisuren. Zum Beispiel lässt sich Jenny Kreuzburg von Steffi Stückl zeigen, wie sie ihre Haare zu angesagten Beachwaves kordeln kann.

+ Passend zum Frühling werden auch zahlreiche Blumen angeboten. Resi Stemmler von Blumen und Früchte Pröbstl (rechts) berät die Kunden auf dem Marienplatz. © Herold

Die Friseurinnen Victoria Landes und Andrea Dione sind ebenfalls beim Frühlingsfest dabei. Eigentlich arbeiten sie in Schongau-West, deswegen ziehen sie am Freitag als „Wandelnde Friseure“ durch die Stadt. Kornelia Funke und Samira Krantic freuen sich, dass auch Geschäftsleute außerhalb der Stadtmauer dabei sind. „Schongau ist so klein, da sollten wir keine Unterscheide machen und alle zusammenarbeiten“, meint Funke. Sie freut sich deshalb , dass auch vier Autohäuser gleich zugesagt haben mitzuwirken.

Schongauer Geschäftsleute sprechen sich für Wiederholung des Frühlingsfestes aus

So zum Beispiel das Autohaus Hintermeyer. „Der ein oder andere war schon da und hat Termine ausgemacht“, erzählt Hans Hintermeyer. Zwar könnten einige Sachen noch optimiert werden – einer Wiederauflage des Frühlingsfestes im nächsten Jahr stehe aus seiner Sicht allerdings nichts im Wege.

Ähnlich sieht das auch Iris Lodes von Tom Tailor: „Es ist schön, wenn etwas los ist. Solche Veranstaltungen sollten öfters angeboten werden.“ Im Geschäft können die Kunden am Glücksrad bis zu 15 Prozent auf ihren Einkauf erdrehen.

Langes Einkaufswochenende in Schongau

Für Shoppingbegeisterte steht ohnehin ein perfektes Wochenende an, wissen die Geschäftsleute. Am Samstag sind die Läden länger geöffnet und auch der Sonntag ist wegen des Jahrmarktes verkaufsoffen.

