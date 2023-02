Schongau beim Thema Krankenhaus nicht „aufs Abstellgleis“ schieben

Von: Elke Robert

Der Standort des Schongauer Klinikums habe gute Voraussetzungen für eine Erweiterung, ist sich Bürgermeister Falk Sluyterman sicher. Im Stadtrat könnte eine Resolution verabschiedet werden. Brief an die Landrätin verfasst „Schongau hat sich gut positioniert“ © Hans-Helmut Herold

Nach der Nachricht über ein mögliches Aus für das Krankenhaus Schongau hat sich Bürgermeister Falk Sluyterman persönlich an die Landrätin gewandt. Die Diskussion ums Zentralklinikum sei eine „Scheindebatte“ gewesen, um vom eigentlichen Ziel, Weilheim ausbauen zu wollen, abzulenken.

Schongau – Ein mögliches 20-Millionen-Euro-Defizit im Nacken und gleichzeitig eine als recht strikt abgekündigte Krankenhausreform vor der Brust: Unter diesen Voraussetzungen hatte die Krankenhaus GmbH Anfang Februar ihre Zukunftspläne für die kreiseigenen Häuser bekannt gegeben. Zur Diskussion steht das Modell, das Krankenhaus in Weilheim zu einem sogenannten Versorger der Stufe 2 zu entwickeln. Schongau soll stattdessen im Level 1i nur noch eine minimale Basisversorgung anbieten und akutpflegerische Maßnahmen. Die zweite Variante der GmbH sieht sogar vor, den Standort Schongau komplett zu schließen.

Beide vorgeschlagene Varianten bedeuten für Schongau eine rabenschwarze Zukunft

Egal, für welche der beiden vorgeschlagenen Varianten man sich entscheidet, für Schongau bedeutet dies in jedem Fall eine Zäsur, die Aussichten des Krankenhaus-Standorts in der Lechstadt scheinen kohlrabenschwarz zu sein. Das will man natürlich so nicht hinnehmen und kämpft weiter um das Krankenhaus. Das Aktionsbündnis „Pro Krankenhaus Schongau“ hatte sich nach dieser niederschmetternden Zukunftsprognose bereits zu Wort gemeldet, dazu Bürger und Gruppierungen aus der gesamten Umgebung, was nicht zuletzt viele Leserbriefe belegen. Nur aus dem Rathaus Schongau war bisher nichts zu hören.

Dabei hatte Bürgermeister Falk Sluyterman bereits kurz nach der Ankündigung der Krankenhaus GmbH reagiert und sich in einem Brief an Landrätin Andrea Jochner-Weiß gewandt, wie er jetzt bei einem Pressegespräch mitteilte.

Diskussionen um Zentralklinikum waren eine „Scheindebatte“, sagt Bürgermeister Sluyterman

Schon der frühere Landrat Friedrich Zeller habe Pläne für ein mögliches Zentralklinikum als „Placebo“ bezeichnet. „Auch ich bleibe dabei, es war eine Scheindebatte“, so Sluyterman. „Ich sehe meine Befürchtungen bestätigt, dass die ursprünglichen Pläne nur davon ablenken sollten, den Standort Schongau abzuwerten, um Weilheim aufzuwerten – ganz ohne Zentralklinikum.“

Er frage sich, wie es dem Landkreis bis zur Errichtung des Zentralklinikums hätte möglich sein sollen, zwei Krankenhäuser zu betreiben und zusätzlich die erheblichen Kosten für den Neubau zu stemmen. „Ein solches Szenario erscheint mir völlig unrealistisch“, dies auch mit Blick auf die schon heute mit 54 Prozent höchste Kreisumlage Bayerns.

Bürgermeister Sluyterman: Was die Frage des Ausbaus anbelangt, habe Schongau die besten Karten

Die Augen vor der Realität verschließen will der Rathauschef zwar nun nicht. „Mir ist klar, dass sich die Kliniklandschaft verändern wird, aber wenn es um den Ausbau eines der beiden Krankenhäuser geht, hat sich Schongau gut positioniert.“ Der Bürgermeister verweist erneut auf die Bewerbungsunterlagen zum Zentralklinikum. Die darin enthaltenen Angaben zu den Möglichkeiten der Standorte müssten nun seitens des Krankenhaus-Aufsichtsrats herangezogen werden, wenn es um den Ausbau einer der beiden kreiseigenen Kliniken zum Versorger der Stufe zwei gehe. „Das wurde in dieser Untersuchung so beantwortet, dass man auch jetzt an Schongau nicht vorbeikommt“, so Sluyterman. Am hiesigen Klinikstandort seien die besten Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen Ausbau gegeben.

Jetzt gelte es, eine vernünftige Strategie zu entwickeln, man müsse die Rahmenbedingungen so umlegen, dass man „Schongau nicht von vornherein aufs Abstellgleis“ schiebe. Nach wie vor leuchte ihm nicht ein, warum man im September die Unterlagen für die „Clinotel-Studie“ nicht mehr ausgewertet habe. „Der sich anbahnende Bürgerentscheid stand einer solchen Entscheidung rechtlich jedenfalls nicht entgegen.“

Noch hat der Bürgermeister noch nichts von der Landrätin gehört, aber das Schreiben ist eingegangen

Das Schreiben an die Landrätin sei eingegangen, gehört habe er aber noch nichts. Sluyterman kündigte an, dass schon in der Stadtratssitzung am 28. Februar eine parteiübergreifende Resolution formuliert werden könnte für den Erhalt einer vernünftigen, vollumfassenden Versorgung am Krankenhaus in Schongau.

