„Krass geil, wir haben unser Abi geschafft“: Zeugnisverleihung am Welfen-Gymnasium Schongau

73 Absolventen haben am Freitagnachmittag in der Aula des Welfen-Gymnasiums Schongau ihr Abiturzeugnis entgegengenommen.

Schongau – Kraftvoller Bigband-Sound läutete die Abiturfeier im Welfen-Gymnasium ein. „Gonna fly now“ aus dem Film „Rocky“ schallte durch die Aula. Unter der Leitung von Andreas Immler begleiteten die jungen Musiker die Veranstaltung.

Eigentlich brauche er nur das Vorwort der Abizeitung zitieren, meinte Schulleiter Bernhard O’Connor in seiner Rede: „Krass geil, wir haben unser Abi geschafft.“ Dabei gab es manche, die in der Vergangenheit nicht zu träumen gewagt hätten, das Zeugnis jemals in den Händen halten zu dürfen. Es gab Aufs und Abs. Die Absolventen dürften nun zurecht stolz auf das Erreichte sein. 73 Abiturzeugnisse durfte er – während unter großem Gelächter für jeden Schüler ein Satz aus seinen Erstklasszeugnis vorgelesen wurde – vergeben.

„Der Gesamtnotendurchschnitt 2,1 spricht für sich“, lobte O’Connor einen „der erfolgreichsten Jahrgänge der vergangenen Jahre“. Aber auch das soziale Engagement zahlreicher Abiturienten hob der Schulleiter hervor.

Zwei persönliche Lebenserfahrungen gab er den Absolventen mit auf den Weg: „In jeder Veränderung liegt auch ein Stück Glück.“ Und „nicht nur die Gerade führt zum Ziel“.

Dem schloss sich Schongaus zweite Bürgermeisterin Daniela Puzzovio an: Gelegenheiten sollten genutzt werden, auch wenn man eigentlich einen anderen Weg im Sinn hatte. „Bleiben Sie neugierig.“

Eingeschworene Schicksalsgemeinschaft - „ich und 20 schwarze Kacheln“

Lehrerin Corinna Konstas wollte das „C-Wort“ eigentlich nicht erwähnen, kam aber nicht drumrum, an die widrigen Umstände, mit denen die Abiturienten zu kämpfen hatten, zu erinnern. „Ich hätte mir als Schülerin eher eine Hand abgehackt, als einen Lehrer anzurufen oder eine Nachricht zu schicken.“ Aber genau das war im Distanzunterricht gefordert und habe gut geklappt, bedankte sie sich für das Vertrauen der Schüler. „Wir sind zu einer eingeschworenen Schicksalsgemeinschaft zusammengewachsen – ich und 20 schwarze Kacheln“, sagte sie schmunzelnd unter Gelächter. Die Schüler hatten es wohl bevorzugt, ihre Kamera bei Videocalls auszuschalten.

„Seltsam“ und doch „unfassbar gut“ fühle es sich an, nun das Abiturzeugnis in den Händen zu halten, sagten die Abiturientinnen Vianne Wenninger und Annalena Wiedemann in ihrer gemeinsamen Rede. Erst so weit entfernt, sei die Schulzeit letztendlich doch wie ein Wimpernschlag vorbeigewesen. Sie hätten gelernt, dass man in der Gruppe besser und schneller zum Ziel kommt, lobten sie den Zusammenhalt. „Jetzt wird jeder seinen eigenen Weg gehen. Aber wir hoffen, dass wir uns irgendwann, irgendwo wiedersehen.“

