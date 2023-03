Sanierung von Straßen im Schongauer Forchet geplant - in einer sollen künftig Radfahrer Vorrang haben

Von: Elena Siegl

Die Amselstraße in Schongau soll saniert und als Fahrradstraße ausgewiesen werden. Auch mehrere Nebenstraßen werden erneuert. © Hans-Helmut Herold

Die Straßen der Vogelsiedlung im Schongauer Forchet müssen saniert und die Kanäle erneuert werden. Künftig soll es eine Fahrradstraße geben.

Schongau – Der südliche Falkenweg und die östliche Finkenstraße im Forchet zählen zu den „am stärksten sanierungsbedürftigen“ Straßen in Schongau: Das hatte eine Untersuchung ergeben, die dem Stadtrat im Oktober 2021 vorgestellt worden war. Das Quartier soll überplant werden. Holger Theisen vom Sonthofener Büro „Schneider und Theisen“ stellte nun Ergebnisse einer Baugrunduntersuchung und Vermessung vor.

Die Sanierungslänge in der Finkenstraße betrage 180 laufende Meter, im Falkenweg sind es 259, und Im Forchet 66. Die Gehwegbreite sei zwar geringer als empfohlen, funktioniere laut Stadtbauamt aber. In der Amselstraße sollen 518 laufende Meter saniert werden. Die geologische Untersuchung habe ergeben, dass die Oberfläche aus pechhaltigem Asphalt bestehe. Der Aushub werde schwer belastet sein, eine Kostenprognose zur Entsorgung sei schwierig, es dürfte aber teuer werden, so Theisen.

Vogelsiedlung: Leitungen sollen saniert werden

Außerdem habe man festgestellt, dass alle Straßenzüge „knallvoll“ sind mit Leitungen. Die Zustandsbewertung für die Wasserversorgung und den Kanal zeige laut Stadt auch die Notwendigkeit einer Sanierung. Das sollte man zuerst anpacken, „bevor wir es oben schön machen“, sagte Theisen. Er regte an, dass die Niederschlagswasserbeseitigung künftig dezentral erfolgt, etwa durch Grünflächen, und nicht mehr alles in die Kanalisation eingeleitet wird.

Nach ersten Schätzungen könnten insgesamt circa 2,8 Millionen Euro für die Vogelsiedlung-Sanierung anfallen, so Stadtbaumeister Sebastian Dietrich. Das Ganze sei aber noch sehr wage. Die Kosten teilen sich in drei Bereiche auf (Leitungsbau, Versickerungsanlagen und Straßenbau) und werden teilweise über die Stadtwerke, teilweise über den städtischen Haushalt bestritten.

Glasfaser und Fernwärmeanschlüsse gleich verlegen? Alexander Majaru (SPD) wollte wissen, ob es – „wenn die Straßen eh aufgerissen“ und Kanäle saniert werden – noch Fördertöpfe für Glasfaserverlegung gebe. Von Seiten der Stadt gebe es keine Möglichkeiten, darauf zuzugreifen, erklärte Martin Blockhaus vom Stadtbauamt. Man werde aber sämtliche Anbieter, etwa die Telekom, anschreiben und den Breitbandausbau vorschlagen.

Die anstehenden Bauarbeiten in der Vogelsiedlung vollumfänglich ausnutzen wollte auch Markus Keller (Grüne): Im betroffenen Gebiet gebe es vor allem ältere Bebauung, wohl vor allem mit Ölheizungen – warum also nicht gleich Fernwärme-Anschlüsse mitverlegen? Prinzipiell sei das ein gutes Ansinnen, so Florian Hiemer, Technischer Leiter der Stadtwerke. Allerdings gebe es noch keine Anschlussleitungen „nach oben“ ins Forchet. Leitungen „auf Verdacht“ zu Häusern zu verlegen, sei schwierig. Man behalte es aber im Kopf, versprach Hiemer.

Wie könnten Falkenweg, Finken- und Amselstraße gestaltet werden?

