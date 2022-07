Neue Sparkasse und vier Wohngebäude für Schongau-West - Terrassenhaus muss weichen

Von: Elena Siegl

So sieht das Areal aktuell aus: Rechts im Bild die Kirche. Dahinter folgt der flache Bau der Sparkassen-Filiale. Gleich daneben ist der Terrassenbau zu sehen. © Hans-Helmut Herold

Der Sparkasse reichen ihre Räumlichkeiten in Schongau-West nicht mehr aus. Darum soll an gleicher Stelle neu gebaut werden. Auch das Terrassenwohnhaus daneben wird ersetzt.

Schongau – Gegenüber der Kirche Verklärung Christi in Schongau-West betreibt die Sparkasse Oberland eine Filiale. Das will sie auch weiterhin tun. Die Räume entsprechen allerdings nicht mehr den Anforderungen, der erdgeschossige Flachdachbau ist zu klein. Nun soll das 6800 Quadratmeter große Areal zwischen Marktoberdorfer-, Schönlinder-, und Oskar-von-Miller-Straße überplant werden. Vorgesehen ist nicht nur ein neues Gebäude für die Sparkasse, sondern auch vier Wohnhäuser. Das Terrassenwohnhaus muss deshalb ebenfalls weichen.

Zwar wurde überlegt, den Bestand zu erweitern, nach Abwägung der Vor- und Nachteile wurde die Idee aber verworfen und Neubauten geplant, erklärte Architektin Regina Gaigl vom Münchener Büro Gaigl Architekten, die den Planungsentwurf im Stadtrat vorstellte.

So soll das Sparkassen-Areal in Schongau-West künftig aussehen

Für die Sparkassen-Filiale ist gegenüber der Kirche ein zweigeschossiges Gebäude vorgesehen. Die besondere Dachform des aktuellen Hauses soll „zitiert werden“, so die Architektin. Heißt: Auch das neue Gebäude bekommt ein markantes Dach – von der kirchenabgewandten Seite aus. Für die Kunden werden wieder oberirdische Parkplätze angelegt, etwas nach hinten verlagert. So soll das Straßenbild aufgewertet werden.

Das Modell zeigt, wie das Sparkassen-Areal künftig aussehen soll. Rechts ist die Kirche Verklärung Christi zu sehen, ihr gegenüber der neue Sparkassenbau, der wieder ein markantes Dach bekommen soll. Dahinter vier Wohngebäude, die um einen ruhigen Innenhof herum angeordnet werden. © Gaigl Architekten

In den vier dreigeschossigen Wohngebäuden werden insgesamt rund 40 Wohnungen untergebracht. Im Gebäude zur Marktoberdorfer Straße hin wird eine Schallschutzwand integriert. Aktuell ist vorgesehen, in diesem Haus vor allem kleinere Apartments unterzubringen. Insgesamt sind für die vier Gebäude Wohnungsgrößen von einem bis zu vier Zimmern geplant. Die Häuser werden so angeordnet, dass in ihrer Mitte ein schallgeschützter Innenhof entsteht. Für die Bewohner sowie die Sparkassen-Mitarbeiter wird eine Tiefgarage errichtet, die alle fünf Gebäude verbindet.

Brunnen soll wieder auf Schongauer Sparkassen-Areal aufgestellt werden

Denkmalgeschützt sind die zwei Häuser, die weichen müssen, nicht. Die Stadt hatte eine Untersuchung des Bestands, „dem durchaus eine ortsbildprägende Rolle an der Hauptzufahrt zum Stadtteil Schongau-West zukommt“, angeregt. Sie sind in den Jahren 1969 bis 1970 von der Münchener Architektin Johanna Storek erbaut worden. Allerdings wurden seitdem erhebliche bauliche Veränderungen vorgenommen, erklärte Gaigl. Bezüglich des Münzenbrunnens von Bildhauerin Marlene Neubauer-Woerner habe man sich mit dem Denkmalamt darauf geeinigt, dass der Brunnen eingelagert und „auf Stand“ gebracht wird, um ihn später wieder öffentlich zugänglich auf dem Grundstück zu errichten, allerdings an anderer Stelle vor der Sparkasse.

Der Münzenbrunnen wird unter Denkmalschutz gestellt und soll wieder auf das Areal kommen. © Hans-Helmut Herold

Nicht nur der bauliche Bestand wurde unter die Lupe genommen, sondern auch die Bäume. Die Fichten hätten laut einem Gutachter nur eine mäßige, einige Laubbäume aber eine hohe Lebenserwartung. Sie sollen „so gut wie möglich erhalten werden“, so Gaigl. Etwa eine 34 Meter hohe Rotbuche. Die Gebäude werden darum herum geplant.

Sparkassen-Areal in Schongau-West: Stadträte loben Pläne

Die Stadträte waren nach der Präsentation voll des Lobes. „Eine tolle Investition, die die Sparkasse am Standort Schongau vorhat“, so Bürgermeister Falk Sluyterman (SPD). Auch Kornelia Funke (CSU) freute sich über die „absolut gelungene“ Planung und das „sehr gute Signal“ für Schongau-West.

„Das gab es noch nie, dass der Baumbestand so gewissenhaft in Planungen aufgenommen wurde“, zeigte sich Bettina Buresch (Grüne) begeistert. Eine abwechslungsreiche, lebendige Architektur, die sich einfügt, sei das Modell der Zukunft.

Wie es mit den Mietern des Terrassenwohnhauses weitergeht, wollte Ilona Böse (SPD) wissen. „Haben sie die Möglichkeit umzuziehen, sobald ein Gebäude fertig ist?“ Das sei Teil der Detailplanung, so Michael Lautenbacher von der Sparkasse. Klar ist, dass nicht alles auf einmal gebaut wird, da auch der Geschäftsbetrieb vor Ort aufrecht erhalten werden soll. Dass man gegenüber den Mietern Verantwortung trage, sei allen bewusst, so Lautenbacher. „Aber das Gebäude ist über 50 Jahre alt. Luxus sieht anders aus“, es bestehe Handlungsbedarf.

Das „Wahrzeichen“, die Stele an der Marktoberdorfer-Straße, die Temperatur und Uhrzeit anzeigt, bleibe doch erhalten, wollte Gregor Schuppe (ALS) wissen. Für ihn sei sie gar nicht so schön, gab Vorstandsmitglied Michael Lautenbacher zu. „Aber wir nehmen es gerne auf.“ Ebenso wie die Anregung von Ilona Böse, die Bushaltestelle vor der Sparkasse zu belassen und barrierefrei zu gestalten.

Der Stadtrat billigte den Planungsentwurf einstimmig und beauftragte die Verwaltung nötige Schritte für die Aufstellung eines Bebauungsplanes vorzubereiten.

