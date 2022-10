Nur ihr Wimmern deutete den Weg: Schongauer Feuerwehr rettet Katze aus Baum an der B17

Retter Michael Schießlbauer hält die Ausreißerin sicher in den Händen. Seine Streicheleinheiten zählen bei der Katze mehr als die Leckerli des Kommandanten Berchtold.

Funkspruch „Kleintierrettung“

Mit einer Drehleiter hat die Schongauer Feuerwehr eine hilflose Katze gerettet. Das Tier hatte sich bei Hochland auf einem Baum verirrt - neben der viel befahrenen B17.

Schongau – Dass die Kräfte der Schongauer Freiwilligen Feuerwehr ein Herz für Tiere haben, stellten sie schon öfters unter Beweis. So auch am vergangenen Donnerstagmittag, als sie zu einem Einsatz auf die B 17 zwischen Schongau und Altenstadt alarmiert wurden. „Kleintierrettung an der B 17“ lautete der Funkspruch, den die Leitstelle auf die Piepser schickte.

„Urheber“ der Aktion war Schongaus Kommandant Werner Berchtold selbst. Zum Hintergrund: Seit Tagen beobachteten Mitarbeiter der Firma Hochland in Schongau, dass sich in einem der Baumwipfel nahe der Bundesstraße eine Katze befindet. Von Tag zu Tag hörte sich ihr Miauen kläglicher an. Schongaus Feuerwehr-Kommandant Berchtold, der selbst bei Hochland arbeitet, wurde informiert, schließlich hat er schon einige solcher „Rückholaktionen“ geleitet.

Kleintierrettung an der B17: Die Katze hatte es nicht mehr aus eigener Kraft vom Baum geschafft

Nach seiner Einschätzung schaffte es die Katze nicht mehr, aus eigener Kraft vom Baum runterzuklettern. Einen Sturz auf die B 17 und ein Überrollen der Katze wollte man verhindern. „Also muss die Drehleiter herhalten, um das Tier sicher zu retten“, so der Gedanke zum eingeleiteten Rettungs-Einsatz.

Dazu musste die B 17 kurzfristig gesperrt werden. Michael Schießlbauer wurde im Rettungskorb in luftige Höhe gefahren. Sehen konnte er die Katze zunächst nicht, nur ihr Wimmern zeigte ihm den Weg. Mit einem ruhigen, aber beherzter Zugriff konnte er das Tier fixieren und in seine Arme schließen.

Derweil wartet Kommandant Werner Berchtold mit einem Schüsselchen voller Katzenfutter auf die Ausreißerin, die ihm aber sehr arrogant den Rücken zudrehte. Vielleicht zogen die Streicheleinheiten von Schüsselbauer mehr als die Leckerli des Kommandanten. Auf alle Fälle ging die Rettungsaktion „schnell und unbürokratisch“ über die Bühne. Zur Vorsorge wurde die Katze anschließend dem Schongauer Tierheim übergeben. Von Hans-Helmut Herold

