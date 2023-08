„Wir fühlten uns im Stich gelassen“: Wohnungssuche ließ Familie verzweifeln

Von: Andreas Jäger

Fühlten sich im Stich gelassen: Claudia (2.v.l.) und Niko (4.v.l.) Gkoumas mit ihren Kindern Lina (4), Mia (8) und Milan (2). Es fehlt Tochter Emely (12). © Hans-Helmut Herold

Die Suche nach einer neuen und für sie bezahlbaren Mietwohnung bereitete der Schongauer Familie Gkoumas erhebliche Schwierigkeiten. Für große Enttäuschung sorgte bei der Familie die in ihren Augen mangelnde Unterstützung des städtischen Wohnungsamts.

Schongau – Es sei derzeit nichts frei, „zur Not müssen Sie halt ins Obdachlosenheim“: Diesen Satz habe die Schongauer Familie Gkoumas zu hören bekommen, als sie sich bei der Stadt Schongau nach einer Sozialwohnung erkundigte. So seien aufgrund der aktuellen Situation viele Sozialwohnungen mit Flüchtlingen und Asylbewerbern belegt, sagt die Familie im Gespräch mit der Heimatzeitung. „Wir fühlten uns im Stich gelassen“, betonen Claudia und Niko Gkoumas. Der Rat zum Obdachlosenheim habe die Familie schließlich sprachlos zurückgelassen.

Kurt Konrad von der Stadtverwaltung Schongau sagt, er könne sich nicht vorstellen, dass jener Satz so gefallen sei. Grundsätzlich sei der Druck auf den Wohnungsmarkt derzeit sehr stark, was sich laut Konrad auch bei Sozialwohnungen zeige. In Schongau gebe es laut Konrad aktuell 90 städtische Wohnungen, die unter den Kriterien des sozialen Wohnungsbaus vermietet würden. Verwaltet würden diese von der Wohnraumförderung des Landratsamts. „Die Wohnungsnachfrage ist momentan größer als das Angebot“, erklärt Konrad.

Kaum freie Wohnungen im Schongauer Raum

Auf Wohnungssuche war die Familie, da ihr Vermieter die Wohnung verkaufen wolle, der neue Besitzer habe allerdings eigenen Bedarf für die rund 100 Quadratmeter große Vier-Zimmer-Wohnung angekündigt. Bis Ende Dezember müsse die sechsköpfige Familie laut eigenen Angaben aus der Wohnung ausgezogen sein.

Rechtlich gilt in Deutschland der Grundsatz „Kauf bricht nicht Miete“. Das bedeutet, dass die Absicht zum Verkauf der Wohnung allein kein Kündigungsgrund ist. Jedoch darf der neue Eigentümer Eigenbedarf für die Wohnung anmelden, natürlich unter Beachtung der ordentlichen Kündigungsfrist von mindestens drei Monaten.

Nach der Ankündigung des Verkaufs und der wohl drohenden Eigenbedarfsanmeldung habe sich die Familie freilich sofort auf Wohnungssuche begeben, erzählen Claudia und Niko Gkoumas. Kleinanzeigen, Zeitungsannoncen oder Immobilienportale: Überall habe die Familie geschaut und sich für rund 50 Objekte beworben. Doch entweder seien kaum freie Wohnungen im Schongauer Raum zu finden gewesen, oder nur zu Mietpreisen, die sich die Familie schlichtweg nicht leisten könne.

Kinder oft unerwünscht

Familien mit Kindern seien für manche Vermieter sogar abschreckend, berichtet Claudia Gkoumas: „Um Gottes Willen, so haben wir uns das nicht vorgestellt“, habe die Familie etwa einmal gehört, als sie nach Anzahl und Alter der Kinder gefragt wurde. Diese sind zwischen zwei und zwölf Jahren alt.

Niko Gkoumas arbeitete 15 Jahre lang als Maschinenanlagenbediener für die Schongauer Strumpffabrik Hanes, ehemals Bellinda. Seit deren Insolvenz befindet sich Gkoumas in einer Transfergesellschaft und erhält monatlich noch 80 Prozent seines vorherigen Einkommens. Ehefrau Claudia befindet sich momentan noch in Elternzeit, zuvor arbeitete sie unter anderem als Reinigungskraft bei der AWO oder in einem Supermarkt. „Wir kommen über die Runden“, sagt das Ehepaar über seine derzeitige finanzielle Situation: Für die Miete und die Deckung der Fixkosten reiche das aktuelle Einkommen.

Vor Kurzem kam für Familie Gkoumas aber dann doch noch alles zum Guten: Eine von der Familie kontaktierte Eigentümerin, deren Wohnung zwar zu klein für die Familie war, vermittelte sie an eine Freundin weiter. Diese hatte ein kleines Haus in Schongau anzubieten, und das sogar zu einer ähnlichen Miete wie die bisherige Wohnung der sechsköpfigen Familie. Dazu kommt auch noch ein Garten, über den sich die vier Kinder gewiss freuen werden.