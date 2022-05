Maibaum in Ludenhausen: Premiere für den Feuerwehrchef

Schongauer Land: Die schönsten Maibäume — „Sie haben versucht, uns den Baum zu stehlen, aber keine Chance“

Von: Rafael Sala, Jennifer Battaglia, Roland Halmel

Teilen

Mehr als 600 Besucher gab‘s beim Maibaum-Aufstellen in Denklingen. © Johannes Jais

Nachdem in den vergangenen zwei Jahren das Maibaumaufstellen in vielen Gemeinden coronabedingt aufgefallen war, duften heuer endlich wieder die geschmückten Bäume feierlich errichtet werden.

Weilheim-Schongau — Endlich war es wieder so weit. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wurden überall im Schongauer Land wieder Maibäume aufgestellt. Wir waren vor Ort, nachfolgend eine Auswahl der besten Bilder.

Maibaum in Birkland: Und wieder gibt es einen Titel

Die Durststrecke ist beendet, wie man unschwer auf dem Foto erkennen kann. Auch die Birkländer Landjugend hat am 1. Mai einen neuen Maibaum aufgestellt. Wie es bei den Birkländern guter Brauch ist, wird der Baum immer noch mit Schwalben aufgestellt. Den Baum mit einer Länge von 32 Metern hat erneut Hermann Geiger spendiert. „Absolut bemerkenswert, dass seit 1957 jeder Baum von der Familie Geiger gespendet wurde“, lobt Landjugend-Vorstand Toni Pröbstl.

Damit die Burschen gut im Saft bleiben, sorgten die Mädels der Landjugend wie hier auf dem Bild Amelie und Steffi. © Hans Helmut Herold

„Die Wildsteiger hatten versucht, den Baum zu stehlen, aber keine Chance“, so der Vorstand weiter. Dass alles reibungslos über die Bühne ging, ist neben den kräftigen Mannsbildern der Landjugend auch Stefan Guffner zu verdanken. Der Zimmerermeister hatte das Kommando an diesem Nachmittag. Damit die Burschen gut im Saft bleiben, sorgten die Mädels der Landjugend wie hier auf dem Bild Amelie und Steffi.

Maibaum in Denklingen: Mehr als 600 Besucher sind dabei

Drei Minuten vor 15 Uhr gab Ludwig Preisinger ein letztes Mal das Kommando „Hebt an“. Noch einmal war eine konzentrierte Kraftanstrengung der Burschen an den Stangen gefordert, dann war der Stamm in der Vertikale und konnte am Fundament festgeschraubt werden. In Denklingen hat die Landjugend am Sonntag den 34 Meter langen Maibaum, der aus dem Pfarrwald war, aufgerichtet.



Mehr als 600 Besucher gab‘s beim Maibaum-Aufstellen in Denklingen. © Johannes Jais

Dass dies mit Muskelkraft geschah, wird als ein wesentlicher Grund dafür gewertet, dass sich mehr als 600 Besucher an der unteren Hauptstraße einfanden. Die Rosserer Hefele (Denklingen) und Greißl (Fuchstal) hatten vier Pferde eingespannt und den weiß-blauen Stamm schon um halb zwei Uhr vom Oberdorf zum Aufstellplatz gebracht.



Noch während einer Verschnaufpause beim Aufrichten tanzte der Epfacher Trachtenverein neben dem Maibaum. Dazu spielte die Musikkapelle Denklingen – ebenso wie später, als Burschen zum Marsch „Holzhackerbuam“ plattelten. Vorgesehen war später, nachdem zur „Bayernhymne“ die acht Meter hohe Fahne aufgezogen wurde, auch noch ein Auftritt der Landjugend aus Schwabsoien, dem Patenverein.

Maibaum in Ludenhausen: Premiere für den Feuerwehrchef

In Ludenhausen, wo eigentlich vom Jugendclub jedes Jahr ein Maibaum aufgestellt wird, stand die vergangenen beiden Jahre wegen der Corona-Pause nur ein drei Meter großes Zunftstangerl, das um Weihnachten von einem Christbaum ersetzt wurde. Jetzt war der neue Feuerwehrkommandant Andreas Stork das erste Mal für das Aufstellen des Maibaums verantwortlich – sein Vorgänger Joseph Reizele hatte den Job 24 Jahre lang ausgeführt.

Das Maibaum-Aufstellen war eine Premiere für Ludenhausens Feuerwehr-Chef. © Gisela Klöck

Dicht gedrängt scharten sich die Burschen um die Schwalben, um den mächtigen Baum in die Höhe zu hieven. Stolze 39,5 Meter hoch ragt der mit weiten Kränzen umwehte Zunftbaum in die Höhe. Bei Blechmusik im und am Brosselt-Stadl wurde anschließend weiter gefeiert.

