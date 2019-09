100 Jahre Waldorfschule: Schongauer Bürgermeister war dort Schüler

Die Waldorfschulen wurden vor 100 Jahren wurden sie gegründet. Der Schongauer Bürgermeister Falk Sluyterman erinnert sich zu Jubiläum an seine Schulzeit dort.

Schongau – Die Waldorfschulen feiern am Samstag 100-jähriges Jubiläum. Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman hat seine gesamte Schulzeit an der Waldorfschule in Freiburg–St. Georgen verbracht – und sie in guter Erinnerung.

Ein Klischee, an das viele denken, ist, dass Waldorfschüler ihren Namen tanzen können.

Das ist ein Vorurteil, das sich hartnäckig hält. Wir haben im Fach Eurythmie zu jedem Buchstaben eine Gebärde gelernt. Ich kann auf diese Weise also auch meinen Namen buchstabieren. Das ist aber in meiner gesamten Schulzeit nicht einmal vorgekommen. Es ging mehr um Bewegung zu musikalischer Begleitung.

Mochten Sie das Fach?

Am Anfang nicht. Aber in der 13. Klasse habe ich Eurythmie sogar freiwillig weiter belegt. Zur Vorbereitung aufs Abitur musste ich schwer ackern. Da waren die Bewegung und die Musik ein toller Ausgleich.

Die Ausbildung an der Waldorfschule ist sehr vielseitig.

Ja, zum Beispiel habe ich früh Blockflöte und Trompete gelernt. Schon ab der ersten Klasse hatte ich Fremdsprachenunterricht: Englisch und Russisch. Wir haben auch viel Theater gespielt. Besonders ist auch, dass wir auf dem Schulgelände Schafe und Ziegen hielten. Die wurden auch in den Ferien von den Schülern versorgt, so wurde uns beigebracht, Verantwortung zu übernehmen. Wir haben die Schafe auch geschoren, Wolle hergestellt und im Handarbeitsunterricht gestrickt.

Wie kamen Sie damit zurecht, dass es keine Noten gab?

Statt Noten gab es bei uns Beurteilungen. So konnte man sich trotzdem gut selbst einschätzen. Wir haben wie an staatlichen Schulen Klassenarbeiten geschrieben und dafür zwischen null und 15 Punkte bekommen. Aber es hing nicht von Noten ab, ob man versetzt wurde. Nach der 13. Klasse haben wir dieselben Abschlussprüfungen geschrieben, wie an den staatlichen Schulen. Meine Abiturnoten haben mit den Beurteilungen gut korrespondiert.

+ Ging in Freiburg in die Waldorfschule: Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman. In seinen Zeugnissen stehen nur Verbalbeurteilungen – keine Noten. © Siegl

Wurden Sie als Waldorfschüler belächelt?

In den ersten Schuljahren wurde ich schon ein wenig gehänselt. Gerüchte, dass wir nicht fernsehen und Fußballspielen durften, hielten sich. Bei vielen Lehrern waren diese Dinge tatsächlich verpönt. Auch dass wir Schafe auf dem Schulgelände hatten, ist sicherlich ungewöhnlich. Mich haben die Hänseleien aber nie gestört. Ich hatte auch außerhalb der Waldorfschule einen großen Freundeskreis. In der Oberstufe sind wir in ein neues Schulgebäude, direkt neben dem Gymnasium, gezogen. In der Mittagspause haben sich die Schüler durchmischt, wir haben uns abends in der Kneipe oder Disco getroffen. Da war man kein Außenseiter mehr.

Was haben Sie aus Ihrer Schulzeit mitgenommen?

Die Naturverbundenheit, die uns vermittelt wurde, lebe ich heute noch. Darum schlagen bei Themen wie dem Stadtmauerumfeld zwei Herzen in meiner Brust: Dass die Natur erhalten bleibt, aber trotzdem ein Sichtbezug zur Stadtmauer hergestellt wird.

Und im Umgang mit Menschen?

Mir ist wichtig, dass man aufeinander acht gibt. In der Klasse haben wir immer zusammengehalten. Schüler, die nicht so gut waren, haben wir nicht zurückgelassen. Ich würde sagen, dass das eine Eigenschaft ist, die ich weiterhin in mir trage.

Haben Sie noch Kontakt zu Mitschülern?

Auf jeden Fall. Wir hatten heuer Abiturtreffen – 30 Jahre nach unserem Abschluss. Wir waren von der 1. bis zur 13. Klasse immer zusammen in einer Klasse und haben viel erlebt. Das schweißt natürlich zusammen. Auch zu einigen Lehrern habe ich heute noch Kontakt. Zum Beispiel hat mich ein Deutschlehrer sehr geprägt, weil er uns zu selbstständigem Denken angeleitet hat. Ich denke noch häufig an ihn und meine schöne Schulzeit zurück.

Ihre Kinder sind aber nicht in die Waldorfschule gegangen.

Mir war klar, dass ich als Bundesbeamter oft versetzt werde. Aber nicht in jedem Ort gibt es Waldorfschulen und wenn, ist unklar, ob man einen Platz bekommt. Der Wechsel von der Waldorf- auf eine staatliche Schule ist sehr schwierig. Ehemalige Mitschüler von mir sind daran gescheitert. Bei staatlichen Schulen ist der Wechsel bei Umzügen einfacher.

In Schongau gibt es keine Waldorfschule. Finden Sie das schade?

Das ist in der Tat ein bisschen schade. Schongau ist ein wichtiger Schulstandort mit nahezu allen Schularten. Da wäre es natürlich schön, wenn wir im Ammer-Lech-Land mit Peiting, Altenstadt und Hohenfurch auch eine Waldorfschule hier etablieren könnten. Das ist aber eher ein Wunschdenken. Ich kann auch nicht beurteilen, wie die Nachfrage wäre. Die Schulen in unserer Stadt haben einen sehr guten Ruf. Ich habe noch von niemandem gehört, dass er bei uns eine Waldorfschule vermisst.

Lesen Sie auch: Komplett auf Plastikflaschen verzichten? Ganz so weit wollen die Märkte im Landkreis Weilheim-Schongau nicht gehen. Doch der Umweltgedanke spielt auch bei ihnen vermehrt eine Rolle.

Außerdem interessant: Wegen Helfermangel: Wird der Schongauer Bikepark zum Sorgenkind für die Stadt?

Und hier gibt es weitere Nachrichten aus Schongau und Umgebung.