Personenzug fährt in stehenden Lkw-Auflieger: Bahnstrecke bei Schongau gesperrt

Von: Paul Hopp

Zusammenstoß zwischen Regionalbahn und einem Laster am Bahnübergang hin zum UPM-Werk in Schongau. © Paul Hopp

Unfall auf der Bahnstrecke zwischen Schongau und Peiting: Ein Regionalzug kollidierte am Freitag mit einem Laster. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen keine.

Schongau - Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Zug der Regionalbahn BRB und einem Laster ist es am Freitagvormittag in Schongau nahe der Einfahrt zum UPM-Papierwerk gekommen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Zusammenstoß zwischen Zug und Laster in Schongau

Nach gegenwärtigem Sachstand war gegen 11 Uhr ein Laster in Richtung des UPM-Werks unterwegs und musste, weil an der Schranke zum Werkseingang schon mehrere andere Fahrzeuge standen, warten. Dabei hatte der Fahrer die dortigen Gleise der Bahnstrecke passiert. Das hintere Ende des Aufliegers ragte allerdings noch ein Stück auf die Gleise.

Während der Laster wartete, kam ein Personenzug der BRB von Schongau in Richtung Peiting gefahren. Der Triebwagen konnte nicht mehr rechtzeitig abgebremst werden und fuhr gegen den Auflieger. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt.

Im Zug befanden sich rund 25 Fahrgäste. Wie es an der Unfallstelle hieß, sollte ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden. Im Einsatz waren neben Mitgliedern der UPM-Werksfeuerwehr auch Polizei und Bundespolizei. Bei dem Vorgang handelte es sich, so hieß es an der Unfallstelle, um einen „gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr durch einen Lkw“; entsprechend wird ermittelt.

Parallel zu dem Zusammenstoß an der Bahnstrecke geschah an der B17 bei Schongau ein Verkehrsunfall, zu dem viele Einsatzkräfte eilen mussten. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd bekannt gab, sind bei dem Unfall an der B17 zunächst zwei Autos zusammengestoßen. Anschließend schleuderten davon eines oder beide in eine Gruppe von Kradfahrern. Mehr zu dem Unfall lesen Sie hier.