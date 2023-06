„Served Cold“: Schongauer Metal-Band im Finale des „Emergenza“-Wettbewerbs

In ihrem Element: Die Musiker der Schongauer Metal-Band „Served Cold“. © Tschepe

„Served Cold“ hat allen Grund zum Feiern: Im Halbfinale des weltweiten „Emergenza“-Band-Wettbewerbs sicherten sich die jungen Musiker den ersten Platz.

Schongau/München – Beim „Emergenza-Festival“ gibt es mehrere Runden: Im Halbfinale standen neben „Served Cold“ sieben weitere Bands der unterschiedlichsten Genres auf der Bühne. Das Ergebnis ist eine Zusammensetzung aus Publikumsabstimmung und Jurybewertung, den die Schongauer jetzt gewonnen haben.

Einen derartigen Erfolg hätten sich die Schongauer mit ihrem doch recht harten Musikstil, „Death-/Metalcore“ genannt, anfangs nicht vorstellen können, erzählt Bassist Schröpfer im Gespräch mit der Heimatzeitung. Dazu kam nämlich, dass die Reihenfolge der Auftritte ausgelost worden war und „Served Cold“ gleich zu Beginn spielen musste. Gitarrist Schreiber berichtet: „Da haben wir uns bissl Sorgen gemacht, ob schon Leute da sind. Aber das war unbegründet.“

„Served Cold“: Band aus Schongau im Finale des „Emergenza“-Band-Wettbewerbs

Denn auf ihre Fans konnten sich die Jungs wieder verlassen: Auf dem gesamten Gelände des Kulturzentrums „Backstage“ in der Landeshauptstadt wimmelte es an jenem Abend von Unterstützern in „Served Cold“-Fan-Shirts. Und die Opener-Position hatte auch einen besonderen Vorteil: „Wir hatten keinen Umbau, konnten unser Zeug in aller Ruhe aufbauen und spontan noch einen Song mehr ins Set reinpacken“, erzählt Sänger Bauer.

Die Freude der Band über den Sieg im Halbfinale resümiert Schreiber bescheiden: „Irgendwie is g’laufen.“ Offensichtlich, wie nicht nur das Ergebnis zeigt. Auch der sonst so skeptische Schlagzeuger Schariflou sagt nachträglich zum Auftritt: „Ich war sehr zufrieden, das bin ich eigentlich nie“, und lacht. „Ich wäre am liebsten gleich nochmal auf die Bühne gegangen.“ Lang ist es nicht mehr, dann geht es für „Served Cold“ ins Bayern-Finale. Es findet ebenfalls im „Backstage“ in München statt. Diesmal allerdings nicht wie bisher im Club, sondern in der noch größeren Halle. Schariflou schwärmt: „Ich glaube, das ist für uns alle ein Traum.“

Musiker wollen im Bayern-Finale komplett neuen Song spielen

Das Bayern-Finale wird der dritte von fünf möglichen Auftritten im Rahmen von „Emergenza“. Wenn sich die Schongauer Metaller gegen die sieben anderen Bands an diesem Abend durchsetzen, können sie eine Woche später im Deutschland-Finale in Berlin auftreten.

Das darauffolgende Finale des „Emergenza Festival“ findet dann im August im Rahmen des „Taubertal Open Air“ in Rothenburg ob der Tauber statt, wo die internationalen Newcomer neben Künstlern wie Peter Fox oder Marteria spielen werden. Der Hauptgewinn: eine professionelle Album-Produktion.

Um es dorthin zu schaffen, wollen sich Luis, Kai, Korbi, Nils und Max nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen. Neben bekannten Liedern dürfen sich ihre Fans im Bayern-Finale unter anderem auf einen komplett neuen Song freuen.

Junge Musikgruppe mit „Minimum an Equipment und Maximum an Sound unterwegs“

„Served Cold“: Die Band gibt es noch kein Jahr, und eigentlich macht die Gruppe nur hobbymäßig gemeinsam Musik. Die Jungs möchten sich weiter verbessern, sind mit ihrem aktuellen Auftreten aber schon sehr zufrieden. Bauer fasst elegant zusammen: „Im Großen und Ganzen sind wir mit einem Minimum an Equipment und einem Maximum an Sound unterwegs.“

Die fünf Musiker aus dem Landkreis schätzen es sehr, dass ihre Fans sie so rührig unterstützen. Dass sie regelmäßig Zeit investieren, die Fahrt auf sich nehmen, um „Served Cold“ spielen zu sehen und im Fall von „Emergenza“ für eine halbe Stunde Auftritt ihren gesamten Samstagabend blocken, ringt ihnen Respekt ab.

Dafür wollen die Schongauer Metaller ihnen am Abend des bevorstehenden Bayern-Finales etwas zurückgeben: Mit einem Shuttlebus ab Schongau über Peiting und Weilheim zum Veranstaltungsort und zurück möchten sie dafür sorgen, dass ihre Fans sicher zum Auftritt und wieder nach Hause kommen. Freigetränke gibt es inklusive.

Falls es mit dem endgültigen Sieg nichts werden sollte, wollen die Jungs von „Served Cold“ es gelassen nehmen: „Wir sind da eigentlich ohne riesen Erwartungen reingegangen – mehr aus Spaß an der Gaudi. Aber klar: Gewinnen wär’ jetzt natürlich geil.“ Von Larissa Glas