Maibaum in Ingenried: Erstes Aufstellen nach sieben Jahren

Nach sieben langen Jahren wurde in Ingenried endlich wieder ein Maibaum aufgestellt. Kräftige Mannsbilder der Landjugend haben den 28 Meter hohen Maibaum hochgewuchtet. Anfangs waren acht Schwalben notwendig, am Schluss reichten drei, um den prächtigen Baum mit viel Gefühl in die Verankerung zu hieven. Dies alles unter den wachsamen Augen von Max Kögl.



Von den Zuschauern, die es sich nebenan an den Tischen zum Mittagessen bequem gemacht hatten, kam reichlich Applaus. Bürgermeister Georg Saur war begeistert, dass dieses Brauchtum nach sieben Jahren wieder stattfinden konnte. Es sei praktisch der Startschuss dafür, dass das Vereinsleben nach zwei Corona-Jahren wieder aufleben könne: „Einfach schön.“



In Ingenried wurde das erste Mal nach sieben Jahren ein Maibaum aufgestellt. © Walter Kindelmann

Der prächtige Baum wurde diesmal übrigens von der Familie Markus Mangold gespendet. Für das leibliche Wohl sorgte den Nachmittag über die Landjugend mit Vorsitzender Elena Martin, musikalisch begleitet von der Ingenrieder Musikkapelle mit Dirigent Benno Daxer.



Zum Festausklang am Abend hatte sich die Landjugend mit derzeit 75 Mitgliedern etwas Besonderes einfallen lassen. Sie versteigerten Teile des zerlegten Maibaumes, der vor sieben Jahren aufgestellt worden war. Die „Lechroaner Spitzbuben“ sorgten den Abend über für die musikalische Unterhaltung.

Maibaum in Peiting: Auch hier wurde kräftig gefeiert

Beim Kirchbichler Much wurde der Maibaum der Peitinger wie die Kronjuwelen der Queen bewacht, jetzt steht er wie eine Eins am Hauptplatz vorm Gasthof Keppeler. Gespendet wurde der Baum, der im Gemeindewald „Bergwiesn“ geschlagen wurde und eine Länge von 32 Meter hat, von der Gemeinde selbst.

Auch in Peiting wurde kräftig gefeiert. © Hans-Helmut Herold

Das Aufstellen des Baumes und natürlich auch die gesamte Organisation lag in den Händen des Trachtenvereins „Alpenrose“. Dieser zeigte einmal mehr vor der großen Besucherkulisse ein umfangreiches Rahmenprogramm. Trommlerzug, Knappschafts- und Trachtenkapelle, die Trachtenjugend und die „alten Hasen“ in Sachen Platteln bekamen für ihre Darbietungen Riesen-Applaus. Vor allem der Nachwuchs macht Hoffnung, dass die alten Traditionen weiter gepfelgt werden.

Maibaum Reichling: Pferdegespann und Blechmusik

Pferdegespann, Blechmusik, Böller und Tanz in den Mai – in Reichling war beim Maibaumaufstellen alles geboten, was das Brauchtum zu bieten hatte. Dabei hatte der Trachtenverein um Vorstand Markus Förg Glück: „Wir stellen alle drei Jahre einen Maibaum auf und sind genau im Rhythmus, Corona spielte bei uns keine Rolle“, sagte er. Mit Haflingergespann und begleitet vom Musikverein wurde am Morgen der Baum gebracht.

Eine große Feier gab‘s in Reichling. © Gisela Klöck

Zahlreiche Zuschauer verfolgten in der Dorfmitte, wie kräftige Burschen in Tracht mithilfe von Schwalben den 30-Meter-Baum emporhievten. Der Musikverein spielte auf und die Trachtenjugend bot Aufführungen, die das Team um die neue Jugendleiterin Magdalena Scharding einstudiert hatte. Nach Bankerltanz und Salven der Böllerschützen ging’s weiter ans Pfarrheim, wo mit Grillfleisch und Kuchentafel weitergefeiert wurde. „Es war ein voller Erfolg“, so Förg begeistert.

Maibaum in Rott: Mit Muskelkraft und Kran zum Ziel

28 Meter misst der Maibaum, den der Trachtenverein „D‘Rottbachtaler“ in Rott aufstellte. Bei gutem Wetter, an Nachmittag kam sogar die Sonne heraus, verfolgten hunderte Schaulustige das Aufstellen des Traditionsbaums, nachdem die Halterung an der Weststraße wegen der Corona-Pandemie über Jahre verwaist war.

Mit Muskelkraft und Kran wurde in Rott aufgestellt. © Roland Halmel

Maibaum in Rottenbuch: Mit einem Festzug durch den Ort

Mit einem Pferdegespann von vier Kaltblutpferden von Tobias Erhard, ehemaliger Vorstand vom Rottenbucher Trachtenverein Illachtaler, wurde der 33 Meter lange Maibaum in einem Festzug durch den Ort gezogen. Los ging es an der Tenne vom ehemaligen Landwirtschaftshof Adalbert Neuner, wo der Maibaum von Trachtlern und Burschen vom Trommlerzug sowie der Musikkapelle hergerichtet und streng bewacht worden war. Die Musikkapelle begleitet den Zug bis zum Fohlenhof.

