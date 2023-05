Schongauer Festspiel: Neuer Podcast erzählt von Menschen hinter dem Stück

Bei der Produktion des Podcasts: Michael Boos (li.) lässt in der jüngsten Folge Regisseur und Autor Maximilian Geiger zu Wort kommen.

Projekt des Theatervereins

Für den Theaterverein „Treibhaus“ läuft die heiße Festspielphase. Vereinsvorstand Michael Boos hat sich eine zusätzliche Aufgabe geschaffen: Er produziert einen Podcast, in dem er die Menschen hinter dem Stück „1493 – Schongau zwischen Blut und Freundschaft“ vorstellt.

Schongau – Bereits die erste Folge des Podcasts ist gut angenommen worden, in der Schneiderin Katrin Lohr-Berens mehr über die Entstehung der Kostüme erzählte. In der zweiten Folge ist nun Max Geiger an der Reihe, der das Stück geschrieben hat, Regisseur ist und selbst als Schauspieler auftaucht.

Obwohl er bereits seit seiner Kindheit als Laiendarsteller aktiv ist, fällt es ihm nicht leicht, vor dem Mikrofon Rede und Antwort zu stehen: „Auf der Bühnen spielen ist leichter“, gesteht er, als er gegenüber von Boos dessen Fragen beantworten soll.

Zwischen den Männern auf dem Tisch im „Treibhaus“ in der Pöllandtstraße stehen ein Laptop und zwei Mikrofone, die extra für den Podcast gekauft wurden. „Irgendwelche Geschichtsnerds gibt es immer, die etwas zu meckern haben“, befürchtet Geiger, dass er Fakten liefern könnte, die angreifbar sind. Doch Boos beruhigt ihn: „Du machst das super.“

Podcast zum Schongauer Festspiel „1493“: Historiker erläurtert Hintergründe

Zunächst wird über die Ritter im 15. Jahrhundert geplaudert. Geiger, der studierter Historiker ist, erzählt von den damaligen Machtverhältnissen in Schongau und dem Stadtbrand, der, wie er verrät, einen wichtigen Impuls seines Stücks darstellt. „Meine Figuren basieren teilweise auf echten Rittern“, erklärt Geiger und gibt einen Einblick in die Recherche, die ihn mit dem ehemaligen Kreisheimatpfleger zu zahlreichen alten Dokumenten und Büchern führte.

Auch über den Hintergrund der Hauptfigur Richard Argensteiner weiß der Regisseur einiges zu berichten: „Der ist witzig“, bricht es auf einmal mit einem Lachen aus Geiger heraus, als ihm noch eine historische Figur – ein Bäcker – einfällt.

Aufnahmestopp, kurz sortieren, und weiter geht es mit dem Interview. Beim Schreiben habe er bereits Schauspieler für bestimmte Rollen im Kopf gehabt, sogar für sich selbst, aber auch für zwei andere Kollegen. „Im Laufe des Schreibens habe ich dann festgestellt, dass es besser wäre, die Rollen zu tauschen, einfach mal, um Euch eine größere Herausforderung zu geben“, sagt er mit schelmischen Grinsen in Richtung Boos. Die Statisten wolle er ebenfalls nicht vergessen. „Ich möchte ihnen zeigen: Du bist genau so wichtig wie jeder andere in der Szene“, wertschätzt er den Einsatz der vielen Darsteller.

Auf Spotify und der Treibhaus-Homepage gibt es den fertigen Podcast zu hören

Sogar Informationen, die noch nicht verbreitet wurden, lässt Geiger im Podcast heraus: Zum Beispiel, dass Linus Mödl wie bei der „Henkerstochter“ die Musik komponiert, diesmal aber von „Treibhaus“-Mitglied Martin Kriwan und dessen Partnerin Emma unterstützt wird.

Und dann gibt es noch einen emotionalen Dank an Geigers Freundin Greta, die ihn bei seinem kompletten Vorhaben zur Seite steht. Zum Schluss hakt Boos nach, auf was sich der 32-Jährige am meisten freut. Geiger muss nicht lange überlegen: „Dass ich mit meinen Freunden zusammen auf der Bühne stehen und dem Publikum ein Stück der Geschichte Schongaus nahebringen kann.“

Der fertige Podcast ist bereits online und auf der Plattform Spotify sowie auf der Homepage www.theaterverein-treibhaus.de zu finden. Karten für das Festspiel gibt es ebenfalls auf der Homepage sowie in der Bücher-Galerie in der Münzstraße und im Gebrauchtmöbelhaus Pfaffenwinkel in der Bahnhofstraße.