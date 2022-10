Outdoor-Wohnzimmer zum Wohlfühlen: Im November startet „Winterbelebung“ in Schongau

Von: Elke Robert

Am Marienplatz wird der Schongauer Künstler Alexander Bastian Klein – im Bild gemeinsam mit Schongaus Standortförderin Tina Birke – ab dem 1. November zwei Outdoor-Wohnzimmer aufbauen. © Hans-Helmut Herold

Unter dem Thema „Licht“ steht der erste Monat der Winterbelebung. Der Schongauer Künstler Alexander Bastian Klein gestaltet am Marienplatz zwei Outdoor-Wohnzimmer.

Schongau – Schon für den Pressetermin mit Schongaus Standortförderin Tina Birke hat Alexander Bastian Klein ein paar Wohnzimmermöbel mitgebracht, einen kleinen Couchtisch und verschiedene Sitzgelegenheiten. Der Hocker etwa ist nicht nur von dem Schongauer selbst entworfen und gebaut, sondern erzählt auch eine Schongauer Geschichte, verwendete der 38-Jährige hierfür doch Teile von massiven Eichenstufen, die in der Schongauer Grundschulturnhalle verbaut waren.

Die Patina ist echt und ehrlich, nämlich entstanden durch Kinderfüße, die die Stufen 63 Jahre lang benutzten. Die Füße des Tischleins wiederum bestehen aus Eisenrohren, die in der Turnhalle als Verankerungen für Turngeräte dienten. Auch bei diesen hat der Künstler Oberfläche und Form bewahrt.

„Solche kreativen Menschen braucht die Stadt“

Möbel aus dieser Reihe könnten auch Teil der beiden Outdoor-Wohnzimmer sein, die ab Allerheiligen für einen Monat lang am Marienplatz aufgebaut werden, eines etwas weiter Richtung Marienbrunnen gerückt, eines näher am Ballenhaus. Klein war eingeladen, sich bei der Ausschreibung der Stadt Schongau zu beteiligen. Birke war im Frühjahr über seine Visitenkarten gestolpert.

„Ich habe eine Führung durch sein Atelier bekommen und mir gedacht, solche kreativen Menschen braucht die Stadt“, erinnert sie sich. Und freut sich, dass sich Klein dann auch bei den Mitgliedern des Lenkungsausschusses durchsetzen konnte.

Kunst und Gestaltung im Atelier ergänzen die Arbeit des Selbstständigen

„Letztlich wird es etwas, was der Wertstoffhof und das Atelier hergegeben haben und noch hergeben werden“, so Klein, der die Materialien mit seiner Recyclingkunst nicht nur neuen Bestimmungen zuführt, eine Rolle spielt auch die bisherige Geschichte und Verwendung. Nicht zuletzt legt er Wert auf Nachhaltigkeit. „Es wird heute so viel weggeworfen, dabei steckt so viel Energie in den Materialien, dass es schade ist, sie zu entsorgen.“

„Es wird eine Herausforderung zwischen Entwurf und Ergebnis“, beschreibt es der gebürtige Schongauer, der nach der Schreinerlehre das Abitur nachholte, und nach einem angefangenen Mathestudium in Berlin an die FH München wechselte und dort Industriedesign studierte. Kunst und Gestaltung im Atelier in der Kirchenstraße seien ein Nebenprojekt, das die Arbeit des Selbstständigen gut ergänze.

Viele Solarlampen und Leuchten

Für das Thema „Licht“ dürfen natürlich auch viele Lampen und Leuchten nicht fehlen. Im Angesicht von Energiekrise und im Sinne von Energiesparen will Klein hauptsächlich mit Solarlampen arbeiten, er schätzt, dass dies trotz der dunklen Jahreszeit gut funktionieren könnte. „Man wird ja nicht bis nachts um vier in den Wohnzimmern sitzen“, so Klein.

Bei oder in den Outdoor-Wohnzimmern, die auf einer jeweils 2,5 Meter mal 2,5 Meter großen Plattform aufgebaut werden, sollen Bilderrahmen und Fenster aufgehängt werden, die die Besucher einladen, Fotos zu machen. „Das ist spannend und ein weiterer Hingucker, man könnte die Fotos dann etwa als Weihnachtspostkarte verschicken“, wünscht sich die Standortförderin.

Ausblick Alexander Bastian Klein wird auch Teil sein bei einem ganz neuen Format, das sich „SOGood“ nennt und am Wochenende 19. und 20. November als Publikumsmagnet viele Besucher in die Schongauer Altstadt bringen soll. Kunsthandwerker aus drei Landkreisen kündigt Tina Birke an. Videokünstlerin Vanessa Hafenbrädl soll den Marienplatz bespielen. Auch die Musikschule wird mit kleinen Kurkonzerten beteiligt sein, ebenfalls die Werbegemeinschaft Altstadt mit diversen Aktionen

