Wertungsplatteln des Lechgaus: Schongaus „Schloßbergler“ holen den Sieg

Gruppensieg „dahoam“: Die erfolgreiche Gruppe der Schloßbergler mit (v.li.): Benedikt, Anna und Ferdinand Bader, Rita Horn, Franz und Theresa Kriesmair sowie Franz Dietrich und Regina Eiler. © Christine Wölfle

Zwei Tage lang bebte das Schongauer Jakob-Pfeiffer-Haus, die Kraft und Euphorie von drei langen Jahren musste sich endlich ihren Weg bahnen: Beim Wertungsplatteln des Lechgaus.

Schongau – 157 Plattler und Dreherinnen sowie 24 Gruppen der Aktiven aus fast allen Vereinen des Lechgaus waren zum Wettstreit angetreten: Und sie alle bewiesen, dass sie in der langen Corona-bedingten Pause nichts verlernt haben. „Das Niveau ist wirklich sehr hoch, ich bin beeindruckt“, sagte Gauvorstand Franz Multerer erfreut. „Da müssen wir uns wahrlich nicht vor den anderen Gauen verstecken.“

Und auch nicht mit der Stimmung und dem Zusammenhalt, der beim Preisplatteln herrschte: Da wurde schon einmal vereinsübergreifend ausgeholfen, wenn eine Lederhose kurz vor der Wertung riss, die Sohle eines Schuhs kurzfristig den Abflug machte oder ein Diachal von einem Soßenfleck gereinigt werden musste. Das Wertungsplatteln ist zwar ein sportlicher Wettstreit, aber die Freundschaft innerhalb der Trachtler steht trotz aller Konkurrenz darüber. Die meisten kennen sich ja auch bereits seit Kindertagen.

Die Gaugruppe: Aus den jeweils sechs Besten der Aktiven-Altersklassen setzt sich die neue Gaugruppe zusammen. Eine bunte Mischung für die Gau-Vorplattler Florian Schamper (li.) und Tobias Linder (re.). © Christine Wölfle

Wahnsinnsstimmung im Saal

Innerhalb von sieben Stunden wurden im Jakob-Pfeiffer-Haus die Besten der sieben Altersklassen und der Vereins-Gruppen ermittelt. Das größte Geschenk machte sich dabei der gastgebende Verein „Schloßbergler“ Schongau selbst: Bei der Gruppenwertung landeten sie sensationell auf dem ersten Platz. Und das trotz der Doppelbelastung: Raus aus dem Arbeitsgewand, rein in die Tracht und los.

Auch bei der Altersklasse „Mädla Aktiv II“ gab es kein Vorbeikommen an Schongau: Die drei Schwestern Regina Eiler, Anni Leier und Johanna Reßle standen am Ende ganz oben. Sowas hatte es noch nie gegeben.

Kein Wunder also, dass die Wahnsinns-Stimmung im Saal, die auch daraus resultierte, dass jeder jedem alles vergönnte, auf alle überschwappte und noch lange weitergefeiert wurde – auch mit einem gemeinsamen Burschenplattler, der die Statik des Jakob-Pfeiffer-Hauses an seine Grenzen brachte. Doch alles blieb heil für das Jugend-Preisplatteln am darauffolgenden Tag.

Die Ergebnisse Mädla Aktiv I: 1. Theresa Dietrich (Steingaden), 2. Theresa Kriesmair (Schongau), 3. Antonia Weiß (Rottenbuch); Buam Aktiv I: 1. Simon Baarfüßer (Peiting), 2. Stefan Sieber (Steingaden), 3. Linus Rieder (Reichling); Buam Aktiv II: 1. Tobias Linder (Hohenfurch), 2. Christoph Sieber (Steingaden), 3. Franz Dietrich (Schongau); Altersklasse Mädla: 1. Hedwig Dietmair (Hofstetten); Altersklasse Buam: 1. Florian Sanktjohanser (Hofstetten), 2. Hannes Bauer (Hohenpeißenberg), 3. Marcus Bertl (Böbing); Ehrenklasse Buam: 1. Toni Nöß (Steingaden), 2. Hans Benedikt (Böbing), 3. Markus Wühr (Schongau); Gruppen: 1. Schloßbergler Schongau I, 2. Almfrieden Steingaden I, 3. Alpenrose Peiting I.

