Ein Vortrag zum 75-jährigen Bestehen der Volkshochschule Schongau

Von: Elke Robert

Die Ankündigung eines Vortrags des Mitgründers der Volkshochschule Schongau, Sigfrid Hofmann. © Volkshochschule Schongau

75 Jahre Volkshochschule Schongau – dieses Jubiläum wird am Donnerstag, 2. Juni, mit einem Vortrag des Kreisheimatpflegers Jürgen Erhard gefeiert. Gezeigt werden auch die Siegerbilder eines Fotowettbewerbs. Im Frühjahr 1947 starteten die ersten Vorträge und Kurse mit damals zehn Dozenten.

Schongau – Das Jubiläum der Volkshochschule (VHS) Schongau wird mit einem Vortragsabend und einer Fotoausstellung begangen. „Wir haben uns wegen der Pandemie dazu entschlossen, weil auch gar nicht klar war, wann man sich mal wieder treffen kann“, berichtet Ursula Diesch, Leiterin der Volkshochschule Schongau.

Feier hätte schon im Herbst stattfinden sollen, wurde wegen Corona aber verschoben

Ursprünglich hätte die Feier passend zum 75-jährigen Gründungsjubiläum der Bildungseinrichtung stattfinden sollen, im Herbst vergangenen Jahres. Erste Gespräche seien damals bereits im Juli des Jahres 1946 gelaufen, und zum 1. September 1946 hatte man ursprünglich mit der VHS starten wollen. Das Jubiläum musste man in Schongau dann wegen Corona verschieben, der jetzige Zeitpunkt, daran zu erinnern, passt trotzdem: „Im Mai 1947 startete in Schongau dann der Lehrbetrieb“, weiß Diesch.

Zwei Wegbereiter waren es, die die Volkshochschule in Schongau anschoben. Franz Josef Strauß, damals in seiner Funktion als Landrat von Schongau, und Sigfrid Hofmann, Doktor der Philosophie. Ab März 1947 habe man Lehrkräfte gesucht und Themen für Vorträge. „Gestartet ist man dann mit zehn Dozenten, das war schon sehr ambitioniert“, berichtet Diesch im Rückblick.

Stadt und Kreis teilten sich die finanzielle Trägerschaft

Die Schulungsräume stellte schon damals die Stadt Schongau, und zwar in den Räumlichkeiten der heutigen Bücherei am Münztor in der Blumenstraße, das ehemalige Hitlerjugendheim. Vier Räume seien dort zur Verfügung gestanden, und auch die Dozenten hätten noch ihren Platz gehabt in einem Lehrerzimmer. Die finanzielle Trägerschaft teilten sich damals Stadt und Kreis je zur Hälfte.

Seit den ersten Kursen vor 75 Jahren hat sich natürlich viel getan. Diesch erinnert an den langjährigen Leiter der VHS Schongau, Fritz Abletshauser, seit den 70er Jahren bei der Stadt beschäftigt und für die VHS verantwortlich bis 1992. Sein Nachfolger war Georg Epple, 2011 übernahm dann Ursula Diesch.

Im Vergleich zum Beginn der Erwachsenenbildung in Schongau mit Sprachkursen überwiegend in Englisch und Vorträgen im Bereich Naturwissenschaft, Geisteswissenschaften, Kunst, Spiel und Sport, werden die Fachbereiche heute bundesweit einheitlich „Gesellschaft und Leben“, „Kunst und Kultur“, „Beruf und EDV“, „Gesundheit“ und „Sprachen“ genannt.

Angebote der VHS wurden immer weiter ausgebaut

Nach und nach waren die Angebote der Volkshochschule immer weiter ausgebaut worden. Gerne erinnert sich die VHS-Leiterin zurück an jene Semester, in denen jeweils Spezialthemen vorbereitet wurden wie etwa die Kulturwoche. „Das ist sehr gut angekommen, am meisten Spaß hat gemacht, dass man so kreativ sein konnte und viele unterschiedliche Referenten getroffen hat“, so Diesch. Aber auch durch den Themenschwerpunkt der jetzigen Semester gebe es viel Abwechslung.

Eine große Verbesserung sei der Zusammenschluss der verschiedenen Volkshochschulen zum Volkshochschulverband gewesen, „das hat uns eine konstruktive und zertifizierte Zusammenarbeit gebracht“, so Diesch. Seit Herbst 2019 bilden die Volkshochschulen Peißenberg, Peiting, Penzberg, Schongau und Weilheim einen Verbund mit ortsübergreifenden Angeboten.

Auch hier gibt es immer wieder Neuerungen: Gemeinsam will man nun etwa Angebote für Verbraucher ausweiten, dieses Jahr im Herbst wird damit auch Schongau zum „Verbraucherstützpunkt“. Angeboten werden sollen Vorträge rund um den Verbraucherschutz vom Energiesparen über den Einbau von Sonnenkollektoren bis hin zum ökologischen Bauen und der richtigen Finanzierung.

Auch die Ergebnisse der Ausstellung „Heimaten“ sind zu sehen

Anlässlich des Jubiläums am Donnerstag, 2. Juni (ab 19 Uhr im Ballenhaus), werden erstmals die Ergebnisse des Fotowettbewerbs zum Thema „Heimaten“ gezeigt. Unter mehr als 55 Einsendungen setzte sich im Januar 2021 Sonja Lantenhammer mit ihrem Schwarz-Weiß-Foto einer Trachtengruppe durch. Die Fotos konnten wegen Corona bisher nicht gezeigt werden. Die Bilder sollen im Anschluss an den Abend dann im Schongauer Rathaus zu sehen sein.

Im Mittelpunkt des Abends steht aber ein Vortrag des Kreisheimatpflegers Jürgen Erhard zum Thema „Alles nur Spielerei? Darstellungen des Mittelalters in Freizeitaktivitäten und Unterhaltungsindustrie mit besonderem Blick auf die Schongauer Pavese“.

Anmeldung: Auch Kurzentschlossene können sich noch anmelden für den Jubiläumsabend der VHS Schongau am 2. Juni ab 19 Uhr im Ballenhaus Schongau und den Fachvortrag des Kreisheimatpflegers. Die Volkshochschule ist telefonisch unter der Nummer 08861/214-191 erreichbar oder via E-Mail unter vhs@schongau.de.

Vielfältig ist auch das aktuelle Programm der Volkshochschule

