„Geburtsort B17 – nein danke“: Warn-Wache gegen Stilllegung der Schongauer Geburtenstation

Von: Hans-Helmut Herold

Stefan Konrad, nimmermüder Motor des Aktionsbündnisses „Pro Krankenhaus Schongau“, bei seiner kurzen Begrüßung der besorgten Bürgerinnen und Bürger vor der Stadtpfarrkirche. © Hans-Helmut Herold

Bei einer Warn-Wache auf dem Schongauer Marienplatz demonstrierten am Samstagnachmittag 170 Bürger gegen die Stilllegung der Geburtenstation.

Schongau – Zu einer gemeinsamen „Warn-Wache vor Straßengeburten“ hatte das Aktionsbündnis „Pro Krankenhaus Schongau“ am vergangenen Samstagnachmittag aufgerufen. Um die 170 Bürger beteiligten sich an der Veranstaltung am Schongauer Marienplatz.

„Wir wollen ein weiteres Zeichen gegen die Stilllegung der Geburtenstation am Krankenhaus Schongau setzten“, erklärte Aktionsbündnis-Sprecher Stefan Konrad. Anlass für die Warn-Wache war die dramatische Geburt eines Kinds auf dem Parkplatz des Strobl-Wirts in Oberhausen, weil es die aus Peißenberg stammende Familie nicht mehr rechtzeitig ins Garmischer Krankenhaus geschafft hatte. Was noch bei der großen Demonstration am 22. April auf dem Marienplatz von vielen Rednern als Befürchtung bei einer Schließung der Geburtshilfe in Schongau ausgesprochen worden war, war damit wenige Tage später Realität geworden.

Glück gehabt: Diese drei Kinder hat der Klapperstorch noch nach Schongau gebracht. © Hans-Helmut Herold

„Das kann nicht die Zukunft sein, das muss sich ändern“, lautete die einhellige Meinung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Auf Transparente machten sie ihrem Unmut Luft. „Geburtsort B17 – nein danke!“ hieß es da. Noch krasser war die Formulierung auf einem anderen Plakat. „Angebot einer Tankstelle: Imbiss, Getränke, Ölwechsel. Entbindungen und kleine OPs wie Blinddarm usw.“. „Man könnte schmunzeln, wenn die Lage nicht so traurig wäre“, sagte eine junge Mutter, die in wenigen Tagen in Landsberg entbinden muss. „Wenn ich’s bis dorthin schaffe.“

Apell an Mitarbeiter im Schongauer Krankenhaus

Auch wenn die Veranstaltung als „stille Demo“ angekündigt war, ließ es sich Konrad nicht nehmen, ein paar Worte an die erschienen Teilnehmer zu richten. So appellierte er an alle Mitarbeiter im Schongauer Krankenhaus: „Haltet durch, wir stehen hinter Euch. Das Aktionsbündnis wird nicht aufgeben, wir werden nicht weichen.“ Dass die Bürger immer mehr hinter der „Sache“ stehen, erkenne er an den vielen Zuschriften, die ihn und das Bündnis erreichen.

Einer, der seinen Unmut direkt vor Ort und ohne Umschweife zum Ausdruck brachte, war der langjährige Schongauer SPD-Stadtrat Heini Forster. Für ihn war es ein großes Bedürfnis, sich bei dieser stillen Warn-Wache solidarisch zu zeigen und die Belange des Aktionsbündnisses zu unterstützen. „Wir waren doch hier in diesem Krankenhaus in vielen Techniken führend“, erinnerte Forster und setzte kopfschüttelnd nach: „Was hat man mit diesem Haus nur gemacht.“

