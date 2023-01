„MINT-freundlich“ und jetzt auch „digital“: Zwei Auszeichnungen für Schongauer Welfen-Gymnasium

Von: Elena Siegl

Das Welfen-Gymnasium Schongau wurde als „digitale Schule“ ausgezeichnet. (Symbolbild) © dpa

Das Welfen-Gymnasium Schongau wurde ausgezeichnet: Als „MINT-freundlich“ und zum ersten Mal auch als „Digitale Schule“. Die Freude am Gymnasium ist groß.

Schongau – Bei einer Online-Preisverleihung sind dem Schongauer Welfen-Gymnasium von der Initiative „MINT Zukunft schaffen!” gleich zwei Titel verliehen worden, worüber sich unter anderem der zuständige Koordinator der Schule, Simon Batzer, sehr freut: „Die Auszeichnung bestätigt und motiviert uns in unserer Arbeit“, sagt er.

MINT steht als Abkürzung für Fächer aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Natur und Technik. Auf deren Förderung hat das Gymnasium einen Schwerpunkt gelegt, weshalb die Schule die vor drei Jahren erstmals erworbene Auszeichnung „MINT-freundliche Schule“ nun verteidigte. Dazu musste das Gymnasium mindestens zehn von 14 Kriterien erfüllen, erklärt Batzer. Zum Beispiel die regelmäßige Teilnahme an MINT-Wettbewerben. Für das Gymnasium kein Problem, das sich jedes Jahr am Känguruwettbewerb beteiligt. Außerdem stellen immer wieder Schüler bei „Jugend forscht“ Projekte vor.

Welfen-Gymnasium Schongau erfüllt zahlreiche Kriterien für „MINT-freundliche Schule“

Durch eine „hervorragende Ausstattung“, für die sich Batzer vor allem beim Landkreis als Sachaufwandsträger sowie der Frank-Hirschvogel- Stiftung und dem Förderverein des Gymnasiums bedankt, sei es außerdem möglich, einen anschaulichen Unterricht zu gestalten, worauf die Initiative ebenfalls Wert legt.

Man habe moderne Fachräume für Physik und Chemie und könne die Schüler gut selbst experimentieren lassen. Außerdem gibt es für Schüler des naturwissenschaftlichen Zweiges sogenannte Profilstunden, bei denen die Klasse geteilt wird, sodass in kleineren Gruppen aufwendigere Experimente durchgeführt werden können. „Das gibt es nicht an allen Schulen und ist nicht selbstverständlich“, so Simon Batzer.

Doch nicht nur im Unterricht, sondern auch darüber hinaus sollen Schüler mit MINT-Bereichen in Berührung kommen. So werden am Welfen-Gymnasium beispielsweise Eltern einbezogen, die beruflich in der Richtung tätig sind und am Gymnasium direkt aus der Praxis berichten beziehungsweise Workshops anbieten. So gab es kürzlich beispielsweise einen zum Thema Robotik, die Schüler durften einen Roboterarm programmieren, erzählt Batzer. Auch einen Workshop zum 3-D-Druck oder Vorträge zu E-Mobilität und künstlicher Intelligenz wurden schon angeboten und kamen gut an.

Welfen-Gymnasium zum ersten Mal als digitale Schule ausgezeichnet

Besonders freut Batzer, dass das Gymnasium diesmal nicht nur als „MINT-freundlich“, sondern erstmals auch als „Digitale Schule“ ausgezeichnet worden ist, womit bestätigt werde, dass man bereits zahlreiche erfolgreiche Maßnahmen im Bereich der Digitalisierung ins schulische Konzept integriert hat. „Da haben vor allem Thomas Weinland, unser Fachschaftsleiter in Informatik, und Fabian Melzer, unser Systembetreuer, einen sehr großen Anteil daran“, sagt MINT-Koordinator Simon Batzer.

Man biete am Gymnasium einen sehr guten Informatikunterricht, was die Auszeichnung bestätige. Auch für die Lehrkräfte sei das eine schöne Anerkennung. „An vielen Schulen sind Informatiklehrer aktuell Mangelware“, sagt Batzer. Nicht so am Welfen-Gymnasium. So könne man neben dem Unterricht beispielsweise einen Wahlkurs Robotik anbieten. Die Schüler programmieren viel. Heuer soll außerdem ein Wettbewerb der „World Robot Olympiad“ in Schongau stattfinden.

„Ein bisschen hat auch die Pandemiezeit mit hineingespielt“, bestätigt Batzer: Dass digitale Techniken und Medien in der Schule genutzt werden, sei in dieser Zeit verstärkt worden. Zugang zu Informationen und Kontakt hätten Schüler zunehmend auch über digitale Medien. Auch sei die Ausstattung, etwa mit iPads, an der Schule verbessert worden. In allen Fächern sei es möglich, digitale Techniken zu nutzen. Im MINT-Bereich könnten Experimente etwa digital ausgewertet werden.

Insgesamt 96 Schulen wurden als „MINT-freundlich“ ausgezeichnet. Die Ehrung steht in Bayern unter der Schirmherrschaft der Kultusministerkonferenz. Die Auszeichnung der „Digitalen Schulen“ – 51 erhielten sie – steht unter der Schirmherrschaft der bayerischen Staatsministerin für Digitales, Judith Gerlach, und des Bundesministers für Digitales und Verkehr, Volker Wissing.