Nach etwa zwei Stunden stemmten 42 Trachtler mit reiner Muskelkraft auf Kommando ,,Hau -Ruck“ von Heiner Heiland den Maibaum mit Schwalben in die Höhe. Trachtenvorstand Christoph Eiler war sichtlich erleichtert, als der Maibaum fest in der Verankerung stand und unfallfrei aufgestellt war.



Mit einem Festzug durch Rottenbuch wurde das Maibaum-Aufstellen gefeiert. © Werner Schubert

Mit der Rottenbucher Musikkapelle wurde mit allen Beteiligten und Besucher aus nah und fern noch bis spät in den Nachmittag hinein gefeiert. Der Baum wurde von Christian Heiland gespendet – es ist nach eigener Aussage bereits der vierte aus seinem eigenen Wald, den er in der Thomasnacht selbst umgeschnitten hatte.

Maibaum in Schwbsoien: „Wenn Engerl feiern, wird‘s schönes Wetter“

In luftige Höhen kletterte Zimmerer Josef Knappich. © Hans-Helmut Herold

Ein mächtiger Tusch der Blaskapelle Schwabsoien, danach folgt der Bayerische Defiliermarsch – der neue Maibaum steht. Noch nicht ganz, wie der lockere Kommentar von Kranführer Konrad Gruber vermuten lässt: „Anscheinend san’s zufrieden so.“ Sie san’s noch nicht. Erst als Josef Knappich den Haltegurt in luftiger Höhe entfernt hat und danach die Rautenfahne zur Bayernhymne gehisst ist, passt die Sache.

„Wenn Engerl feiern, wird’s schönes Wetter“, so der Kommentar eines der vielen Besucher der Veranstaltung. Mit dem Pferdegespann wird der 34 Meter lange Maibaum angekarrt. Gestiftet von der Gemeinde, geschlagen im „verbotenen Holz“. Im Tross Musikkapelle, Fahnenabordnungen, Pferdewagen mit den 35 Schildern und die „Mädla & Buaba“ der Landjugend. Nicht zu vergessen Pfarrer Sebastian Schmidt, der vor dem Aufstellen seinen Segen gibt. Alles läuft wie am Schnürl. Am Ende werden die Zuschauer noch mit dem Sternentanz und den Holzhackern belohnt.

Zahlreiche Besucher waren beim Aufstellen des Schwabsoiener Maibaums dabei. © Hans-Helmut Herold

Maibaum Schwabniederhofen: Kleiner Übergangs-Baum mit Licht aufgestellt

Auch die Schönachgemeinde hat seinen Maibaum. Am Tag vor dem 1. Mai haben drei Mitglieder der „Maibaumfreunde Schwabniederhofen“ ein Stück Tradition aufgestellt. So wie auf dem Taferl geschrieben: „Mit Herz und Liebe bewahren, was Heimat ist.“ Gut, der Schriftzug ist noch von 2018, aber das tut der Stimmung keinen Abbruch, obwohl das Stück Tradition nur fünf Meter misst. Bemerkenswert das aufgesetzte Oberteil. Es ist eine Leuchte, die in den Nachtstunden Orientierung gibt.



Haben in Schwabniederhofen vor dem Gasthaus Janser den „Bayerischen Leuchtturm“ aufgestellt: (v.l.) Gabriel Zwick, Marco Traxel und Anton Zwick. © Hans-Helmut Herold

Die Erklärung gibt Initiator Gabriel Zwick: „Wir mussten uns im Dezember entscheiden, ob wir einen neuen Maibaum aufstellen oder nicht.“ Wegen der unsicheren Corona-Lage haben sich die Freunde entschieden, erst im Jahr 2023 aufzustellen. „Mit dem ,Bayerischen Leuchtturm‘ wollen wir aber die Werte in Erinnerung bringen, die wichtig sind: Heimat und Familie“, so Zwick. „Und natürlich auch, damit die Halterung nicht noch ein Jahr leer steht.“

Maibaum Steingaden: Er steht wieder

Nun ragt er in den Himmel, der Steingadener Maibaum: Per Kran wurde das 31 Meter hohe blau-weiße Traditionsstangerl gestern vor dem Rathaus endlich dem Ort seiner Bestimmung übergeben. Zahlreiche Zuschauer säumten den zu diesem Zweck von der Feuerwehr abgesperrten Abschnitt an der B17.

Steingadens Maibaum steht wieder. © Rafael Sala

Eigentlich hätte er schon 2020 aufgestellt werden sollen, doch der harte Lockdown im Zuge der Pandemie-Bekämpfung hatte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung gemacht. Bestückt ist der Baum mit Figuren aus Tradition und Handwerk, aufgestellt haben ihn auch heuer wieder in bewährter Weise die beiden Trachtenvereine Almfrieden (Steingaden) und Lechtaler (Urspring).

VON WALTER KINDELMANN/ GISELA KLÖCK/ WERNER SCHUBERT

