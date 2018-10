Vorfreude auf die Hexennacht

Hex, Hex! – Am 26. Oktober geht es wieder rund. Die Werbegemeinschaft Altstadt lädt ein zur vierten Schongauer Hexennacht. Shoppen bis 22 Uhr in schaurig-schöner Stimmung mit Musik und Attraktionen rund um den Marienplatz sollte sich keiner entgehen lassen.

Schongau– Schon zur Tradition geworden ist die von der Werbegemeinschaft in Zusammenarbeit mit der Initiative Schongau belebt veranstaltete Schongauer Hexennacht, bei der ein schaurig-schönes Treiben das Einkaufen in der Altstadt zu einem besonderen Erlebnis macht. Mit oder ohne Hexenverkleidung ist hier jeder eingeladen mitzumachen, wenn die Hexen die Stadt erobern. So wird der ganze Marienplatz samt Ballenhaus in magisches Licht getaucht. Feuerschalen sorgen für romantische Stimmung, und wer will, kann sich am offenen Feuer ein Stockbrot rösten.

Für das leibliche Wohl ist natürlich mit verschiedenen Schmankerln bestens gesorgt, und auch der Kürbis-Schnitz-Wettbewerb darf nicht fehlen. Wer die schönste, größte oder kreativste Kürbislaterne mitbringt, hat die Chance, einen der ausgelobten Einkaufs-Schex zu gewinnen. Neu in diesem Jahr: die Besucher stimmen ab, welche Kürbis-Laterne den Preis bekommt.

Ebenfalls Schecks gewinnen können die Besucher bei der Hexen-Rallye. Teilnahmekarten dazu gibt es in den teilnehmenden Geschäften. Es gilt, die Hexen in den Schaufenstern zu zählen.

Wer etwas über die Schongauer Geschichte erfahren möchte, ist genau richtig bei der historischen Stadtführung mit Kornelia Funke, die betont, dass es keine „Hexenführung“ sein wird. Immerhin für die Kinder wird eine besondere Führung mit der Hexe Haga Susa angeboten, und im Ballenhaus wartet eine Märchenstunde mit Susanne Amberg.

Auch im Stadtmuseum können die Besucher an einer Sonderführung teilnehmen. Gespenster basteln sowie das Bilderbuchkino „Die kleine Hexe“ in der Stadtbücherei stehen für die jüngeren Besucher auf dem Programm.

Für wildes Treiben sorgt die Tanzschule „dance&more“, die in der Stadt unterwegs sein und immer mal einen Showtanz einlegen wird. Wieviel die Uhr geschlagen hat, wird ein Nachtwächter, der ebenfalls in der Stadt unterwegs ist, verkünden.

Damit das Hexenflair noch zauberhafter wird, können sich die Besucher im Löwenhof Hexenfrisuren verpassen lassen oder bekommen ein schickes Henna-Tattoo.

Besonders schön fänden es die Mitglieder der Werbegemeinschaft Altstadt, wenn die Bewohner rund um den Marienplatz und in der Münz-, Wein-, Löwen- und Christophstraße sich der Aktion anschließen und ihre Hauseingänge dekorieren würden.

Künftig soll es auch die Möglichkeit für junge Bands geben, sich bei der Hexennacht zu präsentieren. Fürs nächste Jahr können sich Interessierte bei der Werbegemeinschaft bewerben.

Natürlich ist auch in den Altstadt-Geschäften viel geboten. Lassen Sie sich verzaubern von der Schongauer Hexennacht am 26. Oktober von 18 bis 22 Uhr, bei der die Zeit wie im Flug auf dem Hexenbesen vergehen wird.

Ursula Fröhlich