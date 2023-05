„Gesundheit ist keine Ware“: Beschäftigte des Schongauer Krankenhauses fordern Perspektive

Von: Elke Robert

In großer Runde äußerten Mitarbeiter des Schongauer Krankenhauses ihre Sorgen und Ängste, die Unsicherheit müsse aufhören. Zu dem Gespräch hatte die Gewerkschaft Verdi eingeladen. Kreis soll sich stark machen © Herold

„Laut für uns!“ Nach diesem Motto stehen die Beschäftigten des Schongauer Krankenhauses auf und fordern einen tragbaren Plan zum Erhalt der Klinik, eine Perspektive. Die Unsicherheit müsse aufhören, und zwar rasch.

Schongau – „Unser Ziel ist es, dass jene zu Wort kommen, die unter dieser Situation arbeiten müssen.“ Mit diesen Worten fasste Gewerkschaftssekretärin Uschi Zwick die Intention des Pressegesprächs in Schongau zusammen, zu dem Verdi geladen hatte. Neben den Betriebsratsvorsitzenden des Schongauer Krankenhauses, Roberto Hänsel und Tanja Nowotny, saß eine Reihe langjähriger Mitarbeiter der Schongauer Klinik am Tisch. Sie machten ihrem Ärger über die derzeitige Situation Luft und äußerten Ängste um ihren Arbeitsplatz.

„Wir haben uns dazu entschieden, in Schongau zu arbeiten, und die 1i-Pläne für Schongau bedeuten, dass wir unseren Arbeitsplatz verlieren – ohne Perspektive oder Alternative“. So formulierte es etwa Rick Breunig, Leiter der Intensivstation am hiesigen Krankenhaus. Wie in der Runde deutlich wurde, ist für viele ein Wechsel nach Weilheim keine Alternative – erst Recht nicht für Teilzeitkräfte: Die Wege seien zu weit, nicht jeder habe ein Auto.

„Bei mir läuten alle Alarmglocken“, so der Betriebsratsvorsitzende. Langjährige Mitarbeiter würden plötzlich nach Kündigungsfristen fragen, „weil sie keine Perspektive sehen oder Angst davor haben, in Schongau ist von jetzt auf gleich dicht“, beschreibt es Hänsel. Offenbar wollten jetzt auch „die Urgesteine“ gehen. „Ich befürchte, dass es einen Dammbruch gibt.“ Daher müsse man sich nun gemeinsam hinstellen und für den Erhalt der Arbeitsplätze kämpfen. „Das geht nur laut, aber wir müssen schauen, wie wir das hinkriegen“, so Hänsel. Die Fronten seien verhärtet, gegen das Aktionsbündnis werde gewettert, dieses wiederum wettere gegen die GmbH, den Aufsichtsrat, den Kreistag. Damit hätten die Mitarbeiter, die sich in Schongau solidarisieren und mit Unterstützung der Gewerkschaft zu Wort melden, jedoch nichts zu tun, betonte Breunig.

Auch die stellv. Betriebsratsvorsitzende Tanja Nowotny sprach von täglichem Frust und Unruhe, sie kreide es der Politik im Kleinen und im Großen an, dass Geld fehle und die Arbeitsplätze gefährdet seien. „Wir müssen Krankenhaus bleiben, nicht Pflegeeinrichtung werden“, ist die Meinung von Alexander Lang, Fachkrankenpfleger auf der Intensivstation Schongau. Er kritisierte, dass eine einst gut laufende Klinik scheibchenweise demontiert worden sei. „Und das merken auch die Mitarbeiter, man wird aufs Abstellgleis geschoben auf Kosten eines anderen Hauses, obwohl wir eine GmbH sind.“ Schongau müsse unbedingt als Grund- und Regelversorger erhalten bleiben – mit Geburtshilfe. Man wolle alle Patienten aus dem Umkreis „nach bestem Wissen und Gewissen versorgen“, so Lang. „Patienten sind hier keine Nummer, sondern fühlen sich wohl“, erklärte eine OP-Mitarbeiterin.

Gunnar Prielmeier, seit über drei Jahrzehnten in der Krankenpflegeschule in Schongau tätig, wünschte sich konkret einen mit Gewerkschaft und Beschäftigten abgestimmten Plan seitens der Geschäftsführung. Das Hauptaugenmerk müsse auf dem Erhalt der Arbeitsplätze und der Gesundheitsversorgung im westlichen Landkreis liegen. „Inklusive Notfallversorgung“, so Prielmeier. Er sieht gute Chancen, den Kreistag zu überzeugen.

Eine „Strategie seitens der Geschäftsführung“, forderte auch Breunig, und zwar mit unterschiedlichen Wegen, auch mit Konzept für ein 1n-Haus. Faktisch könne man derzeit in Schongau kein Geld mehr verdienen mit einem Krankenhaus, in dem man keine Abteilungen mehr habe und nur Chefärzte, die überwiegend in Weilheim zu finden seien.

Insgesamt finde eine Demontage des westlichen Landkreises statt, wogegen der Kreistag nichts unternehme, so der Vorwurf einer Gesprächsteilnehmerin, die die vielen gefährdeten Arbeitsplätze oder Stellenstreichungen hiesiger Unternehmen wie UPM, Hoerbiger und Strumpffabrik ansprach.

Die Gewerkschaftssekretärin erinnerte an die zwei Krankenhausschließungen im Ostallgäu, was heute als Fehlentscheidung gelte. Aber es gebe auch Landkreise, in denen Krankenhäuser zur Daseinsvorsorge gehörten – rote Zahlen hin oder her. „Man muss dahin zurückkommen, dass Gesundheit keine Ware ist“, so Zwick. Statt den Ball hin und her zu spielen und sich über eine Krankenhausreform aufzuregen, müsse der Landkreis etwas dagegen tun und sich stark machen gegenüber den Kostenträgern und der Gesundheitspolitik bundesweit.

