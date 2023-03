Schongauer Ausbildungsmesse SAM: 70 Aussteller werben um Nachwuchskräfte

Kampf gegen Fachkräftemangel

Von Andreas Jäger schließen

70 Aussteller mit über 800 Ausbildungsberufen im Angebot präsentierten sich bei der Schongauer Ausbildungsmesse. Alle wollten Auszubildende anwerben und gegen den drohenden Mangel an Fachkräften ankämpfen.

Schongau – Ob Handwerk, Industrie, Gesundheitswesen, Dienstleistung oder Öffentlicher Dienst: Aus nahezu jedem Bereich waren Aussteller auf der Messe vertreten. An den unterschiedlichen Ständen informierten Ausbilder und Auszubildende über die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten des jeweiligen Unternehmens. Neben Hintergrundinformationen hatten die Aussteller auch allerlei Aktionen für die Besucher vorbereitet, vom Glücksrad über eine VR-Brille bis hin zum Fotoautomaten.

Diese Kreativität imponierte auch Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU), die sich freute, dass die Ausbildungsmesse nach drei Jahren Corona-bedingter Zwangspause wieder in Präsenz und nicht mehr online stattfinden konnte. „Das ist einfach ein riesiger Unterschied, wenn man mit den Leuten persönlich reden kann“, so Jochner-Weiß.

Fachkräftemangel setzt Unternehmen in der Region zu

Diese Freude teilten auch Helmut Pößniker von der Firma Hochland sowie Anton Eirenschmalz von der gleichnamigen Maschinen- und Metallbaufirma in Schwabsoien. Neben ihren jeweiligen Unternehmen vertraten die beiden den Informationskreis der Wirtschaft im Bereich Schongau. Auch Roland Streim, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Oberland mit ihren Innungen, besuchte die Ausbildungsmesse.

Als Vertreter der Lokalpolitik waren neben Jochner-Weiß auch Schongaus Zweite Bürgermeisterin Daniela Puzzovio (ALS), Altenstadts Bürgermeister Andreas Kögl (CSU) sowie Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder (CSU) vor Ort. Letzterer war mit seiner Firma „Ostenrieder Design & Marketing“ zusammen mit Alexander Berndt für die Koordination und Durchführung der Ausbildungsmesse zuständig.

+ Landrätin Andrea Jochner-Weiß am Stand der Firma „Kögel Zerspanungstechnik“ aus Schwabsoien. © Hans-Helmut Herold

Beim gemeinsamen Rundgang erfuhren die Lokalpolitiker dann unter anderem, dass das Thema Fachkräftemangel auch den Unternehmen in der Region gewaltig zusetzt. „Ganz schlecht“ lautete etwa die Antwort der Metzgerei Boneberger auf die Frage, wie es denn mit Nachwuchs aussehe. An der Bezahlung könne es jedoch nicht liegen: „Die ist übertariflich“, betonten die anwesenden Mitarbeiter im Gespräch mit der Heimatzeitung. Viel mehr liege es an den für junge Leute häufig unangenehmen Arbeitszeiten in diesem Beruf.

„Interesse an Ausbildung oder Freiwilligem Sozialen Jahr im Pflegebereich ist da“

Das relativ geringe Interesse an einer Ausbildung in der Metzgerei bedauerten die Boneberger-Mitarbeiter, denn sowohl Metzger, als auch Fachkraft für Lebensmitteltechnik und Metzgereifachverkäufer seien allesamt spannende und kreative Berufsfelder. Zudem sei das direkte Kundenfeedback auf die eigene Arbeit sehr bereichernd.

Ein direktes Feedback gibt es auch als Pflegefachmann bei der Ökumenischen Sozialstation Oberland. „Das Interesse an einer Ausbildung oder einem Freiwilligen Sozialen Jahr im Pflegebereich ist auf jeden Fall da“, resümierte Pflegedienstleiterin Astrid Graf. Dennoch spüre man auch bei der Sozialstation den allgemeinen Fachkräftemangel. Man setze deshalb umso mehr auf die Gewinnung von Auszubildenden, wie Graf betonte.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Um für Auszubildende auch weiterhin attraktiv zu sein, hat man bei der Penzberger Firma „Roche“ die Wichtigkeit des Themas „Work-Life-Balance“ erkannt. „Die Begleitumstände sind vielen mittlerweile sogar wichtiger als die Bezahlung“, erklärte Ausbilder Florian Engbrecht. Deshalb biete „Roche“ seinen Mitarbeitern unter anderem flexible Arbeitszeiten, ein betriebseigenes Fitnesscenter oder Vergünstigungen beim Mittagessen.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.