Schongauer Bikepark: Ansturm am Eröffnungs-Wochenende

Ob Groß oder Klein, für jeden gibt es die passende Strecke, um im Bikepark Schongau seine Runden zu drehen. Der Andrang am Samstag war nicht zu übersehen.

Start in die Saison

Ein gutes Jahr ist er alt, der Bikepark an der Schärflshalde. Jetzt präsentiert sich der Bikepark nach der Winterpause wieder, und das von seiner besten Seite. Der Herzeigeparcours lockte an diesem Wochenende jede Menge Besucher an.