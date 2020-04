Wer wird Schongaus Vize-Bürgermeister? Diese Kandidaten bewerben sich ums Amt

Am Dienstag entscheiden die Stadträte, wer Schongaus neuer Vize-Bürgermeister wird. Gleich mehrere Gremiumsmitglieder wollen sich zur Wahl stellen.

Schongau– Für Hans Rehbehn ist die Sache klar, er will zweiter Bürgermeister in Schongau werden. „Ich sehe den klaren Wählerauftrag und eine Verpflichtung, mich mit dieser Aufgabe für Schongau einzubringen“, so Rehbehn. Er sei von vielen Bürgern angesprochen worden. Auch die Wahlergebnisse würden dies eindeutig zeigen, meint der Parteifreie, der für die CSU als Bürgermeisterkandidat ins Rennen gegangen war. In der Stichwahl ums Bürgermeisteramt erreichte er 48,7 Prozent, bekam 2644 Stimmen und damit nur 136 Stimmen weniger als Falk Sluyterman von der SPD (2780), der damit in eine zweite Amtszeit geht.

Bei der Stadtratswahl konnte Rehbehn mit 3873 die meisten Einzelstimmen auf sich vereinen, Sluyterman folgte erst auf Platz drei (3521 Stimmen). „Viele Bürger stehen hinter mir und erwarten, dass ich kandidiere“, meint Rehbehn. Und ergänzt: „Ich spiele mit offenen Karten.“ Seine Kandidatur wird von der CSU unterstützt, wie Ortsvorsitzender Oliver Kellermann und Stadträtin Kornelia Funke betonen.

+ Hans Rehbehn sieht den Wählerauftrag

Funke, die bei den Stadtratswahlen die zweitmeisten Stimmen erhielt (3697), hatte zuvor offenbar ebenfalls überlegt, sich um das Amt zu bewerben. „Wir haben sicher mal darüber geredet, aber für mich zählt der Wählerwille, die Stimmen, die Rehbehn bekommen hat, sollten Gewicht haben“, so Funke.

Daniela Puzzovio (ALS) kann sich vorstellen, Vize-Bürgermeisterin in Schongau zu werden

+ Daniela Puzzovio will den Hut in den Ring werfen Daniela Puzzovio war für die ALS als Bürgermeisterkandidatin angetreten und hatte 14,1 Prozent eingefahren, 2339 Wähler wünschten sie sich als Stadträtin. Puzzovio ist sich sicher, dass ihr Hut mit in den Ring gehört. Ob sie sich für das Amt als Vizebürgermeisterin bewirbt, diese Option will sie sich bis zur konstituierenden Sitzung am 5. Mai offen halten. „Ich habe mir mal die Frage gestellt, was denn einen guten zweiten Bürgermeister ausmacht“, so Puzzovio. Auf der Hand liegt für sie folgende Antwort: „Der, der das Amt sowieso angestrebt hat.“

Außerdem bringe sie die in Corona-Zeiten so wichtigen Erfahrungen in der Industrie mit, mehr denn je sieht sie die Wirtschaftsförderung als wichtigstes Thema an. Auch Persönlichkeit bringe sie mit. „Bloß Streithammel bin ich keiner.“ Die Kandidatur Rehbehns sei durch seinen Wahlkampf und die Vielzahl der Wählerstimmen ebenfalls klar. Aber der Vizebürgermeister müsse nicht unbedingt von der stärksten Fraktion sein. „Und es hängt immer auch davon ab, wie viel der Bürgermeister abgeben will“, so Puzzovio. „Bewegen kann ich mit meiner Stimme im Stadtrat auch etwas.“

Ilona Böse (SPD) traut sich die Schongauer Vize-Bürgermeisterin zu

+ Ilona Böse würde das Amt Spaß machen Eine weitere Frau wirft ganz offen ihren Hut in den Ring: Ilona Böse (SPD). Bei den Stadträten herrsche schon nahezu Gleichberechtigung, elf Stadträtinnen sitzen bald im Gremium. „Es ist an der Zeit, dass auch Frauen diese Posten bekleiden. In Schongau war das immer eine Männerdomäne, aber um gewählt zu werden, müssen wir Frauen uns auch melden“, so Böse. Nach zwölf Jahren Erfahrung als Stadträtin sei ihr klar geworden: „Ich traue es mir zu und es macht mir Spaß.“ Aus der eigenen Fraktion habe sie die volle Rückendeckung. Die Reaktionen aus anderen Fraktionen seien sicher gemischt. „Aber das ist Demokratie, es ist eine geheime Wahl.“

Würde Ilona Böse mit absoluter Mehrheit gewählt, würden beide Bürgermeister der gleichen Fraktion angehören. Dies war bei der CSU auch schon so: Helmut Schmidbauer war 1990 bis 1996 Stellvertreter von Luitpold Braun – beide CSU. Richard Scheinert, insgesamt 27 Jahre Vizebürgermeister, hatte nach seinem Wechsel von der SPD zur CSU Georg Handl vertreten.

Das sagt Bettina Bursch (Grüne) zu den Schongauer Vize-Bürgermeister-Kandidaten

Bettina Buresch (Grüne) winkt für sich ab, auch wenn sie vielfach angesprochen worden sei, ob sie nicht Vizebürgermeisterin werden wolle. Sie wolle sich als Stadträtin und auch gerne wieder als Umweltreferentin voll einbringen. Die Kandidatur von Rehbehn sei logisch und stimmig, dafür hege sie eine gewisse Sympathie. Allerdings könne Rehbehn als Angestellter des Landratsamtes durchaus in Gewissenskonflikte geraten.

„Ich fände eine Frau als Bürgermeisterin erfreulich“, so Buresch. Die Kandidatur von Daniela Puzzovio findet sie „absolut berechtigt, sie hat ein anderes Temperament als der Bürgermeister, das würde mir nicht schlecht gefallen“.

Bald Schongaus Vize Bürgermeister? Stephan Hild (UWV) will sich noch alles offenhalten

+ Stephan Hild will sich Option offen halten Auf das Gerücht, dass Stephan Hild, Fraktionsvorsitzender der UWV, ebenfalls eine Kandidatur anstrebt, darauf wollte er sich gestern nicht festlegen lassen, vielmehr die Sitzung abwarten. „Legitim ist alles.“ Prinzipiell könne sich jeder bewerben. „Wenn ich mich bewerbe, ist es keine Kandidatur gegen jemanden, sondern als Angebot für alle“, so Hild.

