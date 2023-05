Leuchtende Farbtupfer, leiser Naturschutz: Was Schongaus Stadtgärtnerei das Jahr über leistet

Von: Elke Robert

Teilen

Suchen bei den Pflanzkübeln am Marienplatz nach den Engerlingen des Rosenkäfers, der die Wurzeln beschädigt: Hermine und Patrizia Sepp (rechts). © Herold

Blumen pflanzen, Bäume fällen, Rasen stutzen, Flächen pflegen – dem Team der Schongauer Stadtgärtnerei geht gerade jetzt die Arbeit nicht aus. Die Tage sind bunt und abwechslungsreich wie die Pflanzbeete, aber das meiste geschieht von der Bevölkerung eher unbemerkt – auch eine Kündigung.

Schongau – Wirklich gut sind die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter der Schongauer Stadtgärtnerei dieser Tage nicht – der Regen will und will nicht aufhören. Weil es so schüttet, trifft die Heimatzeitung Stadtförster Klaus Thien und Gärtnermeister Bernd Pietruschka im Schongauer Bauhof. So begeistert, wie beide über ihren Beruf sprechen, bringen sie rasch ein Stück Natur mit in den Pausenraum. „Uns geht es um umweltbewusstes und naturnahes Arbeiten auf den städtischen Grünflächen“, fasst es Thien zusammen, der das Amt für Forsten und Gartenbau in Schongau leitet, zu dem auch die Stadtgärtnerei gehört.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Pietruschka, der seit zehn Jahren für die Stadt arbeitet, hat auch privat einen starken Bezug zur Natur, ist Mitglied beim Bund Naturschutz und beim Landesbund für Vogelschutz. „Das ergänzt sich, da wir in Schongau viele solcher Flächen haben“, so der Gärtnermeister. Vor zig Jahren schon hatte Rudolf Friedl, der ehemalige Leiter der Stadtgärtnerei, angefangen, die Flächen naturnah umzubauen, ab 1991 hat Thien dies mit unterstützt. Es sei ein Glücksfall, dass Pietruschka das ebenfalls mit Leib und Seele umsetze – „sonst hat das gar keinen Wert“, so Thien.

Wiesenblumen sollen bleiben und blühen

Die Ergebnisse dieser langjährigen Bemühungen können sich sehen lassen, viel wird aber vielleicht nur vom aufmerksamen Spaziergänger registriert: Am Stadtgraben ein blühender Lerchensporn mit lila und weißen Blüten, dazwischen Primeln, die gelblich blühen. Ebenso die vielen Grünflächen entlang der Marktoberdorfer oder der Schönlinder Straße, am Hohen Graben in Richtung Krankenhaus.

„Dort versuchen wir, alles mager zu halten, aber die Wiesenblumen sollen bleiben“, berichtet Thien. Es wachsen Wiesenbocksbart und Margeriten, der Wiesensalbei und der Klappertopf, zählt Pietruschka auf. An Flächen wie der Gaulagerwiese an der Lechstaustufe 6 sind es beispielsweise Feuerlilie, verschiedene Orchideen oder die Wiesenglockenblume.

Von einer Naturbaustelle zur nächsten: Das Einsatzgebiet von Stadtgärtner Bernd Pietruschka ist groß. © Hans-Helmut Herold

Rund drei Hektar sind es im Außenbereich, die das Team der Stadtgärtnerei naturnah pflegt, viele viele Hektar im innerstädtischen – exakt könne man die Quadratmeter gar nicht hochrechnen. Derzeit sei man dabei, punktuell kleine Blühflächen anzulegen – diese werde den Autofahrern bald an den Verkehrsinseln auffallen. Bis ins Unendliche wuchern darf dort aber nichts – „wir mähen das zwei Mal im Jahr, da muss auf die Verkehrssicherheit geachtet werden“.

Nach dem letzten Frost wird rangeklotzt

Daneben gibt es verschiedene Beete mit Wechselbepflanzung in der Stadt – eines wurde gerade versuchsweise auf Staudenbepflanzung umgestellt. Vom Thymian und der Nachtkerze bis hin zur Glockenblume darf da alles wachsen. „Hauptsache bunt. Was genau da wächst, weiß ich gar nicht“, scherzt Thien.

Denn das Beet hat Staudengärtnerin Patrizia Sepp übernommen, die mit ihrer Mutter Hermine und Gertrud Graun über die Beete und Pflanzkübel wacht. Die gelernten Gärtnerinnen sorgen selbstständig für die Blickfänge und Farbtupfer – von Frühjahr bis Herbst soll immer etwas blühen.

