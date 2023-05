„World Robot Olympiad“: Wettkampf der Nachwuchs-Programmierer am Schongauer Welfen-Gymnasium

Freuen sich über den ersten Platz in der Altersklasse „Senior“: Die Jungs des Freisinger Teams CUP. © Andreas Jäger

Wettkampf der Nachwuchs-Programmierer: 65 Teilnehmer haben sich beim Robotik-Wettbewerb „World Robot Olympiad“ am Schongauer Welfen-Gymnasium gemessen.

Schongau – „Mächtig stolz“ war Schulleiter Bernhard O’Connor darüber, dass der Regional-Wettbewerb der „World Robot Olympiad“ zum ersten Mal am Schongauer Welfen-Gymnasium stattfand. Dass sich die Teilnehmer an einem sonnigen Samstag in die Schule wagten, zeige, wie viel Interesse und Leidenschaft sie am Thema Robotik hätten. Aus den Robotik-Kursen des Gymnasiums stammten elf der 22 Teams. Die weiteste Anreise hatte hingegen ein Team aus Ingolstadt.

In seinen Begrüßungsworten sprach Bernhard O’Connor der Frank-Hirschvogel-Stiftung seinen Dank aus, da diese den Wettbewerb finanziell gefördert hatte. Als man das Konzept gehört habe, „mussten wir nicht lange überlegen, um eine Zusage für die finanzielle Förderung zu machen“, sagte Walter Pischel als Vertreter der Stiftung. Für die Planung und Organisation der Veranstaltung waren die Schüler des Projekt-Seminars „Robotikwettbewerb“ unter der Leitung des MINT-Beauftragten und Physik-Fachschaftsleiters Simon Batzer zuständig.

Wertungsrunden nach Bau- und Programmierungsphase

Nach den Begrüßungsworten wurden den Teilnehmern die Überraschungsaufgaben präsentiert. Jene mussten die jungen Programmierer spontan mit einbauen. Je nach Altersklasse hatten die Teilnehmer anschließend maximal zwei Stunden Zeit für den Bau und die Programmierung des Roboters aus Lego-Steinen. Nach Ende der Bau- und Programmierungsphase begannen dann die insgesamt vier Wertungsrunden. Dabei mussten die selbst gebauten Roboter beweisen, dass sie richtig programmiert wurden und verschiedene Aufgaben auf einem Spielfeld bewältigen konnten. Dazu gehörten etwa das Einsammeln von Containern oder die Erkennung von Farben.

Maximal zwei Stunden Zeit hatten die Teilnehmer, um ihre Roboter zu bauen und zu programmieren. © Andreas Jäger

Jede bestandene Aufgabe brachte den Teilnehmern eine bestimmte Anzahl an Punkten ein, als Schiedsrichter fungierten zwei Schülerinnen eines P-Seminars. Bei den Wertungsrunden lagen zum Teil Freude und Entsetzen nah zusammen: So musste etwa das Team CUP aus Freising in einer Runde den Schock von null Punkten aufgrund eines gelösten Legoteils verdauen, in der nächsten Runde erzielten die drei Jungs hingegen die Maximalpunktzahl und die Freude war entsprechend groß.

Diese Plätze erreichten die Teams

Dieser Erfolg sorgte schließlich auch dafür, dass die Freisinger Leonhard Buchner, David Blank und Maximilian Schweiger den Wettbewerb in der Altersklasse „Senior“ gewannen. In der Altersklasse „Junior“ belegten Elena Specht, David Stehno und Leon Martin vom Team RGU2 den ersten Platz. Und im Bereich „Starter“ waren die Türkheimer Drittklässler Valentin Schulze, Noah Mersberger und Jonas Thalmann siegreich. Mit neun beziehungsweise zehn Jahren waren die drei Jungs gleichzeitig das mit Abstand jüngste Team des Wettbewerbs. Alle Sieger des Regional-Wettbewerbs dürfen beim Deutschland-Finale im Herbst ihr Können ein weiteres Mal unter Beweis stellen.

Die Mannschaften aus den Kursen in Schongau erreichten zwar keinen ersten Platz, dürfen sich aber in der Altersklasse „Junior“ über den dritten, in „Senior“ über den zweiten sowie in „Starter“ über den zweiten und dritten Platz freuen.

„Für den ersten Start bei diesem Wettbewerbsformat sind das tolle Ergebnisse“ resümierte Lehrer Simon Batzer im Gespräch mit der Heimatzeitung. „Langfristig möchte ich den Wettbewerb in Schongau etablieren und hoffe, dass die durch den Wettbewerb entstandene Begeisterung am Gymnasium sich auf die nächsten Jahre überträgt“, sagt Batzer, denn: „Robotik ist eine der Schlüsseltechnologien der Zukunft.“

von Andreas Jäger

