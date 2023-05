Wanderbaustelle bis September rund um den Schloßplatz

Von: Elke Robert

In fünf verschiedenen Bauabschnitten rund um den Schloßplatz in der Schongauer Altstadt wird ab Montag gearbeitet, zuletzt wird der marode Schacht zurückgebaut. © Plan: Stadtwerke

Vier kleine Fernwärme-Absperrschächte sollen in der Schongauer Altstadt einen maroden Schacht ersetzen. Die Baustelle rund um den Schloßplatz beim Landratsamt wird sich zwar bis in den September hinein ziehen, aber dafür kann der Verkehr weiterlaufen, wenn auch mit Einschränkungen.

Schongau – In der Schongauer Altstadt steht eine längere Baumaßnahme der Schongauer Stadtwerke an: Ab dem kommenden Montag, 15. Mai, bis voraussichtlich September wird in mehreren Bauabschnitten rund um den Schloßplatz ein maroder Fernwärmeschacht ersetzt. „Die Wiederherstellung in der jetzigen Form wäre aufwändig und teuer“, erklärt Johannes Kuhl, stellvertretender technischer Leiter der Stadtwerke. Daher habe man sich dazu entschieden, vier neue Absperrschächte zu setzen und im Anschluss das bestehende große Schachtbauwerk freizulegen und zurückzubauen.

Beton des großen Fernwärmeschachtes ist marode, die Verrohrung alt

Bei einer Kontrolle Anfang des Jahres sei klar geworden, dass man tätig werden müsse. Der Beton des großen Fernwärmeschachtes beim Schloßplatz aus den 60er Jahren sei bereits marode, die Verrohrung in die Jahre gekommen. Aus betriebswirtschaftlichen Gründen, aber auch, um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten, habe man sich nach Rücksprache mit Ordnungsamt und Polizei für die Lösung mit mehreren kleinen Schächten und insgesamt fünf Bauabschnitten entschieden, so Kuhl. Allein der Stadtbus fährt einmal stündlich Richtung Rathaus – das habe man weiter ermöglichen wollen, statt die halbe Stadt sperren zu müssen.

Fünf Bauabschnitte sollen kommen, beim letzten wird der Schacht entfernt

Start der kleinen Wanderbaustelle ist am kommenden Montag in der Bauerngasse auf Höhe des Landratsamtes. Nach und nach werden die einzelnen Bauabschnitte in der Bauerngasse, der Reichelstraße, der Christophstraße und Am Maxtor abgearbeitet.

Aufgegraben wird jeweils auf 1,60 Metern Tiefe und ein Stück weit in eine Straßenhälfte hinein. „Begegnungsverkehr mit dem Stadtbus wird nicht möglich sein“, betont Kuhl, dass es durchaus zu Verkehrsbehinderungen kommen kann, der Verkehr werde aber bis auf kleine Einschränkungen problemlos an der Baustelle vorbeirollen, eine komplette Sperrung der Straßen müsse nicht erfolgen.

Verkehrsteilnehmer sollen aktuelle Beschilderung beachten

Eine genaue Terminierung der einzelnen Bauabschnitte sei nicht möglich. „Das bedeutet, dass alle Verkehrsteilnehmer bitte die tagesaktuelle Beschilderung beachten müssen, da sich die Verkehrsführung im Laufe der Baustelle mehrmals ändern wird“, heißt es seitens der Stadtwerke. „Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer, vorsichtig und wachsam durch die Baustelle zu fahren, um niemanden zu gefährden.“

Ein weiterer Grund, warum sich die Baumaßnahme so lange zieht, sei die Urlaubszeit bei den ausführenden Firmen – zeitweise würden die Arbeiten im Sommer ruhen, die Baustelle entsprechend abgesichert. „Es wird keine offenen Löcher geben“, so Kuhl.

Kosten werden auf rund 40.000 Euro geschätzt

Die Gesamtkosten werden auf rund 40 000 Euro geschätzt. Die Fernwärmeversorgung der Anwohner sei während der gesamten Bauzeit sichergestellt, so die Stadtwerke. „Sollten dennoch kurze Abstellungen nötig sein, werden die betroffenen Anwohner mit ausreichend Vorlaufzeit darüber informiert“, heißt es in einer Pressemitteilung.

In Schongau geht man große Schritte in eine Fernwärme-Versorgung für den gesamten Stadtbereich. Dies wurde kürzlich bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben.

Erneuert wird heuer auch die Wilhelm-Köhler-Straße, Fernwärmeleitungen und Fahrbahn sind marode. Dabei will man auch an die Radler denken.

