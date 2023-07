Weiteres Treffen im Herbst

Marode Kabinen, überschwemmter Platz und Müll: Fußballabteilung schlägt Alarm - „Wie geht’s weiter?“

Von: Elena Siegl

Der große Fußballplatz, daneben die schwarzen Reste eines Basketballplatzes (die Fläche könnte künftig als Kunstrasenplatz genutzt werden) und rechts das Minispielfeld. © Fußballabteilung Schongau

Viele Probleme gibt es auf der Fußball-Anlage des TSV. Der Vorstand der Fußballabteilung hat sich nun mit Vertretern der Stadt getroffen – in der Hoffnung auf Veränderungen.

Schongau – „Wie geht’s weiter mit dem Fußballplatz?“ TSV-Abteilungsleiter Hannes Waldmann hatte Bürgermeister, Stadträte und -mitarbeiter zu einem Gespräch auf den TSV-Platz am Rösslekellerberg eingeladen, um dieser Frage nachzugehen. Dass etwas getan werden muss, machte Waldmann mit einem Rundgang deutlich. Nicht zum ersten Mal, wie er erinnerte.

Die im Jahr 1978 für den Schulsport errichteten Kabinen wurden 2008 wegen starkem Schimmelbefalls gesperrt. „Sämtliche Spezialisten waren sich einig, dass eine Renovierung des Gebäudes keinen Sinn mehr macht“, sagt Waldmann. Detaillierte Pläne zu Neubauten und zur energetischen Versorgung hatte er von befreundeten Architekten und Planern ausarbeiten lassen – um sie letztendlich doch in der Schublade zu lassen. „Wir haben kein Geld, tut uns leid“, habe es damals, 2009, seitens der Stadt geheißen.

Auch die Kabinen sind marode. In den hohen Räumen gehe außerdem viel Wärme verloren. © Fußballabteilung Schongau

In Eigenregie renovierte der Verein dennoch die Kabinen und ergänzte eine Heizung. Dass das keine Dauerlösung sein wird, sei aber schon damals klar gewesen, sagt Waldmann. Die Stadt versprach, in fünf Jahren werde saniert. „Passiert ist aber auch nach 13 Jahren nichts“, so die ernüchternde Bilanz.

Verschiedene Prioritäten im Verein

Er erwarte, dass nun ein Konzept erarbeitet werde, hinter dem die Stadt, der TSV und die Abteilung stehen. Eltern würden Druck machen. Auf keinen Fall wolle er wieder Fachleute beauftragen, wenn am Ende doch wieder alles im Sande verläuft, machte Waldmann deutlich.

Dass sich viele Maßnahmen angehäuft hätten, sie weiterhin am Geld hingen und nicht sofort mit einer Sanierung gestartet werden könne, sei ihm bewusst. Aber zumindest eine mittelfristige Lösung solle gefunden werden. Was zuerst angepackt werden soll, da gebe es im Verein verschiedene Ansichten. Für die Eltern und jüngeren Spieler hätten vor allem die Kabinen Priorität, für die älteren Spieler der Platz, so Waldmann.

Die Duschen sind in die Jahre gekommen. Eine Heizung wurde nachgerüstet. © Fußballabteilung Schongau

Spielfeld steht nach Regen regelmäßig unter Wasser

„Das Spielfeld ist nach 15 Minuten starkem Regen an vielen Stellen überschwemmt, sodass ein Trainings- oder Spielbetrieb nicht mehr möglich ist. Zwei Gutachten belegen, dass die Drainagen auf der Hangseite nicht mehr funktionsfähig sind“, so Waldmann. Außerdem würde es Probleme wegen der geringen Tiefe der Graswurzeln geben, was ein Absterben der Grasnarbe zur Folge habe.

Der Fußballplatz steht nach Regen regelmäßig unter Wasser. © Fußballabteilung Schongau

Mini-Spielfeld sorgt für Ärger bei Fußballabteilung Schongau

Für viel Ärger sorge außerdem das Minispielfeld im hinteren Bereich des Areals, das man vor über zehn Jahren im Rahmen einer Weltmeisterschaft vom DFB bekommen hatte. Mittlerweile ist auch das in die Jahre gekommen – die Tore haben beispielsweise keine Netze mehr. Das Minispielfeld darf – anders als das reguläre – von jedem genutzt werden.

Das führte laut Waldmann dazu, dass sich junge Erwachsene aus der weiteren Umgebung dort verabredeten, jüngere Kinder verscheuchten und haufenweise Müll hinterließen. Vor allem das Müll-Problem existiere nach wie vor.

