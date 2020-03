Wegen Corona: Klimademo steht noch auf wackeligen Füßen

„Wir streiken, bis ihr handelt“ – unter diesem Motto gehen am Freitag, 13. März, die Schüler von Fridays for Future Schongau auf die Straße. Allerdings werden wegen der Corona-Ansteckungsgefahr bereits die ersten Demos in Bayern abgesagt. Für Schongau soll die Entscheidung am Mittwoch fallen.

Schongau–Die Kommunalwahlen am kommenden Sonntag sollen zu Klimawahlen werden. Das wünschen sich auch die Aktivisten von Fridays for Future Schongau. Ob die für Freitag angesetzte Demo stattfinden kann, ist noch nicht abschließend geklärt. „Eine Demo mit 200 Teilnehmern ist angemeldet, bei der ersten waren es 260“, so Natalia Gantner, die im Namen von Fridays for Future (FFF) Schongau spricht. Das FFF-Plenum will sich am Mittwoch gleich mittags treffen, um die Veranstaltung notfalls noch rechtzeitig absagen zu können. Derzeit gehen die Zeichen Richtung Vorsicht walten lassen. „Ich möchte keinesfalls Menschen gefährden“, so Veranstalter Leon Heberer. „Es wäre verantwortungslos, Menschen zusammenzubringen, die eventuell gesundheitliche Folgen davontragen“, so Gantner. Es gibt aber auch Ideen, wie man dennoch Farbe bekennen könnte, aber auch die würden ständig wieder verworfen, wie Marie Neumüller erzählt. Ausschlaggebend für die Entscheidung ist auch, wie es am Gymnasium Schongau nach einem Corona-Verdachtsfall weitergeht.

Bisher ist eine 60-Minuten-Tour durch die Stadt geplant

Bisher geplant ist eine rund 60 Minuten lange Runde durch die Stadt, danach eine Abschlusskundgebung am Marienplatz. Start ist um 14 Uhr am Marienbrunnen. Am Heilig-Geist-Spital geht es den Bahnberg hinunter Richtung Bahnhof, von dort aus die Bahnhofstraße in nördliche Richtung und über die Sonnenstraße bis zum Europakreisel. „Den Kreisverkehr laufen wir entgegen der Fahrtrichtung und müssen ihn rasch durchqueren“, weiß Gantner. Das Durchfahren eines Krankenwagens und die Zufahrt zum Krankenhaus muss möglich sein.

Vom Europaplatz aus geht es wieder zurück Richtung Altstadt, und zwar in großer Runde über die Wilhelm-Köhler-Straße, die Altenstadter Straße und an der Spinne wieder auf die Bahnhofstraße. Über das Münztor geht es dann wieder in die Altstadt und hinauf zum Marienplatz.

Derzeit stehen vier Redner auf der Liste

Nach derzeitiger Planung stehen vier Redner auf der Liste. Julius Eder hat sich die Wahlen zum Thema gemacht, und warum es wichtig ist, wählen zu gehen. Sonja Mogk spricht über Konsum, auch Leon Heberer und Schongaus evangelischer Pfarrer Jost Herrmann werden über Klimaschutz und Klimafasten sprechen. In Schongau läuft noch bis Ostern eine Aktion, bei der die Teilnehmer aktiv auf verschiedene Dinge verzichten, die klimaschädlich sind, wie die Handynutzung oder das Autofahren. Auch die Schüler beteiligen sich an der „Klima-Challenge“. Gegen 16 Uhr soll die Demo zu Ende sein.

Lösungen der Klimakatastrophe auf lokaler Ebene

Die Aktivisten wollen die Forderung nach einer verbindlichen Klimapolitik für Bayern und die Kommunen auf die Straße tragen und deutlich machen. „Die Klimakatastrophe hat globales Ausmaße erreicht, ihre Lösungen jedoch müssen gleichermaßen auf lokaler Ebene gefunden werden“, so Gantner. Die jungen Menschen wollten „unüberhörbar daran erinnern, diese vielleicht letzte Chance, die Klimakatastrophe noch abzuwenden, nicht tatenlos verstreichen zu lassen“. Zwar sei sowohl Fridays for Future Schongau als auch die Gruppe Parents for Future parteipolitisch neutral, vervollständigt Ulli Koch, Delegierter der Parents-Ortsgruppe. Man wolle aber auch keine Wahlempfehlung geben, sondern den Wählern dabei helfen, auf Basis klimarelevanter Themen eine Wahlentscheidung zu treffen.



Info: Wer aktuelle Infos der Gruppe bekommen oder mitarbeiten möchte, kann über die Homepage www.fridaysforfuture.de direkt bei der Ortsgruppe Schongau einem WhatsApp-Verteiler beitreten.

