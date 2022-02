Erst Kumpel, dann Vater, jetzt Großvater für die Schüler: Hubert Orthuber geht in den Ruhestand

Von: Elke Robert

Verabschiedet sich vom Schongauer Welfen-Gymnasium und vom Schuldienst: Hubert Orthuber, stellvertretender Schulleiter, geht in ein paar Tagen in den Ruhestand. Arbeit als Pädagoge rückt in Hintergrund Er vermisst die inklusive Mensa Das Wohnmobil wartet vor der Tür © Eva Orthuber

Nur ein paar Tage sind es noch für Hubert Orthuber am Schongauer Welfen-Gymnasium, dann geht der stellv. Schulleiter in Pension. Er war Lehrer aus Leidenschaft, aber das G8 fand er „nicht so prickelnd“.

Schongau – Zum Rasten hat Hubert Orthuber noch keine Zeit. „Papsel, komm“, treibt ihn seine Tochter Eva zur Eile an. Im Laufschritt geht es vom Büro der Oberstufenkoordinatoren quer über den Hof in den ersten Stock zum Fotoshooting des Wahlfachs Fotografie, den sie leitet. Ein paar Probeeinstellungen mit dem Licht, dann macht es „Klick“, und die Bilder für die Schülerzeitung sind in der Kamera. „Im nächsten Leben werde ich Opa-Model“, scherzt er noch – und wird von den Schülern entlassen.

Nach 40 Jahren als Lehrer geht Orthuber nun in den Ruhestand

Entlassen, und zwar in den Ruhestand, wird er auch am 18. Februar, an seinem letzten Tag am Schongauer Welfen-Gymnasium. Seit 40 Jahren ist der gebürtige Niederbayer nun Lehrer. Seit 1997 unterrichtete er Mathe und Physik in Schongau, 2011 begann er dann als stellvertretender Schulleiter.

Vor der Zeit am Lech war er zehn Jahre lang Lehrer in Oberhaching, ein Jahr in Ottobrunn und zweieinhalb Jahre in Puchheim – die hohen Wohnungspreise spülten ihn mit Frau und Kindern raus aus der Stadt nach Seestall im Fuchstal. Dort ist er nicht der stellvertretende Schulleiter des Schongauer Gymnasiums, sondern ganz der Privatmann, höchstens der Lehrer von nebenan, der auch mal Nachhilfe gibt, mehr nicht.

Erst Kumpel, dann Vater, jetzt Großvater für die Schüler

„Ich gehe gar nicht gerne, sonst hätte ich ja einen Fehler gemacht“, blickt der heute 66-Jährige zurück, er geht, weil er jetzt gehen muss. Mit der Zeit habe er sich als Lehrer verändert – war für seine Schüler erst Kumpel, als junger Lehrer der Vater, jetzt Großvater.

Aber er kann sich nun auch zurücklehnen, denn sein Ziel, das er schon bei Übernahme der Stelle formulierte, hat er erreicht: „Ich wollte eine Schulfamilie, und das ist mir auch gelungen.“

Corona macht Orthuber den Abschied etwas leichter. „Die Situation war für keinen schön, wir haben versucht, das Beste draus zu machen – auch die Eltern haben mitgemacht.“ Was er besonders bedauert: Die eigentliche Aufgabe als Pädagoge sei in der Pandemie manchmal in den Hintergrund getreten. Und klar habe es auch Reibungspunkte gegeben. „Da ist es gut, wenn man Kollegen mit Kindern hat“, blickt er zurück. Man habe manches korrigieren können.

Zwei Kinder im G8 und zwei im G9: „Man hat den Kindern die Zeit gestohlen“

Eigene Kinder haben Orthuber und seine Frau auch: vier junge Frauen, zwei mit Abitur im G9, zwei mit G8-Abitur, was „nicht so prickelnd“ gewesen sei. „Wir mussten eine Schule mit einem funktionierenden System umstellen, Fächer komprimieren, und das nach außen toll verkaufen – ich fand, man hat den Kindern die Zeit gestohlen.“

Vorher seien die Abiturienten erwachsen gewesen, dann musste man als Vater unterschreiben, dass die Tochter studieren darf – „das war ein Versuch an 400 000 Kindern, der gescheitert ist“. Orthuber ist froh, dass das nun korrigiert ist. „Wir sollten uns als Gesellschaft diese Zeit leisten.“

Eine „befreiende Atmosphäre“ ist für Hubert Orthuber dagegen das neue Schulhaus, fast mit ein bisschen Wehmut sieht er von seinem Arbeitszimmer aus durch die raumhohe Fensterscheibe nach draußen. Viel Licht, viel Platz, „das war in meiner Laufbahn der Höhepunkt“. Der große Wermutstropfen: Das Ende der inklusiven Mensa am Gymnasium – „diesem Projekt trauere ich heute noch nach“. Auch wenn die Diakonie Herzogsägmühle für die große Schulmensa am Schulzentrum am Ende doch den Zuschlag bekam, sich sogar erst wegen der Rettungsinitiative der Gymnasiasten dafür beworben hatte, der Ablauf sei heute ein ganz anderer.

Was Orthuber wohl ebenso vermissen wird, sind die vielen jungen und kreativen Menschen um ihn herum, die Gespräche und Kontakte: „Kinder und Jugendliche sehen ganz anders, unverstellt auf ein System, da bleibt man auch jung“, ist er sich sicher. Er gehe gerne in die Schule, der Beruf sei für ihn noch heute attraktiv – er ist auch im Rückblick noch froh über seine Entscheidung. „Ich fühle mich wohl, ein gewisser Optimismus gehört aber auch immer mit dazu.“

Respekt vor dem Leben nach der Schule

Optimistisch blickt er auch auf die neue Phase in seinem Leben – ohne die Schule. „Ich bin neugierig darauf und gehe positiv ran, trotzdem habe ich Respekt davor“, umschreibt er es. Ein klein wenig gedämpft werde die Vorfreude von dem Wissen darüber, älter zu werden, nachzulassen, vielleicht auch weniger Menschen zu treffen, was ihm so selbstverständlich geworden sei.

Aber der Seestaller arbeitet gerne mit Holz, im Keller daheim wartet eine kleine Schreinerei. Vor der Haustür steht ein altes Wohnmobil, das endlich mal außerhalb der Ferienzeit bewegt werden will – aber bitte lieber in kleinen Kreisen, damit sich das ökologische Gewissen nicht meldet.

Als dritte Leidenschaft zählt Orthuber die Musik auf, vor allem das gemeinsame Musizieren mit den Kindern. „Vielleicht wird mein Klavierspiel ein bisschen besser.“ Wenn er Rubinstein höre, könne er zwei Tage lang nicht Chopin spielen. Und dann sind da noch die beiden Enkel und die Mutter, für die er nun viel mehr da sein will. Zeit fürs lange Rasten ist da wohl kaum in Sicht.

