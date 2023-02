60. Geburtstag auf 6263 Metern Höhe: Schongauer besteigt die größten Vulkane der Welt

Ein Traum geht am letzten Tag im Dezember 2022 in Erfüllung. Hermann Ferling steht im fünften Anlauf an seinem 60. Geburtstag auf dem „Chimborazo“ (6263 Meter). © Ferling

Vor seinem 50. Geburtstag hatte sich Hermann Ferling das Ziel gesetzt, die höchsten Vulkane zu besteigen. Zu seinem 60. Wiegenfest war er in 6263 Metern Höhe auf dem „Chimborazo“ in Ecuador, dem vom Erdmittelpunkt aus gemessen höchste Berg der Welt.

Schongau – Er hat es geschafft, ein Traum ist für Hermann Ferling in Erfüllung gegangen: Nicht ohne Stolz und überglücklich hält er die kleine Fahne seiner Heimatstadt Schongau in den Händen. In über 6000 Metern Höhe steht er auf dem Vulkangestein, das in diesem Moment sein Gabentisch ist zum 60. Geburtstag.

Nicht im Kreise seiner Familie feiert er diesen besonderen Tag, er steht einsam in bitterer Kälte auf dem „Chimborazo“. Die Gedanken in seinem Kopf fahren in diesem Moment Achterbahn. Er denkt an seine Ehefrau Sylvia zuhause, genießt dabei den Anblick der endlosen Weite über den Wolken. Das ist für Hermann Ferling der Himmel auf Erden, quasi der Tanz auf dem Vulkan. „In mir ruhte in diesem Moment eine innere Zufriedenheit“, wird er nach seiner Rückkehr sagen.

Vor elf Jahren packte Ferling auf dem Kilimandscharo das Bergfieber

Elf Jahre zuvor hatte Ferling mit dem „Kilimandscharo“ seinen Einstand in Sachen Vulkanfieber gegeben, hatte nach konsequentem Training den höchsten Berg Afrikas mit seinen 5895 Metern bestiegen. Eine Duftmarke war gesetzt, die Faszination unbeschreiblich, das nächste Ziel vor den Augen.

Ferling plante zwei Jahre später, mit dem „Mount Elbrus“ im Kaukasus den höchsten Vulkan Europas zu erklimmen. 5648 Meter sind dessen stolzes Gardemaß. Ferlings Plan war, die Ersteigung mit Tourenskiern zu meistern. Auch dafür war im Vorfeld intensives Training nötig.

Hermann Ferling präsentiert drei Tage vor seinem 60. Geburtstag die Fahne seiner Heimatstadt Schongau auf dem Vulkan „Antisana“ in 5755 Metern Höhe. Im Hintergrund ein seltenes Schauspiel: Der Vulkan „Cotopaxi“ (5898 Meter) wird gerade aktiv. © Ferling

Dass der chemisch-technische Assistent beim Bayerischen Landesamt für Umwelt täglich mit dem Fahrrad von Schongau nach Wielenbach fährt, ist für ihn eine ganz selbstverständliche Trainingseinheit. Dazu kommen die „Fleißarbeiten“, die er so oft wie möglich erledigt: „Mit dem Rad fahre ich zur Kenzenhütte, gehe über den Geiselstein zur Hochplatte, dann zurück zur Kenzenhütte und mit dem Radl wieder zurück nach Schongau“, sagt Ferling.

Und er ergänzt ganz nebenbei, dass er in der Vorbereitung für jedes Unternehmen immer gute 8000 Kilometer in die Pedale tritt. Der Lohn seiner Ausdauer: Der „Mount Elbrus“ konnte planmäßig auf Ferlings Liste abgehakt werden.

Auf den „Chimborazo“: Erste Versuche scheiterten

Für jedes „Vulkan-Unternehmen“, das Ferling durchzieht, muss er gute 8000 Euro investieren. Im Jahr 2015 war der „Ojos del Salados“, der höchste Vulkan der Welt auf 6893 Metern Höhe, das Ziel. Alle Besteigungen absolvierte Ferling ohne Sauerstoff. Um seinen Körper an die dünne Höhenluft zu gewöhnen, wurden immer drei Lager aus Zelten eingerichtet. Stufenweise arbeitete sich Ferling so nach oben.

