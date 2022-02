Schongauer Lechtheater plant Dinner-Krimi, szenische Lesungen und einen historischen Streifzug

Von: Rafael Sala

Das Ensemble des Lechtheaters hofft darauf, bald wieder vor Publikum spielen zu dürfen. Geplant sind zum Beispiel ein Dinner-Krimi, szenische Lesungen und als Höhepunkt ein historischer Streifzug an mehreren Stellen der Altstadt. © Lechtheater

Das Schongauer Lechtheater steht in den Startlöchern, plant spannende Projekte, darunter einen historischen Streifzug durch die Altstadt. Doch Corona könnte dem einen Strich durch die Rechnung machen. Was geht und was nicht – die kommenden Monate werden darüber entscheiden.

Schongau – Ideen gäbe es mehr als genug – und Stoff auch. Die Motivation? Zum Platzen! Wie Stefan Konrad so am Bistrotisch eines kleinen Restaurants in Schongau sitzt, Kaffee trinkt und erzählt und erzählt, ist seine Spiellust förmlich mit Händen zu greifen. Doch was in den kommenden Monaten umsetzbar ist und was nicht: die dann gültigen Corona-Auflagen werden es zeigen. „Am liebsten würden wir schon morgen losgehen“, sagt der 51-jährige Schongauer und seufzt, „aber da sind uns leider die Hände gebunden. Wir müssen abwarten.“

Abwarten, ein frustrierendes Wort. Seit nunmehr zwei Jahren tun die Theaterspieler das schon. Warten. Immer warten. Der Zeitpunkt für das untätige Verharren hätte ungünstiger kaum sein können, war das Ensemble doch erst im Jahr 2018 frisch aus der Taufe gehoben worden.

Schnell folgt der Paukenschlag

Menschen, die die gleiche Leidenschaft teilten, sich aber nur lose kannten, haben infolge mehrerer glücklicher Umstände zusammengefunden, sich angefreundet und beschlossen: Das machen wir. Schwups hatten die Schongauer eine neue Theatergruppe. Ein Prickeln lag in der Luft.

Stefan Konrad vom Lechtheater hofft, dass es nach Corona wieder aufwärts geht. Pläne und Ideen haben er und seine Mitstreiter genug. © Sala

Der Paukenschlag folgte nicht viel später: Mit ihrer Aufführung des im Mittelalter spielenden Dinner-Krimis „Rache und andere Gelüste“ im Gasthof „Blaue Traube“ in Schongau haben sie die Zuschauer in ihren Bann gezogen (wir berichteten). Jeder spürte: Da ist etwas Neues am Werden, etwas, das das Leben im historischen Zentrum spürbar bereichern wird.

Etwas, das man nicht mehr missen will. Dabei hat die Lechstadt schon drei Theatervereine. Kultur ist eben angesagt. „Wir brauchen das hier in Schongau einfach“, schwärmt Konrad, der hauptberuflich Notfallsanitäter ist und für die SPD im Stadtrat sitzt.

Corona-bedingt herrscht noch Funkstille

Zuletzt hat ein Dreiergespann aus dem Ensemble – Konrad, Claudia Martin und Uli Franke-Schedel – das Publikum mit einer szenischen Lesung des Stücks „Hexenfuhre“ im Stadtmuseum erfreut. Stargast war dabei der bekannte Henkerstochter-Autor Oliver Pötzsch. Ein halbes Jahr ist das mittlerweile schon her. Seitdem herrscht wieder Funkstille – Corona-bedingt.

Was steht nun auf dem Programm, wenn – wie zu hoffen – die Pandemie nachlässt und die Auflagen gelockert werden? So gut wie sicher ist: An den Erfolg des Dinner-Krimis wollen die zwölf Schauspieler anknüpfen, vielleicht mit einer Neuinszenierung des beliebten Stücks, in dem es um Neid, Eifersucht und einen aberwitzigen Mord geht, dessen Aufklärung in den Händen der Zuschauer liegt.

Hoffen auf den Frühsommer

Dazu gibt es wieder ein Drei-Gänge-Menü mit mittelalterlicher Kost. Krimi-Dinner sind – sofern es die Corona-Auflagen zulassen – im Herbst dieses Jahres oder im Frühjahr 2023 geplant. Außerdem wieder eine szenische Lesung aus der „Hexenfuhre“.

Den ganz großen Wurf könnte es aber bereits heuer geben, im Frühsommer, wenn die Tage warm sind und es spät dunkel wird. Sprich: Die Menschen Zeit und Muße haben, zu bummeln und durch die Straßen zu schlendern. Und eben auch über den Marienplatz.

Die Zuschauer sollen wandern

Konrad denkt dort an einen historischen Streifzug, eine Art Geschichtspanorama soll sich entfalten. Konkret wollen die Darsteller an verschiedenen Stellen auf einem Podium ein Stück aufführen, das einer ganz bestimmten Zeit mit seinen charakteristischen Lebensumständen gewidmet ist. Gespannt werden soll der Bogen vom ausgehenden Mittelalter bis in die Jetzt-Zeit. Gut möglich, dass sogar Franz Josef Strauß höchstpersönlich auftreten wird, dessen politische Karriere bekanntlich hier begann.

Das Besondere: Die Darsteller bleiben an Ort und Stelle, es sind die Zuschauer, die sich bewegen. Der aufgewühlte Lauf der Zeit aus der Karussellperspektive: „Das ist es, was uns vorschwebt. Das ist einfach lebendig“, freut sich Konrad.

Und noch eine gute Nachricht: Das Lechtheater wird in Kürze dem Kulturverein Schongau Land beitreten. Dann wird die Zusammenarbeit mit heimischen Künstlern noch intensiver, außerdem stehen Förderungen in Aussicht. Die können die Lech-Theatler gut gebrauchen – denn es muss einiges angeschafft werden, Kostüme zum Beispiel. „Kultur gibt es eben nicht umsonst.“