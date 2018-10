Hexennacht begeistert Besucher

Abrakadabra – Wie von Zauberhand war der Marienplatz bei der Schongauer Hexennacht belebt. Stimmungsvolle Beleuchtung, zahlreiche schaurig-schöne Attraktionen und Shoppen bis 22 Uhr lockten zahlreiche Besucher in die Lechstadt.

Schongau – Auf dem Marienplatz herrschte eine besondere Stimmung, irgendwo zwischen Pfadfinderlager, Disco und Weihnachtsmarkt. Auf der Fassade des Ballenhauses loderten Flammen und die umliegenden Häuser waren in buntes Licht getaucht. „Ich freu mich immer in der Hexennacht, es ist Bewegung in der Stadt“, strahlte Anna-Maria Schmid, die in der Goldschmiede Brausebonbons an die vielen kleinen Besucher verteilte.

Für die Kinder mit und ohne Hexenkostüm gab es in jedem der teilnehmenden Geschäfte kleine Naschereien. Der Eishockey-Förderverein hatte sogar ein ganzes Hexenbuffet aufgebaut, an dem es gegen Spende Köstlichkeiten wie Käse-Hexenbesen, scharfe Pizzarollen oder Gummi-Tier-Spießchen gab. Am Bratwurststand hatte sich eine riesige Schlange gebildet und er war in Windeseile ausverkauft. „Die Wurst ist aus“, kommentierte Franz Köpf, der in einer Verschnaufpause im Laden keine mehr abbekommen hatte.

Nicht nur der Marienplatz und die angrenzenden Straßen waren belebt, sondern auch in den Geschäften hatten die Mitarbeiter alle Hände voll zu tun. „Heute ist mehr los als im letzten Jahr. Schade dass wir das nicht öfter machen“, meinte auch Maria Mader, die sich im Frauenzimmer teilweise vor Besuchern kaum noch retten konnte. So langsam hat sich die Hexennacht, die nach rund 20 Jahren auf Anregung der Gruppe Schongau belebt! wiederaufgenommen wurde, etabliert. „Es gefällt mir sehr gut. Auch die Kinder sind sehr begeistert“, schwärmte Jennifer Lootze aus Böbing, die zum ersten Mal bei einer Hexennacht dabei war. „Die haben immer tolle Ideen und beim Hexensuchen lassen sich sogar die älteren noch anstecken“, meinte auch Peter Walk aus Schongau mit Blick auf die Besucher, die mit Teilnahmekarten in der Hand eifrig die in den Schaufenstern platzierten Hexen zählten, um mit Glück einen Einkaufsgutschein zu gewinnen.

Davon bekam Vilma Beinhofer bei Heim & Hobby am anderen Ende der Münzstraße nichts mit. Sie hatte alle Hände voll zu tun, um die riesige Schlange, die sich quer durch den Laden zog, mit Gas-Luftballons zu versorgen. Am Marienplatz wurde derweil fleißig getanzt und gefeiert. Aus den Lautsprechern tönten aktuelle Hits, die Tanzschule „dance & more“ lieferte eine schaurig-schöne Choreografie, an riesigen Feuerschalen wurde Stockbrot geröstet. Und wer wollte, konnte sich im Löwenhof von Sofie Wegele und Sarah Auer vom Friseur Daniel Mayr eine richtige Hexenfrisur stylen lassen.

Gut gestylt waren aber auch die Nachtwächter, die bei dem bunten Treiben in magischer Atmosphäre für Recht und Ordnung sorgten.

Junge Siegerin beim großen Kürbis-Wettbewerb

Wer hat den schönsten, den größten und den kreativsten Kürbis? Mittlerweile zur guten Tradition geworden ist bei der Schongauer Hexennacht der Kürbislaternen-Wettbewerb, den die Gruppe „Schongau belebt“ rund um den Marienbrunnen veranstaltete. Über zwanzig Teilnehmer brachten ihre Kunstwerke, die auf dem Brunnenrand platziert und durch Kerzen beleuchtet wurden.

+ Sofie Racz bekam für ihren Gewinner-Kürbis einen Gutschein überreicht. © Fröhlich Die Kürbis-Schnitzer hatten sich richtig Mühe gegeben und sich allerhand einfallen lassen. Da standen schaurige Fratzen neben Aschenputtels Kürbiskutsche, da spannte sich ein Spinnennetz quer über die beleuchtete Öffnung oder es schaute noch ein Mini-Kürbiskopf aus einem gruseligen Schlund. Neu in diesem Jahr: Die Besucher durften abstimmen, welcher Kürbiskopf einen Preis erhält. Die stolze Zahl von 451 Bewertern konnte Daniela Puzzovio („Schongau belebt“), die bei der Auswertung half, verkünden.

Über den ersten Preis freute sich Sofie Racz, die mit Mutter und Schwester zur Preisverleihung gekommen war. Martin Kayser („Schongau belebt“, li.) übergab ihr einen Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro.

VON URSULA FRÖHLICH