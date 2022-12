Mit der Fuchstalbahn von Schongau nach Landsberg: Neuer Anlauf zur Reaktivierung

Von: Boris Forstner

Teilen

Moderne Triebwagen fuhren vor Jahren schon einmal zu Sonderfahrten auf der Fuchstalbahn. © kayser

Die Hoffnungen auf eine Reaktivierung der Fuchstalbahn zwischen Schongau und Landsberg waren zuletzt nicht wirklich groß. Doch in der Kreistagssitzung soll ein neuer politischer Anlauf genommen werden.

Landkreis – Martin Kayser ist als Hausarzt in Schongau bekannt, er ist auch stellvertretender Sprecher der niedergelassenen Ärzte im Landkreis. Doch sein Herz schlägt für die Eisenbahn, bei Sonderfahrten war er schon des öfteren in voller Montur als Zugbegleiter zu sehen. Kein Wunder, dass er in einer Mail völlig begeistert klingt, wenn er schreibt, „dass im Kreistag wohl eine ganz entscheidende Wendung hin zu einer Reaktivierung für den Personenverkehr auf der Fuchstalbahn besprochen wird“.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Fuchstalbahn: 29 Kilometer lange Bahnstrecke soll reaktiviert werden

Tatsächlich ist das Thema im Kreistag nicht neu. Schon vor mehr als drei Jahren, im Oktober 2019, hatte der Landkreis Weilheim-Schongau ein einstimmiges Bekenntnis zur Reaktivierung der 29 Kilometer langen Bahnstrecke abgegeben, auf der seit Jahrzehnten nur noch Güterverkehr stattfindet und ab und zu touristische Sonderfahrten. Auch der Landkreis Landsberg hatte sich dem Votum angeschlossen. Doch passiert ist damals – nichts.

Den Grund kennt Harald Baumann, Sprecher des regen Arbeitskreises Fuchstalbahn bei der Umweltinitiative Pfaffenwinkel, in der auch Kayser Mitglied ist: „Es fehlte die Verpflichtung, die vier Kriterien des Freistaats anzuerkennen“, sagte er. Diese Reaktivierungskriterien sind auf der Internetseite des bayerischen Verkehrsministeriums einsehbar.

Demnach müssen positive Beschlüsse der zuständigen Gremien vorliegen – das soll morgen passieren. Die Infrastruktur müsse ohne Zuschuss des Freistaats in einen Zustand versetzt werden, der einen attraktiven Zugverkehr ermöglicht – die Gleise sind in einwandfreiem Zustand, wurden erst vor rund zehn Jahren saniert. Ein Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen muss bereit sein, die Strecke und die Stationen dauerhaft zu betreiben und dafür keine Mondpreise verlangen – das Thema ist noch weit entfernt, ebenso wie ein gefordertes vertraglich abgestimmtes Buskonzept, um die reaktivierte Bahnstrecke in den ÖPNV einzubinden.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Fuchstalbahn: Komplizierte Berechnungen

Zuerst ist ein Punkt wichtig, um den sich seit Jahren alles dreht und der stets der Knackpunkt war: Eine Prognose, die vom Freistaat Bayern anerkannt wird, muss ergeben, dass eine Nachfrage von mehr als 1000 Reisenden-Kilometer pro Kilometer betriebener Strecke besteht, eine komplizierte Rechnung.

In der Vergangenheit haben unzählige Interessensgruppen versucht, den als „Reaktivierungs-Verhinderungsparagraph“ geschmähten Punkt zu kippen, jedoch vergeblich. Jetzt will sich der Landkreis zu allen vier Kriterien bekennen, sagt Sprecher Hans Rehbehn, und mit der Beauftragung des Gutachtens den offiziellen Reaktivierungsprozess einleiten. „Es ist Teil des Nahverkehrskonzepts, das auf den Weg gebracht werden soll.“

Im Vergleich zu früher gebe es aber bei den Anforderungen doch einige Unterschiede, sagt Baumann. So sei es nicht mehr nötig, dass alle Gemeinden entlang der Strecke zustimmen. Während Schongau eine treibende Kraft bei der Reaktivierung ist und bereits im Oktober einen positiven Stadtratsbeschluss zur Erstellung des Fahrgastpotenzial--Gutachtens gefällt hat, zeigte sich zum Beispiel Hohenfurch in der Vergangenheit wenig begeistert. „Natürlich würden die Kommunen im Verfahren später beteiligt werden“, sagt Baumann.

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)

Fuchstalbahn: Landkreis Landsberg soll ebenfalls so schnell wie möglich zustimmen

Auch die Furcht, auf millionenschweren Kosten hängenzubleiben, konnte den Kommunen und Landkreisen genommen werden. Am nötigen Bau von Bahnübergängen müssen sie sich nicht mehr finanziell beteiligen, auch Kosten wie die notwendige millionenschwere Ertüchtigung der Stellwerkstechnik in Schongau sollen nicht der Stadt angelastet werden. Es gebe da ein Beispiel in Schweinfurt, wo sich das Ministerium derart geäußert habe, so Baumann. „Und wenn es wirklich nichts werden sollte, kann man auch wieder aussteigen.“

Davon geht die UIP aber nicht aus. Schließlich sei schon 2002 ein Fahrgastpotenzial-Gutachten erstellt worden, das nie veröffentlicht wurde. „Das ist damals schon positiv ausgefallen. Warum sollte das jetzt anders sein?“, fragt Baumann.

Mit dem Landkreis Landsberg sei Veronika Schellhorn, die Mobilitätsmanagerin des Landkreises, übrigens in Kontakt, so Rehbehn. Der Nachbar soll so schnell wie möglich ebenfalls zustimmen.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.