Werbegemeinschaft Altstadt Schongau: Chips, Schex und viele weitere Aktionen geplant

Von: Elena Siegl

Die Hexennacht in Schongau wird auch in diesem Jahr wieder stattfinden, sagt die Werbegemeinschaft Schongau. © Herold

Diverse Aktionen hat die Werbegemeinschaft Schongau heuer geplant. Diskutiert wurde bei einem Treffen außerdem über mögliche Alternativen zum Chip, der treue Kunden belohnt. Und auch das Erscheinungsbild des „Schex in der City“ könnte sich erneuern.

Schongau – „Schade, dass wir immer weniger werden“, sagte Maria Mader vom Vorstandsteam beim Blick in die Runde. Nur ein Dutzend Mitglieder war zur Versammlung der Werbegemeinschaft Altstadt Schongau gekommen. Eine positive Bilanz zog Mader im Namen der Werbegemeinschaft hingegen zum SOGood-Wochenende, das Standortförderin Tina Birke von der Stadt Schongau im November zum ersten Mal organisiert hatte. Als „sehr schön“ und sicher noch „ausbaufähig“ sah Mader die Veranstaltung. Wie bei allem: „Es braucht ein bisschen, bis es anläuft.“

Da die Geschäfte nur einmal im Jahr bis 22 Uhr öffnen dürften, schlug sie sogleich vor, das heuer im Rahmen des SOGoods zu tun. Ein Candlelight-Shopping, wie es im vergangenen Jahr noch kürzer umgesetzt wurde, könnte man dazu wiederholen. Viele Menschen seien gezielt zum Bummeln in die Stadt gekommen, so die Beobachtung von Susanne Tischner, die viele Mitglieder der Werbegemeinschaft teilten. Gut wäre es für die Geschäfte aber, wenn die Veranstaltung diesmal am Freitagabend startet, statt samstags.

Modenschau, Eisgutscheine und Weihnachtsaktion

Bei der beliebten Hexennacht, die auch heuer wieder stattfinden soll, reiche es, bis 20 Uhr zu öffnen, so die Resonanz. Das Event locke vor allem Familien in die Stadt. „Wahnsinnig viel los“ war bei der Hexennacht 2022, blickte Mader zufrieden zurück.

Auch andere bewährte Aktionen will die Werbegemeinschaft Schongau heuer wiederholen: Von einer Modenschau am 13. Mai über das Verteilen von Eisgutscheinen im Sommer bis hin zur Weihnachtsaktion.

Im vergangenen Jahr hatte man dazu 20 kleine Christbäume in der Stadt verteilt und von Kindergartenkindern schmücken lassen. Das sei auf allen Seiten gut angekommen. Kooperationen mit Kindergärten und Schulen wünschte sich Johanna Hentschke vom Weltladen auch für die Zukunft. Mader konnte sich etwa ein Kunstprojekt in einem leer stehenden Geschäft vorstellen – weiteres wolle man mit Standortförderin Birke besprechen.

Dauerbrenner bei der Werbegemeinschaft sind die Themen „Chips“ und „Schex in der City“, die auch diesmal wieder auf der Tagesordnung landeten. Überlegt wurde, wie man die Werkzeuge zur Kundenbindung und -belohnung für die Zukunft aufstellen könnte. Bei einem Einkauf bekommen Kunden pro 15 Euro einen Chip. 70 Chips können dann gegen einen 10-Euro-„Schex in der city“-Gutschein getauscht werden. Das Problem: Bevor Geschäfte Chips ausgeben können, müssen sie diese von der Werbegemeinschaft kaufen. Diese generiert darüber Einnahmen. Nun ist es aber so, dass nicht alle Geschäfte sich an der Chips-Aktion beteiligen, die Gutscheine aber in allen Werbegemeinschaft-Geschäften eingelöst werden können, was unfair sei, wie Susanne Tischner beschrieb.

Design ist verbesserungswürdig

Überlegt wurde unter anderem, in Zukunft statt der Chips eine Stempelkarte einzuführen. Hans-Otto Schmid von der Goldschmiede erklärte, dass er die Chips eigentlich mag – ihm nur das Design überhaupt nicht gefalle. Er schlug vor, diese einfach moderner zu gestalten. Man könnte auf Lehrwerkstätten in der Region zugehen, die einen hübscheren Chips herstellen könnten, schlug Hentschke vor. Es soll eine Mitgliederbefragung zu den Chips geben, man hoffe auf rege Teilnahme, so Tischner.

Während die „Schex in der City“, die es nicht nur für genügend Chips gibt, sondern die auch als Gutscheine erworben werden können, gut ankommen, wie Tischner erzählte, sei das Design ebenfalls verbesserungswürdig. „Bei längerem Gebrauch werden sie greislich und schauen nicht mehr wertig aus“.

Eine Lösung hatten Tischner und Mader aber gleich parat: Geschenkkarten aus Kunststoff in Scheckkartengröße – wie man sie in Supermärkten, Drogerien und Co.. etwa auch für Amazon oder H&M bekommt. Dass das zeitgemäßer wäre, darüber war man sich bei der Versammlung gleich einig. Über die passende Verpackung – Kuvert oder Box, gerade wenn man mehrere verschenkt – wurde länger diskutiert. Die Schex soll es auf jeden Fall im Wert von zehn Euro geben. Auch die Idee, zusätzliche Schex in Höhe von fünf Euro zu erstellen, die treuen Kunden bei einem größeren Einkauf auch mal als Belohnung mitgegeben werden können, kam gut an.