Stark vermüllt ist das Minispielfeld, dessen Tore gar keine Netze mehr haben. © Fußballabteilung Schongau

Kinder und Jugendliche aus Schongau-West würden zum Minispielfeld auch gerne eine Abkürzung direkt den Hang hinunter nehmen und hätten dazu den Zaun zwischen Hang und Waldfriedhof aufgeschnitten. Und gerne nutze man diese Abkürzung dann auch Richtung Schule bzw. Stadt und laufe quer über das große Spielfeld. Oder spiele auch darauf. Beides sei freilich nicht zuträglich für die Qualität des Platzes.

„Das Problem ist, dass wir das Gelände nicht absperren können, weil der Zugang zum Minispielfeld gewährleistet sein soll“, erklärte Waldmann. Ginge es nach ihm, sollte das Minispielfeld entfernt werden. Es gebe schließlich noch andere Bolzplätze in Schongau.

Die Vorstandschaft wünscht sich deshalb auch einen sicheren Zaun an der oberen Hangseite. Außerdem auf der Wunschliste: der Bau eines E-Junioren-Feldes mit Kunstrasen auf den Überbleibseln eines Basketballfeldes auf dem Areal sowie der Bau bzw. die Erweiterung der Flutlichtanlage mit LED-Technik.

Das sagen Bürgermeister, Stadträte und Verwaltungsmitarbeiter

Dass das Areal der Fußballabteilung in keinem guten Zustand ist und Handlungsbedarf besteht, darüber waren sich die anwesenden Stadträte einig. Wie Fußballer-Chef Hannes Waldmann befürchtet hatte, ist die finanzielle Lage der Stadt aber angespannt. Ob und wann Maßnahmen umgesetzt werden können, dazu wollte man keine absolute Aussage treffen.



„Wenn es mehrere 100 000 Euro kostet, ist es in den nächsten zwei, drei Jahren nicht machbar“, so Bürgermeister Falk Sluyterman. „Sonst wird uns der Haushalt nicht genehmigt.“ Die Sanierung der Mittelschule und der städtischen Wohnungen schlagen kräftig zu Buche. Freiwillige Leistungen seien leider nicht mehr drin – „das ist bedauerlich“, so der Rathauschef.

Weiteres Treffen im Herbst

Man müsse abwarten, wie sich die Ausgaben und Einnahmen tatsächlich entwickeln, meinte Michael Eberle (CSU). Im Herbst sollte man einen Überblick haben. Dann sollte man sich noch einmal zusammensetzen, forderte Anschi Haberstock, stellvertretende Vorsitzende des TSV.



Bis dahin soll die Fußballabteilung klären, wie intern die Prioritäten gesetzt werden, so Sluyterman. Kosten sollen seitens der Stadt eruiert werden.



Minispielfeld soll erhalten bleiben

Das Minispielfeld möchten die Stadträte jedenfalls gerne beibehalten. Es sei etwas anderes als ein Bolzplatz und gefragt, so Hans Rehbehn (CSU). „Es sind schon auch Kinder, die es nutzen“, schilderte Ilona Böse (SPD) ihre Beobachtungen. Die Situation wolle man aber schnell verbessern, so Sluyterman. Eberle schlug vor, ähnlich wie bei den Spielplätzen eine Nutzungsordnung zu erstellen und nur Unter-16-Jährige zuzulassen. Der TSV müsse die Hoheit haben. Auch über Öffnungszeiten könne man nachdenken. Waldmanns Idee, eine Kamera anzubringen, sahen er und der Bürgermeister unproblematisch, wenn ein Hinweisschild aufgestellt und nur das eigene Grundstück gefilmt werde.



Stadtbaumeister Sebastian Dietrich schlug vor, zu prüfen, im unteren Bereich einen höheren Zaun aufzustellen und oben am Hang nur ein Geländer. „Es müsste aber ein relativ langer Zaun sein.“ Türen müssten integriert werden, falls der Ball über den Zaun fliegt. Waldmann befürchtete, dass Jugendliche dann von vorne aufs Gelände kommen.



Fußballplatz-Sanierung: Für Förderprogramm bewerben

Bei der Pflege wollen Stadt und Fußballabteilung gemeinsame Sache machen. Der Bauhof sollte zunächst eine Grundreinigung durchführen, so Sluyterman.



Dietrich schlug vor, sich für ein Förderprogramm zu bewerben. Mit einem solchen könne beispielsweise die Dachsanierung des Eisstadions verwirklicht werden – dass die Stadt gleich wieder bedacht wird, halte er zwar für unwahrscheinlich. Aber vielleicht klappe es in naher Zukunft.