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.

Sobald die starken Frostnächte vorbei sind, werden rund 2000 Pflänzchen gesetzt – Stiefmütterchen und Bellis, Osterglocken und Traubenhyazinthen. Jetzt Mitte Mai nach den Eisheiligen geht langsam die Sommerbepflanzung los mit Geranien, Eisbegonien, Tagetes oder Primelwinden. Im Herbst werden die Beete und Pflanzbehälter nochmals neu bestückt, auch Blumenkästen am Sonnengraben zählen dazu mit Kräutern wie Salbei, Minze oder Thymian.

Und das alles ohne Gewächshaus

Die Stadt lässt sich das auch etwas kosten: Im Frühjahr und im Herbst sind dies jeweils rund 2500 Euro, im Sommer 15 000, übers Jahr kommen demnach etwa 20 000 Euro zusammen, wie Thien vorrechnet.

So etwas wie ein eigenes Gewächshaus leistet sich Schongau jedoch nicht – dies wäre viel zu aufwändig. In Schongau werden Pflanzen bei Gärtnereien eingekauft – per Angebot. Und was passiert dann mit den abgeblühten Frühlingsblumen?

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.

Lediglich die Knolle einer einzigen Staude – die Canna, auch als Indisches Blumenrohr bekannt – wird in Schongau noch gelagert, bei all den kleinen Frühlingszwiebeln wäre der Aufwand zu groß, sie werden im kommenden Jahr neu beschafft. Die alten Knollen dürfen aber an anderer Stelle wieder aufblühen, werden von den Mitarbeitern in den Grünflächen der Stadt verteilt.

Leider bleibt nicht jedes Blümchen dort, wo es die fleißigen Hände eingesetzt haben: „Jedes Jahr gibt es Probleme, es werden regelmäßig Pflanzen geklaut – das ist kein Einzelfall“, erzählt der Stadtförster. „Es gibt Beete, die muss man wirklich zwei Mal füllen, da es Bürger gibt, die gefühlt damit ihre kompletten Blumenkästen füllen.“

Nach der Mahd ist vor der Mahd

Das Mähen der vielen Flächen im Stadtbereich ist eine große und vor allem zeitraubende Arbeit. Ab Mitte Juni ist es wieder so weit. Da müsse man schon mal den ein oder anderen Anrufer beruhigen, denn es geht nur eine Fläche nach der anderen.

„Es wird nicht deshalb nicht gemäht, weil wir zu faul sind“, so der Hinweis Pietruschkas. Es sei wie im eigenen Garten auch: Nach der Mahd ist vor der Mahd, ob nun an den Sport- und Spielplätzen, den städtischen Kindergärten, sämtlichen städtischen Häusern oder auch am Bikepark.

Körperlich anstrengende Arbeit

Leider gebe es auch Flächen, die für Aufsitzmäher und Motorsense nicht geeignet sind, bei so manchen Objekten sei der „Pflegeaufwand vom Architekten nicht einkalkuliert“, so Thien, der als konkretes Beispiel die Grundschule nennt. Neu hinzugekommen sind auch die städtischen Friedhöfe.

Für viel Arbeit braucht man viele Mitarbeiter: Insgesamt zwölf Gärtner sind es im Team – ohne Thien als Abteilungsleiter gerechnet und ohne den Leiter der Stadtgärtnerei selbst. Denn dieser Posten ist überraschenderweise seit dem Jahreswechsel vakant. Zwar findet sich Martin Erhard noch als Ansprechpartner auf der Homepage, hatte aber zum Jahresende gekündigt – die Stelle soll aber wieder besetzt werden.

In der „Winterflaute“ im Winterdienst tätig

Für das Team ist es eine körperlich anstrengende Arbeit, bei Wind und Wetter draußen. „Aber es ist ein krisensicherer Arbeitsplatz, der Spaß macht“, so der Gärtnermeister.“ Sicherlich müsse man den ein oder anderen Spagat machen, um Arbeitsspitzen abzufangen. Da dürften es manchmal noch mehr Mitarbeiter sein. Da freue man sich bei der Stadtgärtnerei immer über Bürger, die notfalls auch mal selbst einen kleinen Grünstreifen vor der Haustüre mähen oder im Herbst das Laub am Gehsteig zusammenrechen. „Wer dann Säcke mit Laub hat, darf sich gerne melden, für uns ist so was eine Win-win-Situation“, so Pietruschka.

