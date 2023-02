„Gefährdung für Kinder und Fußgänger ist immer gegeben“ - Wilhelm-Köhler-Straße wird saniert - und soll sicherer werden

Von: Elke Robert

Das Flickwerk in der Wilhelm-Köhler-Straße ist groß. © Hans-Helmut Herold

Die Fernwärmeleitung muss saniert werden - und die Wilhelm-Köhler-Straße in Schongau gleich mit. Für sämtliche Verkehrsteilnehmer soll sie sicherer gestaltet werden.

Schongau – Die Fernwärmeleitungen unter der Wilhelm-Köhler-Straße zählen zu den ältesten in Schongau. Gerade bei der Berufsschule war es vor zwei Jahren zu einer größeren Baustelle gekommen – die Untersuchung hatte damals ergeben, dass man wohl um eine Erneuerung des Haubenkanals nicht herumkommt. Betroffen ist der gesamte Bereich zwischen Altenstadter Straße und Berufsschule. Auch die Hausanschlüsse müssen dort erneuert werden, wie Martin Blockhaus vom Städtischen Bauamt den Stadträten in der jüngsten Stadtratssitzung erläuterte.

Die Wilhelm-Köhler-Straße wird gleich mitgemacht. Die Straße wurde 2020 mit dem Zustand fünf von sieben bewertet, nur knapp elf Prozent der Schongauer Straßen befänden sich in einem schlechteren Zustand. Auch wenn der Unterbau generell gut sei: „Es gibt diverse Schadstellen in der Straße, Flickstellen in der Fahrbahn“, beschrieb es Blockhaus, die Arbeiten seien gerechtfertigt.

Mehr Verkehrssicherheit für die Wilhelm-Köhler-Straße

Versucht werden soll in diesem Zuge, mehr Ruhe und mehr Verkehrssicherheit zu schaffen – auch auf Wunsch der Anwohner. Ob im Bereich zwischen Berufsschule und Europakreisel eine Fahrradstraße ausgewiesen werden könnte, soll geprüft werden, könnte aber schon an der vorgeschriebenen Straßenbreite scheitern. „Man bräuchte mindestens 6,50 Meter, die Parkplätze am Rand müsste man dann woanders unterbringen“, so Blockhaus. Die genauen Planungen dort wolle man mit den Anwohnern abstimmen und auch die Polizei hinzuziehen. Alternativ könne auch eine Einbahnstraße ausgewiesen werden, was die Verwaltung aber nicht empfiehlt. Im weiteren Verlauf sollen Geh- und Radfahrer den Weg am Faulen Graben entlang nutzen, eine Querungshilfe an der Altenstadter Straße ist geplant.

Auch das Parken in der Wilhelm-Köhler-Straße ist ein Problem, der Parkdruck wirke sich aber auch „geschwindigkeitsdämpfend“ aus, wie es in der Vorlage der Verwaltung heißt. Zwar ist die gesamte Straße schon jetzt auf 30 Stunden-Kilometer reduziert, zu schnell gefahren wird aber doch. Auch möchte man eine Lösung dafür finden, dass die Autos nicht immer über private Flächen fahren – und spezielle Ausweichstellen schaffen. Martin Schwarz (SPD) hatte vorgeschlagen, nach jeweils drei Parkplätzen am Straßenrand wieder drei frei zu lassen.

„Eine Gefährdung für Kinder und Fußgänger ist immer gegeben“

Sowohl Martin Schwarz (SPD) wie auch Bettina Buresch (Grüne) zählten verschiedene problematische Stellen in der Wilhelm-Köhler-Straße auf – speziell für Fahrradfahrer und Fußgänger. Es gebe am Weg Sichtbehinderungen durch eine Hecke und ein Schild, „das ist schlecht einsehbar, dabei kommen die Autos dort angerast“, merkte Buresch an. Auch wollte sie wissen, wo man wohl am besten eine Querungshilfe anbringen könne – „eine Gefährdung für Kinder und Fußgänger ist immer gegeben“.

Ilona Böse (SPD) regte an, ob man nicht, da eine Fahrradstraße wohl nicht funktioniere, zwischen Europakreisel und Berufsschule wenigstens einen Fahrradstreifen aufmalen könne – „auch, um die Autofahrer darauf hinzuweisen, dass dort eine Schule ist“. Blockhaus winkte ab, auch dafür sei die Straße zu schmal, weder Parken noch Halten sei auf diesen Fahrradstreifen erlaubt.

Böse schlug weiter vor, statt der Pflanzinsel, die man wohl nicht umsetzen könne, das Dach des Bushäuschens zu begrünen und zum Schutz der Anwohner Flüsterasphalt aufzubringen. Letzterer bringe in einer 30-Zone nichts, so Blockhaus.

Aufgegriffen wurde dann der Vorschlag aus dem Gremium, in der Wilhelm-Köhler-Straße öfter die Geschwindigkeit zu kontrollieren. Man wolle auch dort regelmäßig die Geschwindigkeitswarnanlage installieren.

Starten soll der Ausbau im Frühjahr. Für die Straßenerneuerung sind 284 000 Euro angesetzt, für das Radwegekonzept mit Querungshilfe an der Altenstadter Straße 50 000 Euro, die Erneuerung der Bushaltestelle bei der Berufsschule kostet 15 000 Euro. Diese Haltestelle (Linie 9821 und 9822) müsste ohnehin durch die Stadt bis zum Jahr 2028 barrierefrei ausgebaut werden.