Vor allem ging es in der Sitzung darum, wie die Straßen gestaltet werden könnten. Im Fokus war die Amselstraße. Finkenstraße und Falkenweg seien relativ schmal und sollen so saniert werden, wie sie sind. Allerdings schlug Theisen vor, die Rinne zwischen Finken- und Taubenstraße zu entfernen. Die würde Verkehrsteilnehmer aktuell dazu verleiten, auf der Finkenstraße zu bleiben, statt die Industriestraße zu nehmen.

Für die Amselstraße, die viele Kinder, die im Forchet wohnen, als Schulweg nutzen würden, konnte sich Theisen einen verkehrsberuhigten Bereich mit „geschwindigkeitsdämpfenden Einbauten wie Pflanzeninseln“ vorstellen. Den Gehweg, den es aktuell nur in einem Teilbereich auf der Südseite gebe, hätte er auf die Nordseite verlegt. So verringere man auch die Gefahr, wegen Schattenbildungen übersehen zu werden.

Auch eine Einbahnstraße wäre möglich, erachtet Theisen aber als „die schlechteste Variante“. Zwar könnte der Gehweg großzügiger gestaltet werden, ohne Gegenverkehr würden einige Verkehrsteilnehmer aber zum Rasen verleitet werden.

Amselstraße soll Fahrradstraße werden

Der Vorschlag, die Amselstraße zur Fahrradstraße zu machen, fand im Stadtrat großen Anklang. Alexander Majaru (SPD) bezeichnete sie als charmant, Kornelia Funke (CSU) erklärte, damit in München nur gute Erfahrungen gemacht zu haben.

Parkflächen würden nur noch bedingt zur Verfügung stehen. Fahrradfahrer hätten Vorrang und würden das Tempo vorgeben, erklärte Theisen. Auch ohne Fahrradfahrer vor ihnen dürften andere Verkehrsteilnehmer maximal 30 Stundenkilometer fahren.

Wichtig sei, dass man die Straße – etwa durch eine Rotfärbung – eindeutig als Fahrradstraße kennzeichne, damit als solche wahrgenommen werde. Der eingefärbte Asphalt habe die gleiche Griffigkeit wie die „normale Straße“, sagte der Planer auf Nachfrage von Gregor Schuppe (ALS). Der Stadtrat erklärte außerdem, dass es in der Amselstraße gerade dort, wo es keinen Gehweg gibt, hervorragend funktioniere, weil alle Verkehrsteilnehmer aufeinander Rücksicht nehmen würden.

Querungshilfen und Ausbau der Bushaltestelle

Der Beschluss, die Fahrradstraßen-Variante weiter zu verfolgen, fiel anschließend einstimmig. Des Weiteren sind drei Querungshilfen für Fußgänger geplant: Eine in der östlichen Amselstraße, und jeweils eine links und rechts der Einmündung zu Im Forchet. Für Schuppe waren die schon zu weit weg von der Stelle, wo man die Straße tatsächlich queren möchte. Man werde den Einwand bei der Planung berücksichtigen, erklärte Theisen. Ebenfalls Im Forchet, nahe der Firma Gustav Klein, ist der barrierefreie Ausbau der Haltestelle für den Stadtbus vorgesehen.

Die Bürger sollen bei dem Vorhaben der Vogelsiedlung-Sanierung beteiligt werden. Das sei im Frühjahr der nächste Schritt, kündigte Bürgermeister Falk Sluyterman an. Vorgesehen sei aktuell, dass man noch heuer mit den Arbeiten beginnen kann, so Dietrich.

Weitere Fahrradstraßen in Schongau geplant Die Bürgermeister-Lechenbauer-Straße am Schulzentrum soll auch zur Fahrradstraße werden. Der Beschluss ist bereits gefallen,nur baulich umgesetzt werden konnte er laut Stadtbaumeister Sebastian Dietrich noch nicht. Überlegungen gebe es, die Colmarer-Straße zum Lido als Fahrradstraße auszuweisen.

