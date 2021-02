Schongauer Drogen-WG hat im großen Stil gedealt

Marihuana, Kokain, Amphetamin, Ecstasy und Kräutermischungen: Monatelang setzte eine vierköpfige Männer-Wohngruppe in Schongau alle möglichen Drogen um und griff auch selber gerne zu Marihuana und Kokain. Das Quartett flog auf.

Schongau – „Ich habe konsumiert und gezockt, das war mein Leben“, sagte ein 28-Jähriger aus Peiting. Seit dieser Woche muss sich die alte Drogen-WG vor dem Landgericht verantworten.

2019 hatten sie ihr „chilliges“ Leben in vollen Zügen genossen. „Manchmal sind wir nur bekifft rumgehangen“, erinnerte sich der Peitinger. Der riesige Abnehmerkreis in Schongau und Umgebung brachte die Polizei schließlich auf ihre Spur. Am 2. Dezember 2019 wurden alle festgenommen, die ersten, als sie gerade das Haus in der Münzstraße verlassen wollten und ihnen die Beamten schon entgegenkamen.

Drogen in der Größenordnung von zwei bis hundert Gramm verkauft

In der Größenordnung von zwei bis hundert Gramm hatten die Männer laut Anklage ihre Drogen verkauft. Ob sie als Bande agierten, muss der Prozess noch zeigen. Auf jeden Fall wurden in der WG etliche Waffen gefunden, darunter zwei Baseballschlägher, ein Teleskopschlagstock, ein Elektroschocker, zwei Einhandmesser und zwei echt ausschauende Softair-Waffen.

Angeklagter will Waffen nie gesehen haben

„Davon wusste ich nichts“, behauptete der Angeklagte, „ich habe nie etwas gesehen“, fügte er hinzu. Allerdings hatte er angeblich auch kein Zimmer in der WG bewohnt, sondern nächtigte allenfalls auf der Couch in einer Nische, wenn er zu viel konsumiert hatte, um zu seiner Frau zu fahren oder zu seinen Eltern, wo ihm immer noch das alte Kinderzimmer zur Verfügung stand. Doch dem Vater passte es gar nicht, dass der Peitinger Drogen nahm. „Er wollte mich zusammenschlagen“, berichtete der Angeklagte.

Wohnhaus wurde mit Videoanlage überwacht

Über die WG jedenfalls wusste der Mann, der mitunter als Gartenbauer arbeitete, ziemlich gut Bescheid. Nicht zu übersehen war dort eine Videoanlage, die laut Anklage das Wohnhaus komplett überwacht hatte. Die war angeblich nicht wegen der Drogenabnehmer installiert worden, behauptete der 28-Jährige, sondern wegen der Besucher einer Bar im Erdgeschoss. Die hätten sich stets unflätig benommen, seien laut gewesen, hätten ein Radl demoliert und an die Hauswand uriniert. Zunächst einmal war – wohl zum Zweck der Einschüchterung – eine Attrappe installiert worden. Sie wurde ausgewechselt gegen eine richtige Kamera mit Display in der Wohnung. Nach und nach kamen noch zwei weitere Kameras hinzu, die Gang und Hinterhof überwachen sollten.

Im Laufe der Zeit gerieten die Männer in Streit

Im Laufe der Zeit hatten sich die Männer zerstritten. Unklar, ob es die Vormachtstellung eines Mithäftlings war, die nicht jeder anerkennen wollte oder die Verkaufssituation, die zum Bruch führte. Laut Anklage gab es auch zwei Mitbewohner, die als Bodyguards dienten und die Abnehmer einschüchtern sollten, bevor sie zum „Chef“ gingen. Zu ihnen gehörte angeblich auch der Peitinger, der diesen Vorwurf aber vehement abstritt. Ihm hielt die Anklage des Weiteren vor, dass er einen Tätowierer mit Drogen bezahlt hätte. Doch der 28-Jährige behauptete, diesen Tätowierer gar nicht zu kennen. Seine Tatoos, habe jemand anders gemacht, erklärte er und krempelte seine T-Shirt-Ärmel für die Vorsitzende Richterin bereitwillig auf.

Doch ganz so harmlos, wie er sich vor dem Gericht präsentierte, war der Mann wohl nicht. Immerhin betrog er einen großen Kunden, flüchtete mit einer fünfstelligen Geld-Summe, ohne die vereinbarten Drogen korrekt zu liefern. Vor Gericht redete er sich mit dem Umstand heraus, dass er doch stets pleite gewesen sei und die Menge Rauschgift niemals hätte vorfinanzieren können. Der Prozess dauert an.

