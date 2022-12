Schongauer Weihnachtsmarkt startet mit Schmankerln, Kunsthandwerk und Livemusik

Von: Elena Siegl

Teilen

Letzte Arbeiten bei der Stromversorgung: Weihnachtsmarkt-Organisator Hermann Gleich legte mit einem Mitarbeiter am Mittwoch noch letzte Hand an. © Hans-Helmut Herold

Die Buden sind aufgestellt, die Lichterketten hängen: Am heutigen Donnerstag, 1. Dezember, startet der Schongauer Christkindlmarkt.

Schongau – Um 16 Uhr am heutigen Donnerstag ist es soweit: der Schongauer Weihnachtsmarkt in der Altstadt beginnt. Umrahmt wird die Eröffnung musikalisch vom Jugendblasorchester der Musikschule, erzählt Organisator Hermann Gleich, der sich freilich freut, dass der Markt nach zwei Jahren Pause wieder über die Bühne geht. Er hofft nun natürlich, dass es vielen Menschen aus der Region genauso geht, und sie den Christkindlmarkt besuchen.

Nachdem in anderen Orten in den vergangenen Tagen sogar ein regelrechter Ansturm auf die Märkte stattgefunden hat, ist er aber frohen Mutes. Auch die Hexennacht vor etwa einem Monat habe gezeigt, dass in Schongau etwas los sein kann, so Gleich. „Es wäre schön, wenn die Händler einen guten Umsatz machen könnten.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Schongauer Weihnachtsmarkt 2022: 24 Buden und ein buntes Rahmenprogramm

24 Buden wurden bereits am Montag auf dem Marienplatz aufgestellt. In den Tagen darauf folgte noch der Feinschliff – die Stromverteilung wurde geregelt und Dekoration angebracht.

Wie bewährt, soll es auch heuer wieder mehrere Essensstände geben. Glühwein und Punsch werden selbstverständlich auch ausgeschenkt, und an diversen Ständen gibt es Kunsthandwerk zu entdecken.

Auch Livemusik soll es abends zwischen 18 und 20 Uhr geben. Mit dabei sind heuer verschiedene Musikkapellen, unter anderem aus Reichling und Schwabbruck. Doch Gleich will sich nicht nur auf bayerische Musik beschränken. So wird an einem Abend die Band „Takeoff“ mit Rockigem auftreten, an einem anderen „Marketa“ Country-Balladen singen. Trotzdem alles passend zum Advent. Die Mischung macht’s.

Der Nikolaus stattet dem Weihnachtsmarkt traditionell am ersten Samstag einen Besuch ab – heuer wird es also am 3. Dezember soweit sein. Ab 17 Uhr wird der Nikolaus in der Schongauer Altstadt erwartet – mit Geschenken für die kleinen Besucher natürlich. „Ein bisschen was Süßes und Nüsse“ gibt es in der Regel. „Damit die Kinderherzen aufblühen, wie es so schön heißt“, sagt Gleich.

Schongauer Weihnachtsmarkt: Die Öffnungszeiten

Der Weihnachtsmarkt auf dem Schongauer Marienplatz kann von Donnerstag, 1. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 11. Dezember, besucht werden. Unter der Woche ist ab 16 Uhr geöffnet. „Bis mindestens 20.30 Uhr“, so Gleich. Denn wenn der Markt gut besucht ist, können die Buden ihre Ware auch länger anbieten – bis maximal 22 Uhr. Entschieden wird je nachdem, wie viele Leute da sind, spontan. Gleiches gilt für das Wochenende. Geöffnet ist an den Samstagen und Sonntagen allerdings schon früher, nämlich bereits ab 14 Uhr.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.