Dass Hermann Ferling aber auch mit Niederlagen umgehen kann, zeichnet ihn aus, gibt ihm sympathische menschliche Züge. Am „Chimborazo“ in Ecuador biss sich Ferling schier fest. Der erste Versuch scheiterte 2015 wegen schlechten Wetters. „Die Enttäuschung war natürlich groß, aber der Berg bleibt ja“, so Ferling damals. Ein Sieg der Vernunft.

2022 bestieg Ferling die größten Vulkane in Asien und Mexiko

Drei Jahre später folgte der zweite Versuch: Wegen der großen Unruhen in Ecuador im Jahr 2018 musste er aber erneut klein beigegeben. Ein Jahr später machten Lawinenabgänge dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Doch Ferling blieb hartnäckig, wollte es schaffen. Zwei weitere Jahre intensive Trainingseinheiten zuhause, dann zurück nach Ecuador. Dann aber war es das lädierte Knie, was 2021 alles zum Scheitern brachte. Es sollte einfach nicht sein.

Planänderung bei Hermann Ferling: Vielleicht haben ihn Berggeister auf dem Schirm, so sein Gedanke. Deshalb zog es ihn im Mai 2022 in den Iran. Dort ging er den „Damawand“ mit seinen 5671 Metern an – erfolgreich. Der höchste Vulkan Asiens war abgehakt. Schon ein halbes Jahr später war Ferling schon wieder auf Achse: Er bestieg den „Pico Orizaba“ in Mexiko, mit 5636 Metern dort der höchste Vulkan. Die zwei Fünftausender taten ihm gut: Ein erneuter Versuch, den „Chimborazo“ zu meistern, stand auf Ferlings Plan.

Besonderes Schauspiel auf dem „Antisana“-Gipfel

Es folgte eine Vorbereitung der besonderen Art. Ferling reiste nach Ecuador und bestieg am 25. Dezember vergangenen Jahres den „Cayambe“ (5790 Meter) und drei Tage später den „Antisana“ (5755 Meter). Dieser wird sehr selten bestiegen, da er viele Gletscherspalten hat. Deswegen fordert er auch jedes Jahr Todesopfer. Auf dem „Antisana“-Gipfel erlebte Ferling ein besonderes Schauspiel: Während des obligatorischen Fotos mit der Schongauer Fahne wurde im Hintergrund der „Cotopaxi“ (5898 Meter) aktiv. Ein Präsent kurz vor Ferlings 60. Geburtstag.

Diese beiden 5000er-Vulkane dienten dem Schongauer zur finalen Höhenanpassung für sein großes Vorhaben drei Tage später: Es ist die Nacht vor Ferlings 60. Geburtstag. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Auch alle Vorzeichen passen, Optimismus liegt sowieso immer in der eiskalten Luft.

Im fünften Anlauf: Ferling steht auf dem Gipfel des „Chimborazo“

Das Thermometer zeigt minus 25 Grad, der Aufstieg beginnt gegen 23 Uhr. Sieben Stunden liegen vor Ferling. Sieben lange Stunden, um sein ersehntes Geburtstagsgeschenk zu bekommen. „Der Sonnenaufgang ist unbeschreiblich, die Stille dazu wie ein Geschenk des Himmels“, sind die Gedanken, die in ihm in diesem Moment umherschwirren.

Der letzte Tag im Dezember 2022 ist ein wahrer Glückstag: Hermann Ferling erfüllt sich seinen Traum. Er steht am Gipfel des „Chimborazo“ und hält die Fahne seiner Heimatstadt Schongau in den Händen. Götterdämmerung.

Zwei Vulkane fehlen Ferling noch in seiner Sammlung: Der „Mount Sidley“ in der Antarktis, auf dem noch keine 20 Menschen waren, und der „Mount Giluwe“ in Ozeanien. Diese werden aber Träume bleiben. Denn, wie Ferling erzählt, müssten für jedes dieser Unternehmen um die 64 000 Euro aufgebracht werden. Und das übersteigt jegliches Vulkanfieber. Aber könnte das aktuelle Geburtstagsgeschenk wirklich getoppt werden?

Von Hans-Helmut Herold