Während der „Winterflaute“ drehen die Stadtgärtner aber keineswegs ihre grünen Daumen. Bis auf die Frauen sind alle beim Winterdienst eingesetzt. Auch sonst fällt Arbeit an wie die Gehölzpflege oder das Fällen von Bäumen. Die Arbeit rund um Bäume und Gehölze übers Jahr ist umfangreich, vom Totholzausschneiden bis hin zu Neupflanzungen im gesamten Stadtgebiet. Die kranken Eschen werden ersetzt mit Bäumen, die mit dem Klimawandel besser klarkommen – Hainbuchen, Weiden, Winterlinde oder auch Eichen, Ahorn und Zierbirne.

Leiter der Stadtgärtnerei gesucht

Auch die Esskastanie ist darunter und, was manchen Bürger freut, auch frei zugängliche Obstbäume. Die alte Sorte „Oberösterreichische Mostbirne“ findet man etwa an der alten B 17 Richtung Hohenfurch. Im Forchet stehen Apfelbäume, im Doswald wurde eine Streuobstwiese angelegt. Auch am Kinderspielplatz in der Säulingstraße stehen Obstbäume. Das Obst darf gerne gepflückt werden.

Giftige Pflanzen, ekeliger Hundekot und gefährlicher Müll Wo in Schongau nachgesäht wird, verwendet die Stadtgärtnerei autochthones Saatgut, also Samen, die aus der Region stammen von heimischen Pflanzen – damit keine invasiven Arten darunter sind wie Springkraut oder das Jakobskreuzkraut. Letzteres hat sich beispielsweise am Schloßberg oder an der B 17 ausgebreitet – eine krautige, giftige Pflanze, deren gelbe Blüten hübsch aussehen, aber auch der Leber hübsch zusetzen. Wird es mit abgeerntet und im Heu an Rinder oder Pferde verfüttert, können die Tiere in der Folge eingehen. Was ebenso ungesund wie ekelig ist: Regelmäßig fliegen den Stadtgärtnern die Hinterlassenschaften von Hunden um die Ohren, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. „Das ist beim Mähen mit der Motorsense eine richtige Sauerei – jede Woche erwischt es ein oder zwei der Kollegen“, ärgert sich Klaus Thien, Abteilungsleiter beim Amt für Forsten und Gartenbau in Schongau. Die Verunreinigungen der städtischen Grünflächen mit Hundekot würden seit der Jahrtausendwende immer weiter zunehmen – trotz der vielen Hundeklos. Das Leeren der Hundeklos hat man sich aufgeteilt: Rund 30 der Behälter im Stadtgebiet gehören zur Aufgabe der Stadtgärtnerei, die übrigen Hundeklos übernehmen die Kollegen vom Bauhof. 250 000 bis 300 000 Hundekotbeutel würden jährlich benötigt. Rechnet man das teure Personal hinzu, sei das schon „ein beträchtlicher Haushaltsposten“, mit der Hundesteuer sei dies nicht zu bezahlen. „Und es ist keine leckere Arbeit, wenn die Tüten drei Tage lang in der prallen Sonne schmoren“, beschreibt es Thien. Aus Sicherheitsgründen sind im Übrigen alle Mitarbeiter der Stadtgärtnerei gegen Hepatitis geimpft. Gefahren sei man immer ausgesetzt beim Kontakt mit Müll, Scherben oder Drogenbesteck. „Da gibt es leider ganz viele Stellen in Schongau, wo wir regelmäßig etwas finden“, so Thien. Ob am Wendehammer beim TSV-Sportplatz, am Hohen Graben oder entlang des Stadtgrabens. Sogar die Schafweide von Benjamin Boos unterhalb der östlichen Stadtmauer bleibe nicht von Müll verschont, der auch die Tiere gefährde. (re)

Gut zu wissen: Die Stelle des Leiters der Schongauer Stadtgärtnerei soll in Kürze ausgeschrieben werden. Interessenten können sich jetzt bei der Stadt bewerben oder nachfragen unter 08861/214-130.

Klaus Thien ist als Leiter beim Amt für Gartenbau und Forsten in Schongau auch der Stadtgärtner und verantwortlich für eine riesige Waldfläche. Und die Stadt bildet mittlerweile selbst aus - ein vielfältiger Beruf, wie sich bei einem Ortstermin zeigte.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.