Ein Bürgerprojekt und zwei Solarparks: Wege für PV-Anlagen in Schongau freigemacht

Von: Elke Robert

Auf Schongauer Flur tut sich einiges in Sachen Solaranlagen: Ein riesiges Bürgerprojekt läuft bei der Römerstraße (Ziffer 3). Bei der Firma Hochland sind ein überdachter Parkplatz und eine Freiflächen-PV geplant (2), im Schongauer Norden wird angrenzend an die bereits bestehende Solaranlage eine weitere gebaut (1). © Bayernatlas/Peters

Gleich mehrere Bebauungspläne rund um Photovoltaik-Anlagen bearbeitet die Stadt Schongau derzeit. Nachbargemeinden sehen so manches Vorhaben kritisch.

Schongau – Die nächsten Schritte für die Umsetzung einer Agri-Photovoltaik-Anlage westlich der Römerstraße, den Solarpark Schongauer Norden II und den Solarpark an der Flugplatzstraße sind gemacht. Alle Entwürfe gehen jetzt in die Auslegung, wie der Schongauer Bauausschuss beschlossen hat.

Bürgerprojekt Agri-PV-Anlage

„Das ist im Landkreis eine neuere Thematik, das wird nun intensiver betrachtet, aber ich bin mir sicher, dass wir damit durchkommen.“ So leitete Stadtbaumeister Sebastian Dietrich seine Ausführungen ein zu dem Projekt der geplanten Agri-PV-Anlage an der Römerstraße. Geplant ist, dass bei gleichzeitiger Energiegewinnung trotzdem die Nutzung der Fläche für die Landwirtschaft möglich ist, wie mehrfach berichtet.

Auf einer acht Hektar großen Fläche werden zwar 7,4 Hektar mit Modulen überbaut. Die Bauteile sind aber bis zu 4,60 Meter hoch und bekommen einen Reihenabstand von mindestens drei Metern, landwirtschaftliche Fahrzeuge können also dort noch fahren.

Seitenlang sind die Einwendungen der Behörden. Besonders kritisch hinterfragte das Amt für Landwirtschaft in Weilheim das Projekt – bestehende landwirtschaftliche Betriebe dürften in ihrer Entwicklung nicht beeinträchtigt werden, heißt es in der Stellungnahme. Im Gegenteil sei es so, dass die Bauleitplanung einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Ausrichtung der landwirtschaftlichen Betriebe diene, so Dietrich. „Alle Anregungen liegen im Charakter einer Agri-PV-Anlage.“

Das Landesamt für Denkmalpflege hat ebenfalls Bedenken, empfiehlt sogar, wegen der Römerstraße eine Umplanung an einen anderen Standort zu prüfen. Es könnten sich dort noch Materialgruben für den Bau bzw. die damalige Instandhaltung der Römerstraße befinden mit möglichen Funden von der Römischen Kaiserzeit bis ins Frühe Mittelalter. Auch weitere Bodendenkmäler seien denkbar.

Kreisheimatpfleger Jürgen Erhard ist involviert. Die Baugruben lägen nah an der Oberfläche und seien empfindlich, schwere Fahrzeuge sollten dort nicht parken oder fahren. Parallel laufe ein Verfahren, damit der Denkmalschutz gewährleistet werden könne, informierte Dietrich. Hinweisschilder auf die Bodendenkmäler an der „Via Claudia Augusta“ seien in Vorbereitung.

Ilona Böse (SPD) wollte wissen, ob man die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung auch auf der Seite der Stadt bewerben könne, schließlich sei es das erste Projekt, bei dem auch Bürger zeichnen könnten. Mit einem solchen Hinweis hatte Dietrich Bauchweh – aus rechtlicher Sicht.

Die Energiegenossenschaft Oberland habe ausführlich informiert und werbe ebenso auf ihrer Seite wie die Sparkasse Oberland. Die Zeichnungsfrist für Schongauer endet am 15. August, bis 31. Oktober können auch Bürger von außerhalb investieren. Der Bauausschuss billigte den Entwurf, nun folgt die öffentliche Auslegung.

Solarpark Schongauer Norden II

Ebenfalls schon mehrfach befasst waren die Schongauer Gremien mit der Erweiterung der Solarpark-Fläche im Schongauer Norden, auch dafür beginnt nun die Auslegungsfrist. Die neue 7,3 Hektar große Grundfläche knüpft direkt an die bisherige großflächige PV-Anlage an der B 17 Richtung Hohenfurch bei der Kiesgrube an. 70 Prozent dürfen mit Modulen überbaut werden.

Die Gemeinde Altenstadt erwarte erhebliche negative Auswirkungen durch das Vorhaben, wie sich bei der Öffentlichkeitsbeteiligung zeigte, vor allem wegen des hohen Flächenverbrauchs, erklärte Planer Daniel Schmid. „Vor der Ausweisung derartiger Flächen sollten die Dächer kommunaler Gebäude Schongaus belegt werden“, lautet einer der Hinweise. Die Nachbargemeinde befürchtet nicht nur eine Minderung des Bodenwerts, sondern auch „das Recht auf Selbstverwaltung“.

Auch die Gemeinde Hohenfurch hat ähnliche Einwände und merkt noch an, dass sich die Anlage in Zone III des Wasserschutzgebiets befindet. „Das war definitiv unser Fehler“, räumte der Planer ein, der aber davon ausgeht, dass das Grundwasser „nicht über die Maßen“ belastet werde. Ein Antrag auf Befreiung wurde gestellt, der Hohenfurcher Gemeinderat berate darüber in seiner nächsten Sitzung Ende September. Die Böden würden nicht versiegelt, eine landwirtschaftliche Nutzung sei weiter möglich, meinte Stadträtin Bettina Buresch (Grüne). Eher würde der Boden sich noch verbessern. Die Nutzungsdauer ist auf 30 Jahre begrenzt.

Solarpark an der Flugplatzstraße

Behandelt wurde in der Sitzung auch der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Parkplatz und Solarpark an der Flugplatzstraße“. Wie berichtet, will die Firma Hochland neben der Kläranlage einen Parkplatz mit 280 überdachten Stellplätzen aus Solarmoduldächern bauen sowie eine daran angrenzende Freiflächen-PV-Anlage. Die Stadt beteiligt sich ebenfalls an dem Verfahren, ist sie doch Eigentümerin der weiter nördlich liegenden Fläche, auch für dort werde ein Solarpark angestrebt, heißt es in den Unterlagen.

Aus statischen Gründen sei bisher auf den Gebäuden der Firma Hochland keine PV-Anlage möglich. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche ist 2,2 Hektar groß, 70 Prozent könnte überbaut werden.

Erneut ist Altenstadt – die Gemeindegrenze liegt nur wenige Meter entfernt – wenig begeistert von dem Vorhaben. Man gehe von einem erhöhten Verkehr auf der Flugplatzstraße aus und fürchtet um die Sicherheit von Fußgängern und Fahrradfahrern. Die Gemeinde schlägt daher eine weitere Fußgängerbrücke über die Umgehungsstraße vor.

„Wir können nicht eben mal rasch eine Brücke bauen“, kommentierte dies der Stadtbaumeister. Ein Verkehrsgutachten sei bereits beauftragt. Voraussichtlich werde man dann bei Schichtwechsel von Hoerbiger und Hochland eine Ampel benötigen an der nur einspurig befahrbaren bisherigen Brücke, dies müsse reichen. Auch ein Bürger schlägt eine Brücke über die B17 vor und kritisierte, dass der Solarpark das Landschaftsbild störe.