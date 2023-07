Schongauer Kindergarten setzt sich für Nachhaltigkeit ein und will mit besonderem Projekt ins Fernsehen

Von: Elena Siegl

Ein Schongauer Kindergarten beteiligt sich aktuell an einem Nachhaltigkeitswettbewerb. Als Gewinn lockt der Besuch von „Checker Can“ aus der gleichnamigen Fernsehsendung.

Schongau – Auf Unterstützer, die für ihr Projekt abstimmen, hofft man aktuell im Schongauer Kindergarten Mariae Himmelfahrt. Thomas Preissler, stellvertretender Leiter des Kindergartens, hat die Einrichtung beim Nachhaltigkeitswettbewerb „Zukunftsheld:innen“ angemeldet, der von „3malE“, der Bildungsinitiative der LEW-Gruppe ausgerichtet wird. Und der Kindergarten hat es bereits weit geschafft.

Aus zahlreichen Projekten, die eingereicht wurden und zeigen, wie Kindergärten und Schulen die Welt ein bisschen besser machen, hat eine Jury mit Can Mansuroglu – bekannt aus der KiKA-Sendung „Checker Can“ die besten ausgewählt, der Kindergarten Mariae Himmelfahrt hat es in die Endauswahl geschafft. Und freilich will man nun gewinnen, sagt Preissler.

Kräuetrschnecke und Hochbeete bepflanzt

Die gesamte Kita mit 65 Kindern war am Projekt „Gesunder Garten“ beteiligt. Anhand einer Kräuterschnecke und Hochbeeten setzt sich der Kindergarten mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander, erzählt Preissler. Bereits im vergangenen Jahr hatte man die Kräuterschnecke aufgestellt, für das Projekt wurde sie nun großflächiger bepflanzt. Die Kinder lernen, wie man anbaut, gießt und wie ihre Lebensmittel auf den Teller kommen. So haben die Kinder beispielsweise schon Erdbeeren aus ihrem Hochbeet geerntet und Marmelade gekocht. Schnittlauch wurde zum Würzen der Suppe gepflückt und Kräuterbutter hergestellt.

Die „Schneckerl“ – die Krippenkinder – sammelten außerdem fleißig Stöcke und Äste für eine Totholzecke. Denn damit es den Pflanzen gut geht, braucht es Insekten, erklärt Preissler. Auch damit hatten sich die Kinder auseinandergesetzt.

Ziel des Projekts, das auch nach dem Wettbewerb fortgesetzt werden soll, ist ein „nachhaltiger, respektvoller und bewusster Umgang mit unseren Lebensmitteln und Insekten“.

Abstimmen für den Kindergarten Mariae Himmelfahrt

Noch bis Donnerstag, 6. Juli, 10 Uhr, kann auf der Internetseite www.lew-3male.de/unsere-aktionenwettbewerbe/nachhaltigkeitswettbewerb-zukunftsheldinnen/kitas abgestimmt werden. Zu sehen ist dort auch ein Video des Kindergartens zum Projekt. Den Gewinnern winken nicht nur Preisgelder – „wer den ersten Platz macht, zu dem kommt dann ,Checker Can’ zu Besuch und mit viel Glück schaffen es unsere Kinder vielleicht ins Fernsehen“, erklärt Linda Kunze vom Elternbeirat.

